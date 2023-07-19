2023/07/19,
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緬甸社運人士在馬來西亞被綁架，人權組織呼籲馬國採取緊急行動

緬甸社運人士在馬來西亞被綁架，人權組織呼籲馬國採取緊急行動
圖為在馬來西亞雪蘭莪州的羅興亞難民學校（示意圖）。Photo Credit: GettyImages

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一名長期關注難民議題並批評軍政府的緬甸社運人士及其家人在馬來西亞被綁架，人權組織要求馬來西亞政府採取緊急行動確保這家人的安全，同時指出該起案件顯示即便尋求他國庇護，緬甸社運人士依舊處在危險之中。

據《路透社》報導，46歲的緬甸運動人士Thuzar Maung與她的家人在馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）被綁架，包括43歲的丈夫Saw Than Tin Win、21歲的兒子Aung Myint Maung和17歲的Thukha Maung，以及16歲的女兒Poeh Khing Maung。

據監視器畫面顯示，7月4日下午4點30分左右，一輛汽車駛進了一家人居住的社區，兩名司機告訴保全他們是警察，而這輛車的車牌後來被證實是假的。

兩個小時後，一位與Thuzar Maung通話的朋友聽到她向丈夫大喊，說有不明身份的男子進入了房子，然後就掛斷了電話。當日晚間7點10分左右，有人看到同一輛車和Thuzar Maung家擁有的兩輛車離開社區，一家五口的電話之後都處於關機狀態。

人權觀察》在7月17日發表的一份聲明中指出，Thuzar Maung是緬甸民主以及馬來西亞難民和移民權利的長期倡導者，她擔任緬甸穆斯林難民社區和緬甸移民工人委員會主席，並與緬甸反對派民族團結政府密切合作。

2015 年，Thuzar Maung由緬甸逃離至馬來西亞，以躲避日益嚴重的穆斯林的暴力及壓迫行為，她與4名家人均被聯合國難民署承認為馬來西亞難民。

此外，Thuzar Maung在臉書上擁有將近十萬名粉絲，她經常在臉書上發表對緬甸軍政府濫用職權的批評。軍政府在2021年2月1日軍事政變後奪權後，她便成為軍政府重點關注的對象。

人權觀察組織亞洲部主任Elaine Pearson表示：「我們擔心Thuzar Maung及其家人在一次有計劃的行動中遭到綁架，並面臨嚴重危險，馬來西亞政府應緊急採取行動尋找這家人的下落並確保他們的安全。」並補充國際政府應向當局施壓，要求馬來西亞政府迅速查明這個家庭的下落。

Pearson也強調：「這起案件也顯示，即使他們逃離至批評軍政府的國家尋求庇護，緬甸社運人士仍然處於危險之中。」

對此，馬來西亞警方於18日表示已針對該起案件展開調查。

自軍政府發動政變後，馬來西亞向來直言不諱地批評緬甸的暴力行為，包含多次公開譴責軍政府，且時任外交部長塞夫丁（Saifuddin bin Abdullah）於2022年就曾表示馬來西亞不會支持緬甸軍政府預計在2023年舉辦的選舉，因為軍政府「修改並制定了一些不合適、且會影響到利益參與者的選舉規則。」

然而，馬來西亞也因為驅逐數千名緬甸難民受到人權組織的批評。

據《Benar News》今年2月的報導，2021年2月，馬來西亞政府遣返了1086名緬甸公民，儘管高等法院暫時擱置了驅逐行動，但當中仍有 114名緬甸穆斯林因COVID-19 檢測呈陽性被遣返回國，其中包含兒童；而在2022年4月至10月期間，就有超過2000名緬甸難民遭馬來西亞遣返。

馬來西亞雖不是1951年《關於難民地位的公約》(Convention Relating to the Status of Refugees)的簽署國，但根據不遣返原則，政府不應該將人們遣返可能會遭受迫害、酷刑、虐待或人權受到其他方式侵犯的國家。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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