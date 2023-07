緬甸社運人士在馬來西亞被綁架，人權組織呼籲馬國採取緊急行動

據《路透社》報導,46歲的緬甸運動人士Thuzar Maung與她的家人在馬來西亞雪蘭莪州(Selangor)被綁架,包括43歲的丈夫Saw Than Tin Win、21歲的兒子Aung Myint Maung和17歲的Thukha Maung,以及16歲的女兒Poeh Khing Maung。

據監視器畫面顯示,7月4日下午4點30分左右,一輛汽車駛進了一家人居住的社區,兩名司機告訴保全他們是警察,而這輛車的車牌後來被證實是假的。

兩個小時後,一位與Thuzar Maung通話的朋友聽到她向丈夫大喊,說有不明身份的男子進入了房子,然後就掛斷了電話。當日晚間7點10分左右,有人看到同一輛車和Thuzar Maung家擁有的兩輛車離開社區,一家五口的電話之後都處於關機狀態。

《人權觀察》在7月17日發表的一份聲明中指出,Thuzar Maung是緬甸民主以及馬來西亞難民和移民權利的長期倡導者,她擔任緬甸穆斯林難民社區和緬甸移民工人委員會主席,並與緬甸反對派民族團結政府密切合作。

2015 年,Thuzar Maung由緬甸逃離至馬來西亞,以躲避日益嚴重的穆斯林的暴力及壓迫行為,她與4名家人均被聯合國難民署承認為馬來西亞難民。

此外,Thuzar Maung在臉書上擁有將近十萬名粉絲,她經常在臉書上發表對緬甸軍政府濫用職權的批評。軍政府在2021年2月1日軍事政變後奪權後,她便成為軍政府重點關注的對象。

人權觀察組織亞洲部主任Elaine Pearson表示:「我們擔心Thuzar Maung及其家人在一次有計劃的行動中遭到綁架,並面臨嚴重危險,馬來西亞政府應緊急採取行動尋找這家人的下落並確保他們的安全。」並補充國際政府應向當局施壓,要求馬來西亞政府迅速查明這個家庭的下落。

Pearson也強調:「這起案件也顯示,即使他們逃離至批評軍政府的國家尋求庇護,緬甸社運人士仍然處於危險之中。」

對此,馬來西亞警方於18日表示已針對該起案件展開調查。

自軍政府發動政變後,馬來西亞向來直言不諱地批評緬甸的暴力行為,包含多次公開譴責軍政府,且時任外交部長塞夫丁(Saifuddin bin Abdullah)於2022年就曾表示馬來西亞不會支持緬甸軍政府預計在2023年舉辦的選舉,因為軍政府「修改並制定了一些不合適、且會影響到利益參與者的選舉規則。」

然而,馬來西亞也因為驅逐數千名緬甸難民受到人權組織的批評。

據《Benar News》今年2月的報導,2021年2月,馬來西亞政府遣返了1086名緬甸公民,儘管高等法院暫時擱置了驅逐行動,但當中仍有 114名緬甸穆斯林因COVID-19 檢測呈陽性被遣返回國,其中包含兒童;而在2022年4月至10月期間,就有超過2000名緬甸難民遭馬來西亞遣返。

馬來西亞雖不是1951年《關於難民地位的公約》(Convention Relating to the Status of Refugees)的簽署國,但根據不遣返原則,政府不應該將人們遣返可能會遭受迫害、酷刑、虐待或人權受到其他方式侵犯的國家。

責任編輯:歐穎慈

核稿編輯:杜晉軒