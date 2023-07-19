【圖表】俄羅斯退出黑海穀物協議，對哪個國家影響最大？

烏克蘭是全球最重要的糧食生產國之一，2022年俄烏戰爭爆發後，全球糧食原料價格因此上漲。為確保全球糧食穩定供給，2022年7月在聯合國（UN）與土耳其共同斡旋下，達成「黑海穀物協議」，俄羅斯同意開放海上安全通道，讓貨船從由烏克蘭境內三個港口——奧德薩（Odesa）、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和尤日內（Yuzhny）前往黑海，讓烏克蘭穀物可以安全出口至全世界。但俄羅斯本月17日凌晨宣布停止繼續參與，使這只協議在18日凌晨到期後失效。

烏克蘭為穀物及含油種子的主要生產國，根據數據指出，烏克蘭每年會出口約2500萬至3000萬噸的玉米及1600萬至2100萬噸的小麥，雖然受俄烏戰爭影響，僅能從3個主要港口運輸，出口量大幅削減，但2022年仍有超過3290萬噸農產品藉此安全通道運輸到全世界。

數據顯示，在黑海穀物協議之後至今年7月，中國為烏克蘭穀物最大的進口國，佔整體約四分之一，其次為西班牙及土耳其，佔整體約18%及10％。《德國之聲》報導指出，過去中國多依賴於美國和澳洲進口穀物，近年因局勢逐漸轉向烏克蘭進口，因此取代歐美各國成為烏克蘭穀物最大進口國家。

根據《路透社》分析報導，俄羅斯終止參與黑海穀物協議，代表進入黑海區域的戰爭風險大幅提升，在沒有俄羅斯的同意下，多數船隻可能不願意進入戰區載運貨物，這可能會導致世界糧食價格再度上漲。

據聯合國數據顯示，在俄烏戰爭爆發以後，小麥價格曾一度飆升至每公噸522.3美元，創近年高峰，在2022年下半年後，才逐漸回穩至戰爭前的價格。最新統計顯示目前小麥價格約為每公噸345.4美元，較協議簽訂前下降約8%。

世界糧食計劃署對非洲等貧窮國家的援助，也可能因為俄羅斯退出協議而受到衝擊。《路透社》報導指出，世界糧食計劃署每年會運輸約440萬噸穀物至非洲國家及葉門等地，而這些穀物大多來是烏克蘭，佔整體約五分之一。

2022年的世界糧食計劃署報告就指出，全球目前有約3.49億人口經歷急性飢餓，有77.2萬人處於饑荒邊緣。在協議到期之前，穀物和含油種子的價格早已上漲，多起緊急事件的發酵下，也使全球面臨70多年來最大也最複雜的飢餓及人道危機。

與烏克蘭南部相連的羅馬尼亞康斯坦察港（the port of Constanta），被視為是烏克蘭糧食出口的替代管道，自俄烏戰爭開戰以來，已分擔烏克蘭穀物總產量的三分之一，約4900萬公噸的運輸量，顯見其重要性。但報導分析，隨著7、8月份進入當地農業的收割期，將難以消化即將到來的穀物量，可能因港口容積限制進而引發塞港情況。

烏克蘭總統澤倫斯基17日也呼籲土耳其和聯合國應持續幫助烏克蘭維持一條安全的海上通道。

（文：梁敏萱｜圖：盧信希）

資料來源：聯合國

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核稿編輯：林奕甫