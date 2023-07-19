【圖表】俄羅斯退出黑海穀物協議，對哪個國家影響最大？
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「黑海穀物協議」確保烏克蘭生產的糧食，能從海上安全通道出口。隨著俄羅斯宣布退出協議，烏克蘭生產的穀物可能無法順利出口，這會對世界糧食危機產生什麼衝擊？哪個國家受到最大的影響？讓我們一起來從數據來看看。
烏克蘭是全球最重要的糧食生產國之一，2022年俄烏戰爭爆發後，全球糧食原料價格因此上漲。為確保全球糧食穩定供給，2022年7月在聯合國（UN）與土耳其共同斡旋下，達成「黑海穀物協議」，俄羅斯同意開放海上安全通道，讓貨船從由烏克蘭境內三個港口——奧德薩（Odesa）、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和尤日內（Yuzhny）前往黑海，讓烏克蘭穀物可以安全出口至全世界。但俄羅斯本月17日凌晨宣布停止繼續參與，使這只協議在18日凌晨到期後失效。
烏克蘭為穀物及含油種子的主要生產國，根據數據指出，烏克蘭每年會出口約2500萬至3000萬噸的玉米及1600萬至2100萬噸的小麥，雖然受俄烏戰爭影響，僅能從3個主要港口運輸，出口量大幅削減，但2022年仍有超過3290萬噸農產品藉此安全通道運輸到全世界。
數據顯示，在黑海穀物協議之後至今年7月，中國為烏克蘭穀物最大的進口國，佔整體約四分之一，其次為西班牙及土耳其，佔整體約18%及10％。《德國之聲》報導指出，過去中國多依賴於美國和澳洲進口穀物，近年因局勢逐漸轉向烏克蘭進口，因此取代歐美各國成為烏克蘭穀物最大進口國家。
根據《路透社》分析報導，俄羅斯終止參與黑海穀物協議，代表進入黑海區域的戰爭風險大幅提升，在沒有俄羅斯的同意下，多數船隻可能不願意進入戰區載運貨物，這可能會導致世界糧食價格再度上漲。
據聯合國數據顯示，在俄烏戰爭爆發以後，小麥價格曾一度飆升至每公噸522.3美元，創近年高峰，在2022年下半年後，才逐漸回穩至戰爭前的價格。最新統計顯示目前小麥價格約為每公噸345.4美元，較協議簽訂前下降約8%。
世界糧食計劃署對非洲等貧窮國家的援助，也可能因為俄羅斯退出協議而受到衝擊。《路透社》報導指出，世界糧食計劃署每年會運輸約440萬噸穀物至非洲國家及葉門等地，而這些穀物大多來是烏克蘭，佔整體約五分之一。
2022年的世界糧食計劃署報告就指出，全球目前有約3.49億人口經歷急性飢餓，有77.2萬人處於饑荒邊緣。在協議到期之前，穀物和含油種子的價格早已上漲，多起緊急事件的發酵下，也使全球面臨70多年來最大也最複雜的飢餓及人道危機。
與烏克蘭南部相連的羅馬尼亞康斯坦察港（the port of Constanta），被視為是烏克蘭糧食出口的替代管道，自俄烏戰爭開戰以來，已分擔烏克蘭穀物總產量的三分之一，約4900萬公噸的運輸量，顯見其重要性。但報導分析，隨著7、8月份進入當地農業的收割期，將難以消化即將到來的穀物量，可能因港口容積限制進而引發塞港情況。
烏克蘭總統澤倫斯基17日也呼籲土耳其和聯合國應持續幫助烏克蘭維持一條安全的海上通道。
（文：梁敏萱｜圖：盧信希）
資料來源：聯合國
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核稿編輯：林奕甫
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
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此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
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