鴻海印度子公司投資10億元買蘋果設備，傳清奈廠區製造iPhone 15

鴻海今（18）日公告，印度子公司投資新台幣10.02億元與蘋果（Apple）交易機器設備，產業人士分析，鴻海清奈廠區可能新設組裝產線，製造iPhone 15新品，鴻海旗下工業富聯規劃在印度布局手機機構件，集團在印度製造iPhone朝向垂直整合模式邁進。

鴻海傍晚公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，從去年7月19日至今天，累計取得機器設備，交易總金額3327萬4322.30美元（約新台幣10.02億元）。

值得注意的是，鴻海印度子公司此次取得機器設備的交易對象為APPLE OPERATIONS LIMITED。鴻海指出，此次交易目的為營運需求。

產業人士今天向記者透露，鴻海印度子公司此次取得機器設備，主要是因應在印度製造蘋果iPhone 15新品所需。

鴻海印度廠區已累積製造iPhone深厚經驗，先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省（Tamil Nadu）的重要城市清奈（Chennai）。

去年12月上旬，鴻海也曾公告子公司投資5億美元，轉增資印度Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，當時市場揣測，這是鴻海集團印度廠區為了擴充生產iPhone 14產線所需資金。

產業人士分析，此次鴻海印度子公司取得機器設備，可能在清奈廠區內新設組裝產線，用以製造即將在9月亮相的iPhone 15新品。

以往印度製造的iPhone產品在印度市場推出的時間點，多在蘋果9月新品發表會後的數個月，不過去年9月下旬印度媒體報導，蘋果證實iPhone 14在印度生產，鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）的斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）廠區製造iPhone 14。

產業人士分析，這代表去年9月下旬在印度製造的iPhone 14，與蘋果發表會之間幾乎沒有時間差，此次鴻海印度子公司擴新產線組裝iPhone 15，有機會在9月蘋果新品發表會後，就在印度市場銷售。

印度南部卡納塔卡省官員今天宣布，鴻海集團旗下工業富聯（FII）將投資880億盧比（約新台幣332億元）設廠，生產蘋果iPhone手機所需零組件。

產業人士指出，工業富聯規劃在印度布局手機機構件產能，這也代表鴻海集團在印度製造iPhone新品，朝向垂直整合關鍵零組件和組裝的模式邁進。

產業人士透露，工業富聯在金屬中框產線仍以中國為主，工業富聯在中國金屬中框產線除了河南鄭州廠外，5月底投產的江西贛州經濟開發區新廠，也將全數生產金屬中框件。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航