如果説日本巿場令華文推理走向國際，台灣推理小説活動則讓港台作家有發展空間
我們想讓你知道的是
在陳浩基的發展軌跡中，我們可以發現，台灣在華文推理的發展中，也有重要的角色。如果説日本巿場令華文推理走向國際，台灣的推理小説活動，則讓港台的作家有發展的空間。
文：匡翹
從某個角度而言，2008年是「華文推理小説」這個概念被創造的一年。那當然不是説史上第一篇華文推理小説，在這一年面世。我們正在談的，是以本格推理為文學類型，從日本角度出發的一種文學分類。
2008年，日本推理小説作家島田莊司發表〈對華文本格推理創作的期待〉一文，並公佈開辦「島田莊司推理小説獎」，志在推廣華文地區的本格推理小説創作和閲讀。贏得這獎項的作品，有機會出版日文、繁體中文、簡體中文等不同語言的版本，一班以華文創作的推理小説家，就有機會打入日本的出版巿場。
島田莊司推理小説獎在2009年頒發第一屆獎項，及後每兩年頒發一次，當中如陳浩基、林斯諺、雷鈞等人，也曾贏得獎項。而這些年來厚積薄發，近年漸見成果。 2017年，被稱為「華文推理第一人」的香港作家陳浩基的《13·67》日文版上市，登上日本《週刊文春》推理小説Best 10海外部門第一名，為該榜41年來首位入選的亞洲作家。同時，這部作品也奪得「年度十大本格推理小説」第一名。這一系列的名堂，華文的讀者會不明覺厲，而事實上，在日本巿場，華文推理小説也開始成為一股風潮。一班原本以華文創作的推理小説作家，也在日本被歸類成華文推理。
歪腦訪問了三名華文推理小説作家，到底他們是如何建立作品的口碑，分別在華語地區、日本甚至世界各地出版他們的推理作品呢？
本格與華文推理
「Honkaku這日文字，即是本格，現在已經直接被歐美採用，視為推理的一種類型。」陳浩基這樣説。
談到這題目，陳浩基是不能繞過的作家。如果島田莊司當年對華文推理的期待是「向來以日本人才為中心的推理小説文學領域，勢必將交棒給華文的才能之士。我可以感覺到這個時代已經來臨。」那陳浩基在2017年的成績，可以算是開啓華文推理小説在日本的興盛期。
然而島田莊司所説的「以日本人才為中心的推理小説文學領域」，談的當然不是全世界的推理小説創作，畢竟推理小説的發源地為歐美，而名家也多以歐美為主，而日本只是亞洲區的大國，從有「偵探推理小説之父」之稱的江户川亂步開始，漸漸發展出社會派及本格派兩條路線，前者多借推理故事描述社會現狀，而後者則重視解謎。而本格派在1980年代出現新一波的作品，從此以後的本格作品，也大可稱為「新本格派」。
島田莊司也在1994年提出〈新本格七則〉，為他倡議的新本格推理小説的條件，當中包括「故事的舞台必須是封閉空間，例如孤島或暴風雪山莊。登場角色無法自由出入，也必須排除擁有先進科學技術的警方。必須保證只有依靠邏輯思考才能破案的必然性」、「屋宅的主人或客人，所有角色在小説開頭都必須介紹給讀者，兇手必然就在其中」等等條件。但其實這些條件並不是本格或新本格的金科玉律，而即使島田莊司本人，到了他舉辦島田莊司推理小説獎時，也已將定義擴闊，認為：「『本格推理小説』是指在故事的前半段展現具有魅力的謎題，並在故事進行到尾聲的過程中，利用理論的方式加以剖析、解説謎題的這種形式的小説。在進行剖析和解説時的理論，因為具有一定的水準，為了和其他作品區分，才稱之為『本格』」、「『本格推理』必定會有【前階段的謎題】→【其解決過程】這樣的骨幹，並且是可以讓這兩點做出驚人表現的人工『裝置』 」。
「那是現實中難以發生的邏輯趣味。」陳浩基如此形容Honkaku作為推理分類的特質。陳浩基的作品類型多變，遍及偵探、推理、奇妙等，他曾於2011年以作品《遺忘・刑警》贏得第一屆島田莊司推理小説獎首獎，可算是日本認知的「華文推理小説」代表人物之一，但其實華文推理在他之前，也早有人在寫，只不過未有受到日本、甚至華文讀者太過重視。
但這些先行者其實一直在經營推理小説這種文類。
華文推理小説的斷層
以台灣為例，除了大量引入海外作品翻譯後，2003年開始，台灣推理作家協會徵文獎的出現，鼓勵更多華文的推理小説創作。但當時的華文推理小説，即使在華文巿場中，也未有過於偏向本格派。例如由台灣出版人詹宏志出版的《謀殺專門店》系列，由1997年開始，出版歐美推理史上有真正經典地位的推理作品，歷時八年，令當時在港台的推理閲讀風氣，並不只限於日本的社會派或本格派。而由於閲讀風氣及島田莊司推理小説獎的推廣，在華文推理界，本格派的創作漸漸成為一大流派。
而在香港，推理小説作家，一向都比較單打獨鬥，到了近年，才開始多了作家之間的串連及合作。如2019年開始出版的《偵探冰室》系列，據陳浩基言，系列就像是推理小説雜誌的替代品，讓一眾推理小説家可以互相切磋。
陳浩基參與許多華文推理界的事件。他先是贏得台灣推理作家協會徵文獎，成為台灣推理作家協會的成員，後來又贏得島田莊司推理小説獎首獎，在華文地區、日本創出名堂，而成品有多國語言翻譯，近年，他又參與《偵探冰室》這結集不同香港推理小説作家作品的系列。對他而言，華文推理或偵探小説，其實歷史可追溯到更久之前。
「其實在民國，中國已經有偵探小説，如程小青、孫了紅等人的作品，只是其後華文推理小説歷史出現斷層。」陳浩基説。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html