如果説日本巿場令華文推理走向國際，台灣推理小説活動則讓港台作家有發展空間

文：匡翹

從某個角度而言，2008年是「華文推理小説」這個概念被創造的一年。那當然不是説史上第一篇華文推理小説，在這一年面世。我們正在談的，是以本格推理為文學類型，從日本角度出發的一種文學分類。

2008年，日本推理小説作家島田莊司發表〈對華文本格推理創作的期待〉一文，並公佈開辦「島田莊司推理小説獎」，志在推廣華文地區的本格推理小説創作和閲讀。贏得這獎項的作品，有機會出版日文、繁體中文、簡體中文等不同語言的版本，一班以華文創作的推理小説家，就有機會打入日本的出版巿場。

島田莊司推理小説獎在2009年頒發第一屆獎項，及後每兩年頒發一次，當中如陳浩基、林斯諺、雷鈞等人，也曾贏得獎項。而這些年來厚積薄發，近年漸見成果。 2017年，被稱為「華文推理第一人」的香港作家陳浩基的《13·67》日文版上市，登上日本《週刊文春》推理小説Best 10海外部門第一名，為該榜41年來首位入選的亞洲作家。同時，這部作品也奪得「年度十大本格推理小説」第一名。這一系列的名堂，華文的讀者會不明覺厲，而事實上，在日本巿場，華文推理小説也開始成為一股風潮。一班原本以華文創作的推理小説作家，也在日本被歸類成華文推理。

歪腦訪問了三名華文推理小説作家，到底他們是如何建立作品的口碑，分別在華語地區、日本甚至世界各地出版他們的推理作品呢？

本格與華文推理

「Honkaku這日文字，即是本格，現在已經直接被歐美採用，視為推理的一種類型。」陳浩基這樣説。

談到這題目，陳浩基是不能繞過的作家。如果島田莊司當年對華文推理的期待是「向來以日本人才為中心的推理小説文學領域，勢必將交棒給華文的才能之士。我可以感覺到這個時代已經來臨。」那陳浩基在2017年的成績，可以算是開啓華文推理小説在日本的興盛期。

然而島田莊司所説的「以日本人才為中心的推理小説文學領域」，談的當然不是全世界的推理小説創作，畢竟推理小説的發源地為歐美，而名家也多以歐美為主，而日本只是亞洲區的大國，從有「偵探推理小説之父」之稱的江户川亂步開始，漸漸發展出社會派及本格派兩條路線，前者多借推理故事描述社會現狀，而後者則重視解謎。而本格派在1980年代出現新一波的作品，從此以後的本格作品，也大可稱為「新本格派」。

島田莊司也在1994年提出〈新本格七則〉，為他倡議的新本格推理小説的條件，當中包括「故事的舞台必須是封閉空間，例如孤島或暴風雪山莊。登場角色無法自由出入，也必須排除擁有先進科學技術的警方。必須保證只有依靠邏輯思考才能破案的必然性」、「屋宅的主人或客人，所有角色在小説開頭都必須介紹給讀者，兇手必然就在其中」等等條件。但其實這些條件並不是本格或新本格的金科玉律，而即使島田莊司本人，到了他舉辦島田莊司推理小説獎時，也已將定義擴闊，認為：「『本格推理小説』是指在故事的前半段展現具有魅力的謎題，並在故事進行到尾聲的過程中，利用理論的方式加以剖析、解説謎題的這種形式的小説。在進行剖析和解説時的理論，因為具有一定的水準，為了和其他作品區分，才稱之為『本格』」、「『本格推理』必定會有【前階段的謎題】→【其解決過程】這樣的骨幹，並且是可以讓這兩點做出驚人表現的人工『裝置』 」。

「那是現實中難以發生的邏輯趣味。」陳浩基如此形容Honkaku作為推理分類的特質。陳浩基的作品類型多變，遍及偵探、推理、奇妙等，他曾於2011年以作品《遺忘・刑警》贏得第一屆島田莊司推理小説獎首獎，可算是日本認知的「華文推理小説」代表人物之一，但其實華文推理在他之前，也早有人在寫，只不過未有受到日本、甚至華文讀者太過重視。

但這些先行者其實一直在經營推理小説這種文類。

華文推理小説的斷層

以台灣為例，除了大量引入海外作品翻譯後，2003年開始，台灣推理作家協會徵文獎的出現，鼓勵更多華文的推理小説創作。但當時的華文推理小説，即使在華文巿場中，也未有過於偏向本格派。例如由台灣出版人詹宏志出版的《謀殺專門店》系列，由1997年開始，出版歐美推理史上有真正經典地位的推理作品，歷時八年，令當時在港台的推理閲讀風氣，並不只限於日本的社會派或本格派。而由於閲讀風氣及島田莊司推理小説獎的推廣，在華文推理界，本格派的創作漸漸成為一大流派。

而在香港，推理小説作家，一向都比較單打獨鬥，到了近年，才開始多了作家之間的串連及合作。如2019年開始出版的《偵探冰室》系列，據陳浩基言，系列就像是推理小説雜誌的替代品，讓一眾推理小説家可以互相切磋。

陳浩基參與許多華文推理界的事件。他先是贏得台灣推理作家協會徵文獎，成為台灣推理作家協會的成員，後來又贏得島田莊司推理小説獎首獎，在華文地區、日本創出名堂，而成品有多國語言翻譯，近年，他又參與《偵探冰室》這結集不同香港推理小説作家作品的系列。對他而言，華文推理或偵探小説，其實歷史可追溯到更久之前。

「其實在民國，中國已經有偵探小説，如程小青、孫了紅等人的作品，只是其後華文推理小説歷史出現斷層。」陳浩基説。