高雄冰店23名客人集體上吐下瀉，沙門氏菌食物中毒有哪些症狀？該如何預防？

近期高雄發生冰店23名客人集體上吐下瀉，多人送醫的問題，目前初步有於食品中驗出沙門氏菌。到底沙門氏菌是什麼？症狀有哪些？又該如何預防？就讓好食課Anna 李宜樺營養師解析給你聽。

沙門氏菌小檔案

特性：為兼性厭氧的革蘭氏陰性菌，普遍存在於動物界中，為人畜共通傳染病，可於攝氏4-48度間生存，但並不耐熱，煮沸5分鐘或者60度加熱20分鐘即可殺菌，於酸性環境下（pH<4.5）可抑制其生長。

症狀：通常食用後4-48小時內便有症狀發生，發病時間越短，症狀通常越嚴重。

一般情形：僅有腹瀉、腹痛、發燒（高燒38-40度）、噁心、嘔吐、寒顫等症狀，部分人可能會有血便問題，持續約2-3天便可痊癒，期間需注意補充水及電解質。

特殊情形：50歲以上年長者、新生兒，或五歲以下幼童及一些疾病患者，因免疫力較弱，可能會發生菌血症，嚴重則變為敗血症而死亡。

常見受污染食品：沙門氏菌主要發生於受污染的高蛋白質食品，所以常聽到的通常是生的或未煮熟的雞蛋與其製品，如：未全熟蛋（如溫泉蛋、溏心蛋）、含生蛋的食品（提拉米蘇、美乃滋、冰淇淋）等。

而乳品、肉品或一些豆製品如果儲存不當，有接觸到帶菌的寵物或蒼蠅、蟑螂等病媒，就容易因加熱不完全而發生食物中毒問題。

預防原則

生熟食用具勿混用，避免交叉污染。

充分加熱食物，因為沙門氏菌本身不耐熱，所以只要充分加熱（煮沸5分鐘或60度加熱20分鐘）即可殺菌。

注意手部清潔，餐前記得洗手消毒。

留意餐飲環境衛生，廚房應避免貓狗、蟑螂、蒼蠅等病媒入侵，也需記得確切做好食材清洗。

Photo Credit: 好食課

如何判斷是食物中毒？

食物中毒的定義是2人（含）以上（肉毒桿菌只要1人即成立）食用相同食物引發相似症狀，並且從食物檢體或患者嘔吐物或糞便中驗出相同類型的致病原因，即可判斷是一食物中毒事件。

所以下次吃飯，如果發生身體不適問題，也可問問同行親友是否也有類似症狀，如果有，建議迅速就醫，並保留剩餘食品或是嘔吐物及排泄物，經醫生判斷後會進行通報。

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航