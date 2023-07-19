2023/07/19,
政治

台大國發所風波再起：蔣絜安遭指控碩論涉嫌抄襲，新黨游智彬：客家鄉親之恥

台大國發所風波再起：蔣絜安遭指控碩論涉嫌抄襲，新黨游智彬：客家鄉親之恥
圖為台大校園的椰林大道。Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒

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台大國發所風波一波未平，一波又起，政治人物的碩論抄襲議題再次掀起熱議。新黨游智彬痛批，民進黨客家事務部主任蔣絜安就讀台大國發所在學時撰寫的碩論，不僅大肆抄襲其他記者的新聞報導內容，甚至還是自我吹噓、胡亂拼湊的政績奉承文。

根據《風傳媒》，新黨擬參選中壢立委的候選人游智彬於昨（18）日召開記者會，控訴前民進黨立委、現任民進黨客家事務部主任蔣絜安涉嫌在就讀台大國發所課程期間，抄襲他人論文、各種新聞稿與桃園客家局網站的內容，質疑她濫用職務之便，私自利用公家資源謀取個人利益。針對該項指控，蔣絜安發聲明回應，台大學術倫理委員會正在調查此事，她將尊重並接受其審議結果。

碩論內容大抄襲新聞報導

游智彬指出，蔣絜安的論文第72頁完全抄襲了《自立晚報》記者謝政儒2018年1月19日報導的「客家名人獻聲《小飛俠》客語版首映會」一文，其中四段內容與碩論內容完全相同。此外，論文的第80頁也抄襲了《台灣好新聞》記者葉志成在2016年12月4日報導的「客家山歌歌唱賽323人報名，最小參賽者年僅5歲」以及「老少山歌王激烈競爭中出爐，山歌徵詞優勝作品大公開」兩篇報導內容。

游智彬：無法想像是頂大碩論

台大國發所風波一波未平，一波又起。根據《桃園電子報》，游智彬早在去（2022）年的九合一選舉期間就向台大提出檢舉，指控行政院副院長鄭文燦涉嫌論文抄襲、造假和找人代寫，嚴重違反學術倫理。而昨日，游智彬再次發起攻勢，將矛頭指向副總統賴清德和鄭文燦的「愛將」蔣絜安。

他痛批蔣絜安剽竊學術研究成果，並濫用公共資源，不僅侮辱了客家人的尊嚴，也成為桃園市90萬客家鄉親的恥辱，同時也質問道：「一個像賴清德這樣的人是否能夠領導我們的客家鄉親？」他甚至語帶譴責表示：「家己褒，較袂臭臊。」指出蔣絜安的論文通篇吹捧自己與鄭文燦的政績，自我吹噓、胡亂拼湊的奉承文，竟被稱為台灣頂尖學府的碩士論文，令人難以想像。

蔣絜安：將接受台大審議結果

根據《中央社》昨日報導，蔣絜安在聲明中表示，將尊重並接受台大學術倫理委員會的審議結果，且對於造成學校和導師困擾，她深感遺憾，並由衷地表達歉意，承諾未來將更加謙虛地反省自己，以更嚴謹的態度不斷提升自己。

她說台灣大學是學子們心目中的學術殿堂，自己非常幸運能夠考取台大國家發展研究所在職專班，實現了在一流名校進修的夢想。在過去的兩年多時間裡，她不畏風雨，夜以繼日地奔波於桃園和台北之間求學。她衷心感謝國發所的教師們的指導，以及同學們間的互相鼓勵。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：羅元祺


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