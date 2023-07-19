光電共生政策屢遭批評，農委會澄清：台灣鯛產量受雨量影響而減、農產地絕對不推農電共生

漁電共生致台灣鯛減產？漁業署：降雨減少是主因

（中央社）漁業署昨（18）日表示，有報導稱光電入侵魚塭造成台灣鯛產量下降，實情並非如此；實際調查顯示，因為上半年降雨量減少，約260公頃因水源不足而整池中，漁電共生不是主因。

農業委員會漁業署昨天發布新聞指出，至今（2023）年7月16日止，國內台灣鯛放養2757公頃，較2022年全年減少27.8％，今年上半年降雨量減少，約260公頃養殖面積因水源不足而整池中。

漁業署說，台灣鯛養殖門檻較低，漁民會考量內、外銷價格變化，養殖環境及生產技術等因素，動態調整養殖物種及數量；以2021到2022年為例，台灣鯛2022年放養面積3814公頃，2021年放養面積約3792公頃，2022年就增加了22公頃。

漁業署調查也發現，2021年放養台灣鯛、但2022年轉養其他物種及休養的魚塭中，是因爲漁電施工中而暫停養的面積僅52公頃、占1.37％，因此漁電共生並非外界認為導致台灣鯛養殖面積減少的主因。

台灣鯛年產量約6萬5000公噸，內、外銷各占一半，比例會視國內外市場情況而調整變動，漁業署強調，隨著環境變動或市場價格，漁民可能在未來或下半年增加放養量，消費者不必擔心供應不足的問題。

漁業署補充，自2020年起，台灣鯛受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，漁業署持續獎勵拓銷、強化衛生管理、提升冷鏈加工量能，對照近3年平均價格，目前魚價每公斤增加新台幣5.2元、增幅11.8％。

此外，高單價台灣鯛切片在今年上半年出口呈現量、值皆增的趨勢。去年切片出口量2025.1公噸，較前年增加220.8公噸、增幅12.24％，並較2020年增加525公噸、增幅35.02％。

陳吉仲：農業區不會推「農電共生」，絕對以農業生產為主

政府擬自低地力、漁電共生區內的非養殖生產區裡，盤點長期棄養廢耕地，劃設綠能發展區，環團籲暫停。農委會主委陳吉仲13日說，農委會不會推農電共生，溝通好前暫停法制作業。

媒體報導內政部14日公告「非都市土地使用管制規則」。政府擬從低地力、漁電共生區內的非養殖生產區裡長期棄養廢耕地，經盤點後，劃設為「綠能發展區」，加上主管機關為經濟部，外界憂心影響農業發展。環保團體及學者13日在立法院召開記者會，呼籲內政部暫緩公告。

陳吉仲13日出席「台灣卓越盃咖啡示範競標頒獎典禮」，接受聯訪時，被問及外界有聲音質疑農委會棄守農地。他說，這個與事實完全不一樣，農委會不建議、也不會去推農電共生，而是務實地把不會影響農業生產的盤點出來，才劃出去。

陳吉仲並說，外界比較擔心有關「綠能發展區」的部分，有一些相關資訊不正確，所以相關法制作業會全部暫停，但會持續做相關溝通。

《中央社》記者追問，是否預計下半年公告。陳吉仲說：「沒有溝通好、不會。」

陳吉仲強調，「綠能發展區」的劃設，要務實地去盤點，例如雲林口湖有100、200公頃面積是30、40年來魚塭無法養殖，地層也下陷；又例如之前已公告的不利耕作地。

陳吉仲重申，「我們（農委會）不會推農電共生，絕對以農業生產為主」，目前沒有任何農地上做光電的政策有做調整，終止2公頃以下農地變更做光電使用，也沒有改變。

關於何謂低地力，陳吉仲說，就是土壤比較酸，依據農委會農試所的土壤的調查，確定不適合耕作養殖的土地，若一定要種植，產量會很糟糕的土地，這樣才會去做光電。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：羅元祺