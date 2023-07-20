下半年AI圈第一個重磅消息：Meta發布LLaMA 2，而且完全開源、商用免費！

在上個月與大家分享的AI 2023上半年小結文章當中，我提到Meta藉由LLaMA已經在AI開源社群取得了相當程度的領導地位。現在Meta趁勝追擊，今天大動作推出LLaMA 2，要更加鞏固自己的地位。

相較於第一代的LLaMA（喇嘛，我還是喜歡這個名字），喇嘛二代用了兩兆個token（可以簡單當做是文字的數量） 來訓練，並且提供了4096字數的前後文輸入長度，比前一代長了一倍。

最近AI的研究社群很愛比長度，大家在拚語言模型一次可以吞下去的token數量，因為這有助於語言模型展現出更完整的前後文推理，讓這些AI表現更好。

OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude，和一些剛剛發表的研究宣稱，已經將token長度已經分別擴展到3萬2768、10萬和100萬。LLaMA 2看起來似乎短了點，不過別忘了，這當中唯一開源的就只有LLaMA 2。

Meta在公布LLaMA 2的論文當中提到，LLaMA 2的能力依舊不如GPT-4。不過，這恰恰凸顯出OpenAI的一個大麻煩：未來，每個企業都要有一個自己的AI大腦作為運作中心，但這個AI大腦並不需要像GPT-4這麼強大、這麼昂貴。

企業要的是客製化、能夠解決自己商業問題、「學有專精」的AI就好，他們並不需要一個無所不知的AI天神。GPT-4給OpenAI去玩就好。

所以從上半年以來，自從「縮小大腦」（也請參考我之前的文章）的AI軍火競賽開始以來，整個趨勢不僅還在加速當中，LLaMA 2又是達成了一個新的里程碑，因為LLaMA 2不僅完全開源，而且Meta在今天還發表了一個非常重要的合作。

Qualcomm與Meta攜手，將把LLaMA 2放在你的手機晶片裡面，2024年這件事情將會成真，意味著Meta在AI的邊緣運算市場取得了先發優勢。其他Big Tech公司像是Google、Apple、Amazon在這邊暫時落後了一步，並沒有與LLaMA 2相對應的競爭開源模型。

別忘了當年Google是靠著Android這個開源軟體，應是把手機的作業系統市佔率給寡佔了下來，Meta當年錯失了手機的發展機會，只能依附在Apple和Google的生態上，時不時在隱私權和廣告商業模式上被刁難，一直以來三家公司的爭吵從來沒有平息過。

今年以來祖老闆毅然決然不再談元宇宙，把整艘Meta大船轉了一個大彎全力擁抱AI，靠著（意外洩漏的）LLaMA第一代打開了一個新的競爭局面，有機會更深入到我們每個人的手機裡面去（是還要多深入？）。

別忘了我們一直以來在講的，任何的數位生意，打的都是一個生態系的戰爭，而Meta整合AI晶片、開源AI模型、搭配原有的強大網路效應這3個重要武器，在Google和OpenAI / Microsoft兩個巨頭對撞之時，橫空出市打開了一個新的AI戰場，打算一路從社群網路應用，垂直往下鑽到你的手機運算晶片裡面。

至此，已經驗證了我之前提到的，任何人說Meta在整個 AI 戰爭當中缺席或是落後，是完全錯判情勢。

Meta不是後發先至，而是從一個完全不同的競爭角度切入這場AI大戰。大家現在還時不時在嘲笑祖老闆的元宇宙，不過他真的很厲害，而且我一直主張，AI 的發展只會加速元宇宙的發展，幾年後回頭來看的話，祖老闆只是暫時繞個路而已。

外傳Meta已經在內部測試把LLM大語言模型大規模布署在messenger上面，身為一個全世界最大的對話平台，要大量創造出現在很夯的虛擬人（digital human），沒有比Meta旗下平台更適合的地方，我也相當肯定Meta會快速切入這塊市場。

所以近來如雨後春筍般出現的生成式AI公司，像是character.ai這家虛擬人公司也倍感壓力，畢竟科技巨頭一旦跟上來，擺擺尾巴，這些公司都會直接被掃到受重傷。

網路效應終究還是Big Tech們掌握的最有利護城河，下半年將會是這些科技巨頭的主場，純粹靠著生成式AI技術創業，至今卻沒有明顯護城河的生成式AI新創，包括OpenAI在內，都會面臨極大的競爭壓力。

隨著LLaMA 2的重磅發布，產業界也將各自帶開，遍地開花拿著越來越多的開源模型建構自己的AI應用，那些小心翼翼、把「獨家大語言模型」當做商業秘密和主要競爭優勢的公司，像是OpenAI或是Anthropic，如果不再儘快建構出整個AI生態系，成為新的網路入口，將會被Big Tech既有的生態壓著打，最好的下場也許頂多是被吞噬成為一部分。

建構新的生態系談何容易，這些公司下半年將面臨關鍵的生死存亡時刻。

真的好快。

本文經程世嘉授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航