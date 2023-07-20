下半年AI圈第一個重磅消息：Meta發布LLaMA 2，而且完全開源、商用免費！

我們想讓你知道的是
別忘了我們一直以來在講的，任何的數位生意，打的都是一個生態系的戰爭，而Meta整合AI晶片、開源AI模型、搭配原有的強大網路效應這3個重要武器，在Google和OpenAI / Microsoft兩個巨頭對撞之時，橫空出市打開了一個新的AI戰場，打算一路從社群網路應用，垂直往下鑽到你的手機運算晶片裡面。
在上個月與大家分享的AI 2023上半年小結文章當中，我提到Meta藉由LLaMA已經在AI開源社群取得了相當程度的領導地位。現在Meta趁勝追擊，今天大動作推出LLaMA 2，要更加鞏固自己的地位。
相較於第一代的LLaMA（喇嘛，我還是喜歡這個名字），喇嘛二代用了兩兆個token（可以簡單當做是文字的數量） 來訓練，並且提供了4096字數的前後文輸入長度，比前一代長了一倍。
最近AI的研究社群很愛比長度，大家在拚語言模型一次可以吞下去的token數量，因為這有助於語言模型展現出更完整的前後文推理，讓這些AI表現更好。
OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude，和一些剛剛發表的研究宣稱，已經將token長度已經分別擴展到3萬2768、10萬和100萬。LLaMA 2看起來似乎短了點，不過別忘了，這當中唯一開源的就只有LLaMA 2。
Meta在公布LLaMA 2的論文當中提到，LLaMA 2的能力依舊不如GPT-4。不過，這恰恰凸顯出OpenAI的一個大麻煩：未來，每個企業都要有一個自己的AI大腦作為運作中心，但這個AI大腦並不需要像GPT-4這麼強大、這麼昂貴。
企業要的是客製化、能夠解決自己商業問題、「學有專精」的AI就好，他們並不需要一個無所不知的AI天神。GPT-4給OpenAI去玩就好。
所以從上半年以來，自從「縮小大腦」（也請參考我之前的文章）的AI軍火競賽開始以來，整個趨勢不僅還在加速當中，LLaMA 2又是達成了一個新的里程碑，因為LLaMA 2不僅完全開源，而且Meta在今天還發表了一個非常重要的合作。
Qualcomm與Meta攜手，將把LLaMA 2放在你的手機晶片裡面，2024年這件事情將會成真，意味著Meta在AI的邊緣運算市場取得了先發優勢。其他Big Tech公司像是Google、Apple、Amazon在這邊暫時落後了一步，並沒有與LLaMA 2相對應的競爭開源模型。
別忘了當年Google是靠著Android這個開源軟體，應是把手機的作業系統市佔率給寡佔了下來，Meta當年錯失了手機的發展機會，只能依附在Apple和Google的生態上，時不時在隱私權和廣告商業模式上被刁難，一直以來三家公司的爭吵從來沒有平息過。
今年以來祖老闆毅然決然不再談元宇宙，把整艘Meta大船轉了一個大彎全力擁抱AI，靠著（意外洩漏的）LLaMA第一代打開了一個新的競爭局面，有機會更深入到我們每個人的手機裡面去（是還要多深入？）。
別忘了我們一直以來在講的，任何的數位生意，打的都是一個生態系的戰爭，而Meta整合AI晶片、開源AI模型、搭配原有的強大網路效應這3個重要武器，在Google和OpenAI / Microsoft兩個巨頭對撞之時，橫空出市打開了一個新的AI戰場，打算一路從社群網路應用，垂直往下鑽到你的手機運算晶片裡面。
至此，已經驗證了我之前提到的，任何人說Meta在整個 AI 戰爭當中缺席或是落後，是完全錯判情勢。
Meta不是後發先至，而是從一個完全不同的競爭角度切入這場AI大戰。大家現在還時不時在嘲笑祖老闆的元宇宙，不過他真的很厲害，而且我一直主張，AI 的發展只會加速元宇宙的發展，幾年後回頭來看的話，祖老闆只是暫時繞個路而已。
外傳Meta已經在內部測試把LLM大語言模型大規模布署在messenger上面，身為一個全世界最大的對話平台，要大量創造出現在很夯的虛擬人（digital human），沒有比Meta旗下平台更適合的地方，我也相當肯定Meta會快速切入這塊市場。
所以近來如雨後春筍般出現的生成式AI公司，像是character.ai這家虛擬人公司也倍感壓力，畢竟科技巨頭一旦跟上來，擺擺尾巴，這些公司都會直接被掃到受重傷。
網路效應終究還是Big Tech們掌握的最有利護城河，下半年將會是這些科技巨頭的主場，純粹靠著生成式AI技術創業，至今卻沒有明顯護城河的生成式AI新創，包括OpenAI在內，都會面臨極大的競爭壓力。
隨著LLaMA 2的重磅發布，產業界也將各自帶開，遍地開花拿著越來越多的開源模型建構自己的AI應用，那些小心翼翼、把「獨家大語言模型」當做商業秘密和主要競爭優勢的公司，像是OpenAI或是Anthropic，如果不再儘快建構出整個AI生態系，成為新的網路入口，將會被Big Tech既有的生態壓著打，最好的下場也許頂多是被吞噬成為一部分。
建構新的生態系談何容易，這些公司下半年將面臨關鍵的生死存亡時刻。
真的好快。
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。