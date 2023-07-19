【未來大人物醬油文藝復興1】醬油讓他離開、料理卻使人留下，謝宜澂用自煮文化跟故鄉雲林對話
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謝宜澂是雲林西螺御鼎興純手工柴燒醬油第三代，曾兩次逃離家鄉想脫離醬油產業的桎梏。但他最終回到家鄉，通過推廣醬油料理來重新定位家族品牌，並成功打響了御鼎興醬油的名號。他在雲林推出「飛雀餐桌行動」計畫讓他在家鄉安穩落地，並將家族品牌提升到時尚顯學的地位。
文：陳淑玲
「澂」字，水清而澈的意思。謝宜澂，雲林西螺御鼎興手工柴燒醬油第三代。或許從父親賦予這個名字開始，就隱喻了宜澂要為這項舊且無聊的混濁琥珀產業，釀出一涓澄澈的新篇章。
兩次逃離又返鄉，都因為醬油
跟許多的家傳產業一樣，從阿公那一代開始的手工製醬油產業，對第三代的謝宜澂來說根本是從小就想逃離的桎梏。「小時候好希望家裡是開雜貨店，回家至少就有洋芋片、或冰淇淋可以吃。但我們家是賣醬油的，醬油平常根本不能吃。」
從有意識以來，始終跟醬油擺脫不了醬油。例如家裡手工柴燒煮醬油時沾上曬著衣服，國小體育課一跑一流汗，衣服上就會飄出一股奇妙的味道，小朋友不懂就說臭。
別人開開心心吃年夜飯，印象中家裡總要10點做完醬油後才能吃。就連記憶裡極少的出遊日子，車子已經開上高速公路，還會因為一通訂購醬油的電話而臨時中斷、需要立刻折返雲林。在宜澂的印象中，醬油，永遠是打斷童年各種美夢的破壞王。
他也早早就跟爸爸媽媽「宣示」不想接製醬油的決心。高中後離開家去斗六讀書、大學到高雄讀書選的是外語，或說刻意、或說叛逆，一點點血液裡的出走基因慢慢萌芽。即使畢業後短暫返家，宜澂也想著要逃走。
「其實也知道做醬油根本賺不了錢，我也開始想其他的觸角。甚至兼著販售非基改豆漿到雲林老街去販售。2012年受到長期耕耘雲林友善農業的三小市集李宜倩邀請，全家開始一起出動到小農市集擺攤。」接觸了其他的小農、也接觸到設計概念。三小市集協助品牌打造、樹立自己品牌、媒體前來報導後，重新定位了「御鼎興純手工柴燒黑豆醬油」的名號。
「我自己也發現爸爸執著做醬油很辛苦，但其實根本沒有成本概念，以致於經常性被上游廠商剝削。我去貿易公司學會成本概念後，調高家裡每罐醬油成本、改名字、改商標。甚至不惜跟爸爸大吵說再不改變就是夕陽產業。爸爸簡直氣瘋了。」
那次大爭執，宜澂真的逃走了。第一次逃離他申請澳洲打工度假，遠離這個身上被綁束著的琥珀枷鎖。但血液裡早溶入醬油的香氣與基因可能是天性。人遠在澳洲、距離融化了憤怒，與家裡的溝通再度以越洋電話開啟，甚至在那段期間還與弟弟謝宜哲開啟釀造創意水果系列醬油。
澳洲回台後，「御鼎興純手工柴燒黑豆醬油」雖然已經有了些許名氣，但枯燥煩悶的製醬生活仍然讓他很快就又離開。
第二次逃離去了台北提倡裸食蔬食的餐廳上班，意外開啟宜澂的視野與對原型食物、生活態度甚至是用餐儀式感的視野。洋派的老闆對員工的尊重以及舉辦的活動，都打開他對料理既有的想法。直到身體出現問題再度返鄉守護醬油缸。
返鄉後的宜澂與已經回家開始製醬的弟弟跟著爸爸學傳統製醬，前前後後釀出了又創新又守舊滋味的好醬油：例如「米粒醬油」是故意留下煮過後米粒在其中的傳統口味醬油膏；找到桃園中壢農友無毒黑豆製作出有層次的「濁水琥珀」；更有以乾式釀造要等上3年才能完成的「裸醬」……
2017年宜澂與弟弟將御鼎興醬油寄往比利時，參加有食品界米其林之稱的iTQi（International Taste & Quality Institute 國際風味暨品質評鑑所），他請評審將醬油加熱到26至28度、再以紅酒杯品醬油，以完美復刻他們在雲林出品時的溫度與香氣。「濁水琥珀-常鹽」得到了最高等級-極致3顆星、另一款裸醬則得到了-頂級2顆星。
即使得了獎被稱為台灣之光，但是返鄉的他心總是浮浮的，總想著有一天可能又要再出走。經歷食安風波及在地食材風潮興起，2017年醬油突然變成時尚顯學，許多品牌相繼推出，原本轉型還算成功的御鼎興生意大受打擊。
宜澂與弟弟開始想著能夠如何推廣。家裡主打的「一瓶醬油，一輩子的情分」雖然品質好、卻仍需要積極尋找下一處出口。
餐桌計畫終讓雙腳在家鄉安穩落地
謝媽媽回憶：「宜澂從小就喜歡煮東西，我炒菜時他會跟前跟後一直問。他就是喜歡做菜。」
兩兄弟在自己家的銷售大廳擺起一道長達3公尺的餐桌，由宜澂掌廚，把自家各色單品發揮黑豆醬油的特性轉化成一道道料理。「原本只是一次性的宣傳活動，料理甚至是免費的，只是想要讓大家來吃過醬油料理的各種可能性，然後再把醬油帶回家。也因為爸媽都吃素，我們推出的料理也以全蔬食為主。」
無心插柳的推廣活動，卻意外再度打響了御鼎興醬油的名號，兄弟倆以Future的諧音為這項行動帶來定調「飛雀餐桌行動」。全醬油蔬食料理的餐桌計畫，期盼讓大家都要好好吃頓飯，藉由自煮文化推廣，拉近人與產地的距離，傳達製醬精神、也把生活美學、雲林風土帶到消費者面前。
「即使是吃蔬食卻一點都不會有沒吃到肉的悵然感。」是許多客人最常給的回饋。
由一開始的免費試吃、到後來更多人想專程前來享受美食，飛雀餐桌行動成為一個月一次的固定企劃。宜澂說：「瘋狂的時期，甚至晚上10點報名表單一開始，5分鐘內就額滿。」
父母也從不太理解孩子的行為，到逐漸支持。謝媽媽看著一場場餐桌行動舉辦，也會開始應援幾道料理。問她說好不好吃，她仍靦腆的說：「普通啦！但是其他人都來好幾次、都要求還要再報名。」嘴裡說還好、心裡卻是無比驕傲的認同。甚至，過去總是吵架的謝爸爸也說：「越優秀的孩子、越不受控。」
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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