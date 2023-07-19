2023/07/19,
教育

補助公幼家長課後留園、寒暑假照顧，教育部確認經費後規劃112學年下學期上路

補助公幼家長課後留園、寒暑假照顧，教育部確認經費後規劃112學年下學期上路

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教育部長潘文忠表示，教育部將朝各園得以開辦服務的方向給予協助，同時採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣的費用，不足費用由教育部與直轄市及縣市政府教育局處共同編列經費予以協助。

台南市政府教育局今（19）日在全國教育局處長會議中提案，為了減輕家長負擔、保障就讀公幼幼兒的學習權益，請中央將寒暑假期間納入育兒津貼發放範圍，或比照非營利幼兒園收費額度，讓就讀公幼家長寒暑假期間每月延長照顧繳交費用最多2000元。教育部長潘文忠說明，目前教育部針對公幼課後、寒暑假會朝「定額收費」方向規劃，已經在與行政院做最後的報告、討論和確認。

台南市政府教育局長鄭新輝說明，「我國少子女化對策計畫」推出以後，隨著非營利與準公共幼兒園的增加，公幼優勢不再，去（2022）年六都面臨將近2000的空額。經過檢視，發現有2個關鍵，一個是課後留園時間，一般幼兒園及準公共幼兒園課後都可以留到晚上6點，公幼是4點到4點半，就算延長到5點半，也剛好是年輕夫婦下班趕不及的時間，因此，鄭新輝認為應想辦法延長課後留園到晚上6點。

另一個關鍵是寒暑假，鄭新輝指出，如果就讀私幼，包含寒暑假在內，全年都可以享有至少5000元的育兒津貼；就讀非營利、準公共幼兒園者，寒暑假正常到園上課，一樣每個月負擔不超過3000元。

因此，鄭新輝希望基於均等照顧跟公平對待原則，每個家長全年都應該受到政府一樣的照顧，就讀公幼的家長如果寒暑假期間自己帶孩子，也可以發給育兒津貼，如果選擇公幼每月延長照顧費用最多2000元，其餘差額比照非營利由政府負擔。

目前高雄市已有試行全面延長課後照顧到下午6時、寒暑假開班，每小時收費不超過50元，其餘由政府補貼。高雄市教育局長謝文斌表示，還是希望有中央經費的挹注。除了高雄之外，目前還有新北市、桃園市、台南市、台中市、基隆市、新竹縣、宜蘭縣等縣市有推動公幼課後留園採取定額收費方式。

教育部長潘文忠表示，教育部將朝各園得以開辦服務的方向給予協助，同時採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣的費用，不足費用由教育部與直轄市及縣市政府教育局處共同編列經費予以協助。

潘文忠指出，目前就讀公立附幼約有13萬名幼兒，初步估計每年需要10億元經費，現在正在和行政院做最後的報告、討論和確認，希望於113年納入預算，從112學年度第2學期開始執行。潘文忠坦言，這是一筆相當龐大的經費，但也是必要的支持措施，會由中央負擔主要經費。

潘文忠也說，目前整體構想上，會考慮園所是否有充足人力做寒暑假的照顧。現行公立附幼辦理延長照顧服務，有關人力部分，教育部在《幼兒教育及照顧法》已明定提供延長照顧服務人力的資格，除園內教保服務人員外，亦得外聘具課照資格人員提供延長照顧服務，可活絡用人彈性。

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核稿編輯：羅元祺


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