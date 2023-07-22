【國際新聞圖輯】亞美尼亞與印度歡慶年度盛事、中國內蒙古出現太空人？
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北半球的氣溫不斷升高，歐洲南部、東部地區，近幾天都出現攝氏40度以上的「地獄熱浪」。希臘多個地區氣溫達攝氏44度以上，熱浪加上強風，導致7月17日當天，24小時之內就有81處遭野火襲擊，也使消防員疲於奔命。
本週，亞美尼亞和印度都迎來國家重要的慶典。亞美尼亞舉辦「瓦達瓦爾節」，在炎炎夏日中互相潑水，慶祝耶穌改變容貌且發光的日子；印度迎來「奉食節」，人們盛裝遊行並為印度女神時母奉食。中國內蒙古的烏蘭哈達火山地質公園，地貌酷似火星，吸引民眾穿著太空裝，拍攝「偽太空漫步」！
此外，世界各地仍飽受極端氣候帶來的炎熱天氣，希臘多個地區，在24小時之內接連因為乾燥引發大火，使消防隊員疲於奔命。英國非政府組織與藝術團體合作，向政府與首相蘇納克（Rishi Sunak）喊話，採取更加積極的行動對抗氣候異常。
過去一週，國際間還發生什麼事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。
7月16日，高加索地區的亞美尼亞舉行一年一度的「瓦達瓦爾節」（Vardavar），人們相互潑水以歡慶節日。「瓦達瓦爾節」是亞美尼亞最受歡迎的節日，在每年復活節的98天後舉行。該節日原本是為了紀念傳統宗教中，代表水、美麗、愛和生育的阿斯吉克女神（Astghik），人們在這天除了相互潑水外，也會準備玫瑰。
亞美尼亞基督教化後，「瓦達瓦爾節」被當地民眾視為是耶穌的「顯聖容儀式」（東正教稱主易聖容），是聖經新約記載，耶穌在大博爾山改變容貌並且發光的紀念日。
7月17日，印度迎來「奉食節」（Bonalu festival），一名民眾打扮成印度教女神「時母」（Mahakali），在節日遊行中進行表演。
「奉食節」是印度教的傳統節日，在這一天，印度教教徒會舉行熱鬧的慶祝活動，並為「時母」供奉食物。在印度教中，「時母」是掌管時間和死亡的女神。
7月17日，中國民眾穿著太空人服裝，前往位於中國內蒙古的烏蘭哈達火山地質公園參觀、拍照。由於烏蘭哈達火山地質公園的地表，是灰黑色的火山岩，外觀酷似火星，因此在該公園穿著太空服，假裝自己在火星拍照，成為當地的熱門觀光活動。
烏蘭哈達火山地質公園的工作人員表示，當地每年最高人流量發生在國慶假日期間，單日人流量最高可達上萬人次，此時太空服裝通常會供不應求。
7月18日，希臘多地遭到大火侵襲，迫使居民逃離家園。其中一場發生在度假勝地路特奇（Loutraki）附近的大火，導致多達1200名，於當地參加夏令營的孩童撤逃。
北半球的氣溫不斷升高，歐洲南部、東部地區，近幾天都出現攝氏40度以上的「地獄熱浪」。希臘多個地區氣溫達攝氏44度以上，熱浪加上強風，導致7月17日當天，24小時之內就有81處遭野火襲擊，也使消防員疲於奔命。
同樣位在歐洲的英國，氣溫也是高居不下。7月18日，英國非政府組織權利與社區行動（Right Community Action，RCA）與藝術組織Sand In Your Eye合作，在英國林肯郡（Lincoin）郡北海海岸的城市斯凱格內斯（Skegness）的海灘上，畫上一張寄給英國首相蘇納克的明信片。
英國政府在週一發布一份140頁的報告，宣布五年的國家調整計畫，以應對極端高溫和洪水。RCA表示，林肯郡的小鎮正在面對極端氣候的破壞風險。他們在這封沙灘明信片中，寫下「別讓我們淹死」、「禁止一次性塑膠」等訴求，呼籲蘇納克應該賦予地方政府更多權利來實施相關行動。
7月19日，肯亞首都奈洛比（Nairobi），一名反對派男子坐在一輛遭抗議人士焚燒的汽車前面。肯亞總統魯托（William Ruto）的政府，自上個月開始調漲稅收，再加上國內物價飛漲、生活成本日漸沈重，引發肯亞人民不滿，各個城市暴亂頻傳。多日動亂迫使學校停課，超市和企業也因為擔心搶劫而停業。
《BBC》18日報導，在多起警民衝突中，共有300人被捕、六人死亡，傷亡人數持續增加。人權組織和外交官對肯亞的局勢表達關切，呼籲政府和反對派應該和平解決分歧。
英國當代藝術家 、作家、廣播主持人格雷森・佩里 （Grayson Perry），將在本週六於愛丁堡的蘇格蘭皇家學院的國家美術館，展開他職業生涯40年中規模最大的展覽《Smash Hits》。此次展覽中，將展示佩里著名的陶罐創作、掛毯、版畫等80多件作品，也將展出她的最新作品。
7月20日，佩里站在即將開幕的畫展前，與他的作品合照。他告訴《BBC》：「我一直很清楚，我喜歡藝術創作。我不是一個想成為藝術家的人，我是一個喜歡藝術創作的人。」
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責任編輯：張博丞、王昱晴
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
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