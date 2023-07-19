【未來大人物醬油文藝復興2】在雲林生活的100種理由，吃一場能讓人「回家」的餐桌計畫
我們想讓你知道的是
「飛雀餐桌行動」是由御鼎興純手工柴燒醬油第三代謝宜澂主辦的一個以「全醬油蔬食餐桌」為號召的美食體驗。透過飛雀，饕客因為吃來到雲林活。也透過餐桌行動，讓這群雲林的狂熱份子終於有了返鄉腳踩落地的100種理由。
文：陳淑玲
5月下旬那場在雲林「虎尾釀」酒廠裡的飛雀餐桌行動，活動接近尾聲、主理人同時也是主廚擔當的謝宜澂終於有時間站在料理台邊喘口氣。有人問他：「今天只賣出一隻醬油，你還笑得這麼開心？」但宜澂卻鬆鬆的說：「對啊我怎麼會這麼開心這麼chill，只賣一隻沒關係，大家能更認識雲林就好。」
為小鎮帶來一場美學振興的運動
雲林曾經被評選為全台灣最無聊的城市之一，5年前由御鼎興純手工柴燒醬油第三代謝宜澂發起的「飛雀餐桌行動」，卻掀起了一場以「全醬油的蔬食餐桌」為號召的美食體驗熱潮，讓來自全台、甚至是外國旅客搶著要去雲林吃飯。
「飛雀餐桌行動」原本是辦於自家醬油工廠接待大廳的每個月一次餐桌計畫，2022年起更延伸到飛雀與他的夥伴，邀請所有食客一起走入田野阡陌之間，感受從產地到餐桌零距離的直接體驗。
熾熱五月天的午後，雲林虎尾庄邊「虎尾釀」酒廠裡，上午10點不到，安靜的小區開始來了好幾十台車，下車一個又一個穿著白色系衣服的男男女女不遠千里依約前來，參與今日這場「一方水土。虎尾釀造」的飛雀餐桌行動。
活動位置設置在堅持只用在地農產純釀造的雲林「虎尾釀」酒廠，餐桌地點就擺在酒廠地下室酒窖旁，幽暗昏黃的燈光映照酒桶，有種踏入歐洲城堡地窖裡的既視感。
擺設料理的長桌超過3公尺，若是在一旁看著飛雀餐桌的上菜秀，像極了在白色餐巾上用食物與花藝進行的一場立體彩繪。來自雲林的花藝師邱添璋在畫布上以花灑上一點黃、一點紫，呼應那身處地窖暈黃燈光情境的時刻。
接續是一道又一道從酷熱的臨時廚房端上桌的料理，炙燒酒香鳳梨溫沙拉、雙色粉粿、蛋煎年糕、醬燒Rum天貝、炸豆皮與台式燒醬、奶油燉菜、義式番茄辣醬與月光下小麥麵、松露野菇焙燉麥、蔬食麻辣鍋、古坑黑糖愛玉、蘭姆酒香草焦糖布蕾、黑米拿鐵……洋洋灑灑菜單光列出來就有超過20道。
那些略帶深褐色的餐點，或堆疊成塔山狀、或以如葉長盤承裝躍出餐點紅黃翠綠等色彩，在整座畫布上成了一道道不規則的彩虹，豔麗卻帶著一種幸福感，當然現場此起彼落的「好香喔！」的稱讚與飢餓已經難耐。
開動前，掌廚的宜澂簡單開場與解說後，展開午餐序幕。明明在酒窖、卻像是在花園用餐，取餐時就穿梭在花叢之間。來自台中的Lindy短短半年內跟男友已是第二次參加，Lindy分享：「兩次參加飛雀餐桌都很驚喜，像這次是竟然可以到酒窖用餐，彷彿到了歐洲葡萄酒莊園一樣。自己很認同飛雀的理念，使用在地食材、也將台灣米製造的酒一同加入餐桌概念。即使我們是專程從台中開車到雲林，也覺得非常值得。」
同一桌原本不認識的謝阿姨，跟朋友一早從嘉義開車前來，參加過3次的她熟門熟路，還沒開吃前已經酒也買了、梅子也買了，甚至小麥、臭豆腐都指定好購買件數，她說：「我很認同地產地銷的概念，既然來到雲林就該吃雲林的食物、買雲林的食材。我很羨慕雲林有這樣的年輕團隊做對家鄉回饋的事，每次都覺得來參加飛雀餐桌很好玩，我下次還要再來。」
用餐到尾聲，宜澂更不忘提醒與會者，不要浪費，請大家通通拿出自己的保鮮盒把所有食物裝盒帶走，Lindy很高興的說：「我要帶食物回家，他的料理有一種魔法，是一種吃了會想讓人再吃一次的滋味。」
吃吃喝喝飽足之餘，飛雀與夥伴們開始輪番上場介紹自己。每一場活動裡，用餐後的自我介紹成了飛雀餐桌的一項重點儀式，這番儀式是讓與會者能了解自己吃下肚的食物與生產者。
其實背後的意義，更是「認識雲林風土」。每場幾乎都會超過10組夥伴加入的飛雀餐桌，聽完後彷彿就吃了一輪雲林。
更如客人謝阿姨感受到的：「來了這場餐桌，因為人與料理對雲林改觀，也認識了這座城市跟土地。」
講地方的事也講回家的事
每一場幾乎都到場的郭慧蟬是飛雀餐桌元老級夥伴，人稱月光姊姊的她來自雲林麥寮「月光下農場」。她們長期在麥寮復育小麥、堅持使用友善農法，但每次都因所處位置麥寮而被污名化。
月光姊姊說：「不管我再怎麼努力說明，只要說出麥寮就會被跟污染劃上等號。但加入飛雀餐桌，客人能聽進去我們說的故事，小麥在宜澂的手上變成好吃的樣子，客人真正吃過後，就知道我們的小麥不一樣。」因為有了餐桌平台的穿針引線，月光下農場至今也擁有了一批死忠訂購的客人。
提供香菇、茶品的是來自古坑石壁低海拔的「雲嵩農園」，梁櫻慧與老公接下三代傳承香菇事業，在海拔1200公尺的聚落裡默默堅守友善環境種植。梁櫻慧分享：「我們沒有品牌操作的概念，會的只有傳承的技術，種香菇我們有自信能做到最好，但透過在飛雀上才能好好說出我們的理念，讓參與者吃出我們的不同。」
「之前甚至有位食客願意花上一年的時間等香菇，我們終於有了被認同、返鄉辛苦都值得了的感覺。」
整場活動幾乎笑咪咪地參與的張富傑是媽祖埔豆腐張的第二代接班人。他改良臭豆腐不易攜帶冷凍購買的問題，把家中品質極佳的臭豆腐跟著麻辣鴨血包一起配送。甚至還研發常溫麻辣臭豆腐湯底包，更方便於攜帶。
二代接班不易，在飛雀餐桌上，張富傑用5分鐘的時間，把承接家業、臭豆腐製作與產地來源好好說清楚。客人謝阿姨很高興的回饋說：「他們家的臭豆腐真的很不一樣，吃過一次就難忘。已經成為我們家冰箱的標配。」
順成油廠也是三代接班，年紀輕輕的王偉盛接下老油廠延續的重責大任。源自於總鋪師爺爺為了找尋心目中完美麻油的味道，開啟挑擔子賣麻油的黑金時代。在油車間長大的三代接班不但創立新品牌，更拿下OTOP產品設計獎。
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！