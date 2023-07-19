高雄冰店驗出沙門氏桿菌：44人就醫症狀穩定緩解中，衛生局啟動全市冰店專案稽查

高雄市一間冰店日前發生食物中毒事件並驗出沙門氏桿菌，截至昨（18）日下午4點計有44人因症就醫。高雄市衛生局今（19）日表示，所有通報就醫個案症狀穩定緩解中，無上或下消化道出血症狀。

高雄市衛生局今日發布新聞稿，表示因食物中毒而入住加護病房的病童病況穩定，主治醫師評估生理機能均已正常，預計今日將轉出至普通病房。

衛生局依據衛福部疾管署說明，沙門氏桿菌感染者潛伏期為6到72小時、通常是12到36小時，目前已下令冰店停業之日（7/14）起算已逾96小時，相關因症就醫、經醫師診斷通報已大幅減少，衛生局持續密切透過醫療系統掌握中。

衛生局表示，自昨日起擴大啟動轄內冰店專案稽查，今日持續派員執行無預警查檢工作，以提升市售現場冰品之衛生安全。

衛生局昨日表示，該局於13日接獲民眾進線並接獲醫院通報3名病患食用六合路冰店冰品食品中毒通報，隨即啟動稽查，惟13日當天冰店無營業，於14日下午冰店營業，該局即進場稽查抽驗，並於當天下令其停業，並於17日陸續完成檢驗，依法速查嚴辦。

衛生局表示，經該局於14日至冰店現場採檢，刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體未檢出致病菌；目前八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。住院患者人體檢驗亦檢出沙門氏桿菌陽性反應。

經衛生局交叉比對就醫病患之攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供之自製豆類及相關配料可能為環境之污染致病源。

衛生局表示，冰店八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，已依《食安法》41條第1項第4款，勒令業者停業直到完成符合「食品良好衛生規範（GHP）」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。

另有關該冰店使用之冰塊製冰廠，衛生局已於18日進行稽查，現場稽查發現自來水RO過濾器材未有更換紀錄等缺失，並抽驗衛生冰塊送驗，已下令業者暫停作業直到完成改善，並依食安法嚴格監督採檢結果。

《中央社》報導，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海昨日告訴該社記者，沙門氏桿菌是革蘭氏陰性細菌，在常見造成食物中毒的微生物中，毒性較強，較常在蛋、肉製品上孳生，少在冰品中驗出，因此蛋類、肉類建議煮熟再食用，這次事件在冰品驗出沙門氏菌，應儘速釐清污染源。

顏宗海指出，攝氏7到60度是「危險溫度帶」，許多細菌都能生長繁殖；夏日天氣熱，建議不論熟食、冰品或飲料，都要在一小時內吃完，否則就要放入僅有4度的冰箱抑制微生物孳生，或加熱到70度以上殺菌。

有關衍生的消費爭議，衛生局表示市府消保官17日獲報後立刻進行了解，並要求業者應即聯繫食用冰品引發不適之消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案妥為溝通處理。

消保官18日依衛生局提供聯繫方式，已向陳情的消費者說明相關法令規定及申訴方式，同時表示市府全力協助處理的立場。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺