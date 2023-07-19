高雄冰店驗出沙門氏桿菌：44人就醫症狀穩定緩解中，衛生局啟動全市冰店專案稽查
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林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，攝氏7到60度是「危險溫度帶」，許多細菌都能生長繁殖；夏日天氣熱，建議不論熟食、冰品或飲料，都要在1小時內吃完，否則就要放入僅有4度的冰箱抑制微生物孳生，或加熱到70度以上殺菌。
高雄市一間冰店日前發生食物中毒事件並驗出沙門氏桿菌，截至昨（18）日下午4點計有44人因症就醫。高雄市衛生局今（19）日表示，所有通報就醫個案症狀穩定緩解中，無上或下消化道出血症狀。
高雄市衛生局今日發布新聞稿，表示因食物中毒而入住加護病房的病童病況穩定，主治醫師評估生理機能均已正常，預計今日將轉出至普通病房。
衛生局依據衛福部疾管署說明，沙門氏桿菌感染者潛伏期為6到72小時、通常是12到36小時，目前已下令冰店停業之日（7/14）起算已逾96小時，相關因症就醫、經醫師診斷通報已大幅減少，衛生局持續密切透過醫療系統掌握中。
衛生局表示，自昨日起擴大啟動轄內冰店專案稽查，今日持續派員執行無預警查檢工作，以提升市售現場冰品之衛生安全。
衛生局昨日表示，該局於13日接獲民眾進線並接獲醫院通報3名病患食用六合路冰店冰品食品中毒通報，隨即啟動稽查，惟13日當天冰店無營業，於14日下午冰店營業，該局即進場稽查抽驗，並於當天下令其停業，並於17日陸續完成檢驗，依法速查嚴辦。
衛生局表示，經該局於14日至冰店現場採檢，刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體未檢出致病菌；目前八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等。住院患者人體檢驗亦檢出沙門氏桿菌陽性反應。
經衛生局交叉比對就醫病患之攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供之自製豆類及相關配料可能為環境之污染致病源。
衛生局表示，冰店八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，已依《食安法》41條第1項第4款，勒令業者停業直到完成符合「食品良好衛生規範（GHP）」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。
另有關該冰店使用之冰塊製冰廠，衛生局已於18日進行稽查，現場稽查發現自來水RO過濾器材未有更換紀錄等缺失，並抽驗衛生冰塊送驗，已下令業者暫停作業直到完成改善，並依食安法嚴格監督採檢結果。
《中央社》報導，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海昨日告訴該社記者，沙門氏桿菌是革蘭氏陰性細菌，在常見造成食物中毒的微生物中，毒性較強，較常在蛋、肉製品上孳生，少在冰品中驗出，因此蛋類、肉類建議煮熟再食用，這次事件在冰品驗出沙門氏菌，應儘速釐清污染源。
顏宗海指出，攝氏7到60度是「危險溫度帶」，許多細菌都能生長繁殖；夏日天氣熱，建議不論熟食、冰品或飲料，都要在一小時內吃完，否則就要放入僅有4度的冰箱抑制微生物孳生，或加熱到70度以上殺菌。
有關衍生的消費爭議，衛生局表示市府消保官17日獲報後立刻進行了解，並要求業者應即聯繫食用冰品引發不適之消費者，以瞭解後續治療及恢復狀況，並就醫療費用的負擔或補償方案妥為溝通處理。
消保官18日依衛生局提供聯繫方式，已向陳情的消費者說明相關法令規定及申訴方式，同時表示市府全力協助處理的立場。
新聞來源
- 衛生局追蹤食物中毒患者病況穩定康復 啟動專案持續無預警稽查全市冰店食安衛生（高雄市衛生局新聞稿）
- 衛生局澄清：第一時間受理食安事件並了解稽查、加護病房患童暫時性急重症已緩解康復中 衛生局掌握冰店冰品配料及患者檢體一致檢出沙門氏菌重罰並移送地檢署偵辦 市政會議市長裁示啟動全市冰品業者全面稽查並持續追蹤患者健康狀況（高雄市衛生局新聞稿）
- 高雄市六合路冰店沙門氏桿菌食品中毒案後續說明（高雄市衛生局新聞稿）
- 高市冰店檢出沙門氏桿菌 顏宗海：食物勿放室溫逾1小時防中毒（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
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疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
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市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
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