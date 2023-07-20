WHO將阿斯巴甜列為可能致癌物，代糖是否比糖更可靠？

文：Sara Ibrahim

大家都以為找到了比糖更健康的替代品，其中包括成百上千萬糖尿病患者（僅瑞士就有50萬），糖的誘惑無處不在，很多人厭倦了這種要時刻提防糖分攝入的生活。我們依賴代糖來給食品飲料增加甜味，從而不對我們的血糖濃度或每日熱量攝入造成過大影響。

過去十年裡，食品工業乘勢而上，將代糖用於越來越多的產品。早在2019年，全球人均攝入的飲料類非營養代糖量相比2007年增長了36％，而包裝食品中的非營養代糖量則同期增長了3％。

但是今（2023）年5月，世衛發佈了新的指南，建議不使用代糖，這讓眾多消費者感覺吃了一顆「苦果」。而在7月，世衛的癌症研究機構，首次將廣泛使用的代糖阿斯巴甜，列為「可能對人類致癌的物質」。7月14日，世衛將發佈更多數據，以支持他們的論點。

多項研究顯示，長期攝入代糖可能會適得其反，引發代糖本應阻止的問題：肥胖和慢性疾病，包括糖尿病。但這些研究的可信度卻成了爭議的焦點。

與此同時，瑞士的兩位科學家正在對赤蘚糖醇和木糖醇這兩種代糖進行頗具前景的臨床研究。

甜蜜的牙齒拯救者

瑞士和挪威混血醫生貝蒂娜・沃爾內漢森（Bettina Wölnerhanssen），回憶起她在瑞典的童年時光。自20世紀50年代以來，瑞典一直有一個叫做「糖果星期六」的傳統。

「男孩和女孩只能在那一天吃糖果，」她回憶說。「糖果星期六」最初是為了控制糖的攝入，從而降低當時瑞典非常高的蛀牙發病率。然後，在上世紀70年代，木糖醇出現了。芬蘭科學家發現，這種在一些水果和蔬菜中發現的糖醇實際上可以預防蛀牙。

還有一種糖醇叫做赤蘚糖醇。赤蘚糖醇以其高甜度、低卡路里，和對牙齒健康無不良影響而廣為人知。木糖醇已經被生產並用作糖替代品很久了，特別是在北歐國家，但赤蘚糖醇直到1990年才在日本獲批上市。從那時起，60多個國家批准使用赤蘚糖醇，歐盟直到2006年才批准，赤蘚糖醇的受歡迎程度逐漸提升。

除了幾乎沒有熱量，赤蘚糖醇比木糖醇有更好的腸道耐受性。這些特性使得它可以輕鬆地加入各種甜食配料中。

隨著時間的推移，對於這些糖醇的研究越來越多，它們對動物的影響也比較正面，例如降低健康小鼠和糖尿病小鼠的血糖，顯示出抗糖尿病特性。沃爾內漢森說：「就在那時，我想我們或許可以研究下，這種現象是否也會發生在人類身上，以及這背後的原理是什麼。」這就是她在巴塞爾克拉拉醫院（Claraspital）領導的研究小組的工作目標。

零卡路里飽腹感

在瑞士，赤蘚糖醇和木糖醇近些年才進入市場。「在瑞士，我們或許是唯一對這些代糖感興趣的研究團隊，」沃爾內漢森博士說道。她與同事安妮・克里斯汀・邁耶－格斯帕赫（Anne Christin Meyer-Gerspach），因在2016年發佈了關於這兩種物質的首份研究成果，從而在國際上贏得了認可。

除了研究這兩種糖醇對胰島素和血糖濃度的影響之外，她們的研究還關注飽腹激素的釋放，這種激素會向我們發出停止進食的信號。

每當我們攝入糖分，飽腹激素的水平就會上升；我們會感到滿足，有一種「飽腹感」。然而，大多數人工代糖並不具備這種效果，但這兩位科學家首次在一小組人群中觀察到攝入赤蘚糖醇和木糖醇會引發飽腹激素的釋放。「大腦的獎賞中樞會被激活，其效果類似於糖分。」邁耶-格斯帕赫博士說。

這或許可以幫助那些飽腹激素分泌較少的肥胖患者，減輕飢餓感並控制體重增長。與糖分不同，赤蘚糖醇和木糖醇的卡路里含量極低。

沃爾內漢森和邁耶-格斯帕赫正在對成年人和青少年進行兩項臨床試驗，研究赤蘚糖醇和木糖醇對身體吸收糖分方式的影響。近年來的多項研究顯示，廣泛使用的人工代糖，特別是三氯蔗糖和糖精，與腸道菌群的變化有關。這可能導致血糖濃度上升，從而增加患糖尿病和其他疾病的風險。

替代型代糖備受矚目

與其他糖替代品一樣，赤蘚糖醇與木糖醇也受到了研究關注。近期，研究人員對美國和歐洲，4000多名心臟病患者的心血管健康進行了研究，發現赤蘚糖醇在血液中的高含量，與心臟病發作或卒中風險密切相關。這項研究結果在今年2月發佈。

沃爾內漢森認為，這項研究雖然提供了一些重要的洞見，但也留下了許多待解的問題。她指出，僅通過觀察一群人對化學物質的反應，來證明某種直接因果關係是非常困難的。「很多因素都可能造成影響，特別是考慮到人體自身也會產生赤蘚糖醇」沃爾內漢森說。

出於同樣的原因，她的同事邁耶-格斯帕赫也對一項科學研究的有效性提出了質疑，該研究顯示過量攝入人工代糖的人更有可能超重並患上糖尿病。「目前尚未有研究證實人工代糖對人體有害」她指出。

代糖的安全性尚待進一步研究

關於代糖的影響，爭論一直在持續，特別是在世衛發佈最新指南之後。例如國際代糖協會等代表代糖公司的組織聲稱，這些建議缺乏科學嚴謹性，也沒有確鑿的證據。瑞士聯邦公共衛生局（FOPH）並未公開反對世衛的建議，只是仍然認為代糖是「安全」的。

瑪格麗・里奧斯－萊夫拉茲（Magali Rios-Leyvraz）是一名營養流行病學專家，也是世衛代糖評估報告中文獻依據的主要作者，她在一封電子郵件中澄清，這份文獻分析了關於這些物質的最新科學證據（超過283項研究）。 「這是迄今為止對這個主題最全面的回顧研究」她寫道。然而，她認為，需要進一步研究來確認這些結果，尤其是對於兒童和孕婦的影響。