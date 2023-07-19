【未來大人物醬油文藝復興3】雲林囝仔謝宜澂為家鄉倒一滴會甜的醍醐味

文：陳淑玲

＊未來大人物主編後記，寫在採訪謝宜澂之後＊

採訪謝宜澂的那幾日，雲林的艷陽高掛在上，天空藍得不像話、白雲也像貼上去一樣。我們在充滿醬油瓶罐的大廳裡邊顧店、邊採訪聊了一下午。

因為醬油陳列、箱子、辦公文件而顯得小擁擠的那個地方，很難想像前4年飛雀餐桌計畫在這裡舉行時，一下子湧入30個客人與10幾名工作人員的「盛況」會是什麼模樣。

「其實一開始就真的只想好好讓大家知道怎麼吃醬油、用醬油。」宜澂解釋，跟日本的黃豆釀造不一樣，御鼎興使用台灣本土黑豆，黃豆醬油較輕薄不奈煮適合當沾醬使用。黑豆醬油則經由柴燒、緩慢發酵、日光曝曬等特性，屬於較醇厚且耐煮的特性，很適合拿來料理使用。

電風扇吹得摺摺響的午後，剛從英國回來的宜澂原本還有點因為時差的關係顯得很想睡的眼神，在談論到醬油的那時，眼裡突然有了光。

宜澂說：「因為需要大甕釀造醬油，場地、氣味、溫度甚至柴燒時散發出來的煙氣都成了住家條件的變因，記憶中就光搬家就搬了9次之多。現在落腳在西螺邊陲地、四週是田野阡陌，才終於停下腳步。」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 架上一款款手工製造醬油，吸引識貨的饕客刻意前來。

而即使這麼荒野，在我們採訪的期間還是有好幾組客人專程開車前來，正在顧店的宜澂上前招呼，我在旁邊觀察：「第一組客人買了4瓶醬油、第二組買2瓶、第三組什麼都沒買還要求去看了醬缸就離開了。」

我以為每一組遠道而來的人都會買上幾瓶醬油再離去，宜澂卻分享說：「大部分是這樣沒錯，但也有像那組客人只是純粹問問題、看醬缸然後就驅車離去的也有。」宜澂說：「前來的客人百百種，但如果只要對醬油有興趣、想了解手工釀造的細節，我們都很願意分享。」

我們一起走到後方的醬缸場，像極了電視劇裡才會出現的畫面，四排排排站的醬缸整齊畫一，這缸是乾式、那缸是濕式，這個還要3個月、那缸應該快要好了……他獻寶的樣子讓我彷彿以為是小男孩在炫耀擁有的模型汽車一樣。

在面前打開了一缸醬油，琥珀清澈浮在表面，蓋著醬油的白布因為沾染上醬油而有了不一的痕跡，像極了一幅醬油畫的畫。近距離仔細看，每缸醬油，宜澂與弟弟、爸爸都在醬缸上寫了字：「小黑豆快快長大」、「慢慢來」、「小琥珀我愛你」、「心安自適」。從沒料到可以這樣對話的我，像是發現新大陸一樣找查一座一座醬缸寫的字。

Photo Credit / 關鍵評論網/陳淑玲攝 一缸一句話、簽上名，裝載連心意都滿滿的愛，展開為期半年以上的釀造等待。

「寫下這些字的時候，你是相信可以跟醬油們對話的嗎？」我這樣問宜澂。他說：「能不能賦予醬油更香、更好吃的改變，我們並不確定。但是能確定的是，釀造、存封的每個過程、每個當下都是真心誠意的。而且這些醬油之後還能再做成什麼樣的料理、食物、甜點…光往後延伸發想就覺得更開心。」

宜澂在後院除了照顧醬缸，在旁邊還種植了好幾排的植物，是他的秘密基地。霸王鐵樹、塊根植物、仙人掌……幾乎種成小花園。他坐在植物們的旁邊，談著黑豆、聊著食物還有心愛的植物，眼神射出更多道光。「你真的是對食物與植物真心的類型啊。」我這樣說。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 在食物與植物旁，宜澂都笑得極為開心。

我想起在宜澂出版的「飛雀誌」裡是介紹御鼎興時，撰文的三小市集李宜倩與共同作者林家豪是這樣描述著：「在窮極無聊之中，用醬油做一場美學抗爭。」故鄉或許窮極無聊、沒有五光十色，「可是像是那種已經刻在骨子裡的基因，我終究要回來的，只是什麼時候、以什麼型態回家。有了餐桌行動、了解醬油的底蘊，我真心覺得回家了。」（他補充：當然有時候還是很想花花世界的台北啦！笑）

有了料理、有了夥伴，醬油不再只是童年時候討厭的敵人，醬油已經是夥伴，就像宜澂常常穿著的Ｔ恤一樣，琥珀色成了他的代表色。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：楊士範