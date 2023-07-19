【未來大人物醬油文藝復興3】雲林囝仔謝宜澂為家鄉倒一滴會甜的醍醐味
我們想讓你知道的是
為什麼雲林一個小地方，卻有很多人特別爭相預約來吃飯？御鼎興醬油第三代製醬人謝宜澂，逃家兩次後，返鄉用心製醬，同時創辦了飛雀餐桌行動，用真心製醬也做菜。把對食物與植物的愛化於對雲林土地的行動，找到回家的路。
文：陳淑玲
＊未來大人物主編後記，寫在採訪謝宜澂之後＊
採訪謝宜澂的那幾日，雲林的艷陽高掛在上，天空藍得不像話、白雲也像貼上去一樣。我們在充滿醬油瓶罐的大廳裡邊顧店、邊採訪聊了一下午。
因為醬油陳列、箱子、辦公文件而顯得小擁擠的那個地方，很難想像前4年飛雀餐桌計畫在這裡舉行時，一下子湧入30個客人與10幾名工作人員的「盛況」會是什麼模樣。
「其實一開始就真的只想好好讓大家知道怎麼吃醬油、用醬油。」宜澂解釋，跟日本的黃豆釀造不一樣，御鼎興使用台灣本土黑豆，黃豆醬油較輕薄不奈煮適合當沾醬使用。黑豆醬油則經由柴燒、緩慢發酵、日光曝曬等特性，屬於較醇厚且耐煮的特性，很適合拿來料理使用。
電風扇吹得摺摺響的午後，剛從英國回來的宜澂原本還有點因為時差的關係顯得很想睡的眼神，在談論到醬油的那時，眼裡突然有了光。
宜澂說：「因為需要大甕釀造醬油，場地、氣味、溫度甚至柴燒時散發出來的煙氣都成了住家條件的變因，記憶中就光搬家就搬了9次之多。現在落腳在西螺邊陲地、四週是田野阡陌，才終於停下腳步。」
而即使這麼荒野，在我們採訪的期間還是有好幾組客人專程開車前來，正在顧店的宜澂上前招呼，我在旁邊觀察：「第一組客人買了4瓶醬油、第二組買2瓶、第三組什麼都沒買還要求去看了醬缸就離開了。」
我以為每一組遠道而來的人都會買上幾瓶醬油再離去，宜澂卻分享說：「大部分是這樣沒錯，但也有像那組客人只是純粹問問題、看醬缸然後就驅車離去的也有。」宜澂說：「前來的客人百百種，但如果只要對醬油有興趣、想了解手工釀造的細節，我們都很願意分享。」
我們一起走到後方的醬缸場，像極了電視劇裡才會出現的畫面，四排排排站的醬缸整齊畫一，這缸是乾式、那缸是濕式，這個還要3個月、那缸應該快要好了……他獻寶的樣子讓我彷彿以為是小男孩在炫耀擁有的模型汽車一樣。
在面前打開了一缸醬油，琥珀清澈浮在表面，蓋著醬油的白布因為沾染上醬油而有了不一的痕跡，像極了一幅醬油畫的畫。近距離仔細看，每缸醬油，宜澂與弟弟、爸爸都在醬缸上寫了字：「小黑豆快快長大」、「慢慢來」、「小琥珀我愛你」、「心安自適」。從沒料到可以這樣對話的我，像是發現新大陸一樣找查一座一座醬缸寫的字。
「寫下這些字的時候，你是相信可以跟醬油們對話的嗎？」我這樣問宜澂。他說：「能不能賦予醬油更香、更好吃的改變，我們並不確定。但是能確定的是，釀造、存封的每個過程、每個當下都是真心誠意的。而且這些醬油之後還能再做成什麼樣的料理、食物、甜點…光往後延伸發想就覺得更開心。」
宜澂在後院除了照顧醬缸，在旁邊還種植了好幾排的植物，是他的秘密基地。霸王鐵樹、塊根植物、仙人掌……幾乎種成小花園。他坐在植物們的旁邊，談著黑豆、聊著食物還有心愛的植物，眼神射出更多道光。「你真的是對食物與植物真心的類型啊。」我這樣說。
我想起在宜澂出版的「飛雀誌」裡是介紹御鼎興時，撰文的三小市集李宜倩與共同作者林家豪是這樣描述著：「在窮極無聊之中，用醬油做一場美學抗爭。」故鄉或許窮極無聊、沒有五光十色，「可是像是那種已經刻在骨子裡的基因，我終究要回來的，只是什麼時候、以什麼型態回家。有了餐桌行動、了解醬油的底蘊，我真心覺得回家了。」（他補充：當然有時候還是很想花花世界的台北啦！笑）
有了料理、有了夥伴，醬油不再只是童年時候討厭的敵人，醬油已經是夥伴，就像宜澂常常穿著的Ｔ恤一樣，琥珀色成了他的代表色。
你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!
「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
例如出差或旅行在外，擔心氣候炎熱但父母在家捨不得開冷氣時，透過手機ThinQ APP遠端啟動家中DUALCOOL雙迴轉變頻空調，隨時調整最舒適的溫度與模式；或是透過手機ThinQ APP監控家中空氣品質，一旦發現空氣品質不良時，即能為家人開啟家中的PuriCareTM 360°空氣清淨機，即使人不在身邊，也能為家人安排舒適健康的居家環境。
除了遠端遙控功能，LG ThinQ的智慧推播通知、雲端客製行程下載的服務亦受到許多消費者好評，廚電產品如洗碗機、衣物護理類型產品如洗衣機、蒸氣電子衣櫥、乾衣機等，都可透過ThinQ APP下載更多客製化行程，針對不同碗盤及衣料材質提供合適清潔保養行程，更保護呵護心愛的碗盤與衣物；ThinQ APP的智慧推播通知，除了在家電行程結束時會推播提醒外，更會貼心推播提醒定期保養、行程推薦等訊息，不必在家電前守候等待，亦不用紀錄何時該養護家電，更具人性化的設計，讓家電與使用者產生密切關連。
家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
「LG ThinQ」為智慧家電應用帶來無限想像，然而更重要的是，這些互聯網與高科技，串聯的不只是家電產品，更打破時空距離串起人與人之間的情感。若你不擅於表達心意，今天起就用「LG ThinQ」為你傳情說愛、照顧心愛的人，展現對他們的愛。
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