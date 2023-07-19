2023/07/19,
中國

美國學者分析秦剛段落消失，遭《南華早報》刪文

美國學者分析秦剛段落消失，遭《南華早報》刪文
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有學者於《南華早報》撰文，但當中分析中國外長秦剛消失的句子統統被拿掉。這位學者在推特還原被消失的關鍵句。

（中央社）《美國之音》（VOA）18日報道，有位學者撰評論文章，發表於香港英文報刊《南華早報》（SCMP），當中分析中國外長秦剛消失的5個句子統統被拿掉，這位學者說，《南早》刪文前沒有告知他。

報道指出，獨立學者金培力（Philip J. Cunningham）17日於推特發文：「秦剛消失了。他不僅從中國的新聞當中消失了，也從我的文章裡消失了！」

他說，《南華早報》事先沒知會他，逕自刪除5句關於秦剛的文字。

金培力藉推特還原被消失的關鍵句：「秦剛的可能缺席是一個因素，因為在這個美中關係依然敏感的時刻，他特別適合充當橋梁。他自6月25日以來一直無故缺席，這表明他要麼生病了，要麼在政治上突然失寵。」

新聞人王向偉曾擔任《南早》總編輯，去年11月初卸任並告別這家共事長達26年的媒體，當時他撰回顧文說，《南早》總部在香港，因此是一國兩制制度安排的受益者，可用「批判和獨立」視角，審視和報道與中國有關的話題。

至於突然人間蒸發超過20天的秦剛究竟在哪裡，日益成為各方爭相打探的大哉問，各式各樣的流言蜚語甚囂塵上，並未因北京當局的諱莫如深而平息，反而越來越誇張。

其中流傳最廣的，是他和某電視台女主持人因專訪而結緣，進而外遇生子的傳聞。在這一基礎上，又衍生出女主播涉及間諜行為被查，秦剛因而被牽連的案外案。看得中國內外的吃瓜群眾目不暇給、眼花撩亂。

此外，14日的中國外交部例行記者會上，當時發言人汪文斌又被問秦剛在哪裡，只見他低頭翻閱資料長達16秒才回覆：「我此前已經介紹過相關情況，下一個問題。」

《美國之音》18日的分析報道指出，當今中共大力強調一錘定音、定於一尊，汪文斌張口結舌的猶豫，毫無疑問就是最高領導人習近平猶豫不決的反映，定音錘遲遲不落，才導致汪文斌及官媒不知如何是好。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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