美國學者分析秦剛段落消失，遭《南華早報》刪文

（中央社）《美國之音》（VOA）18日報道，有位學者撰評論文章，發表於香港英文報刊《南華早報》（SCMP），當中分析中國外長秦剛消失的5個句子統統被拿掉，這位學者說，《南早》刪文前沒有告知他。

報道指出，獨立學者金培力（Philip J. Cunningham）17日於推特發文：「秦剛消失了。他不僅從中國的新聞當中消失了，也從我的文章裡消失了！」

他說，《南華早報》事先沒知會他，逕自刪除5句關於秦剛的文字。

Qin Gang is missing. Not only is he missing from the news cycle in China, but he's missing from my article! As run by the SCMP on July 15, five sentences about Qin were removed (without notice) from the article after it was accepted for publication. https://t.co/YAoWhLtiRa pic.twitter.com/gN6prwKJ93 — Phil Cunningham (@jinpeili) July 17, 2023

金培力藉推特還原被消失的關鍵句：「秦剛的可能缺席是一個因素，因為在這個美中關係依然敏感的時刻，他特別適合充當橋梁。他自6月25日以來一直無故缺席，這表明他要麼生病了，要麼在政治上突然失寵。」

新聞人王向偉曾擔任《南早》總編輯，去年11月初卸任並告別這家共事長達26年的媒體，當時他撰回顧文說，《南早》總部在香港，因此是一國兩制制度安排的受益者，可用「批判和獨立」視角，審視和報道與中國有關的話題。

至於突然人間蒸發超過20天的秦剛究竟在哪裡，日益成為各方爭相打探的大哉問，各式各樣的流言蜚語甚囂塵上，並未因北京當局的諱莫如深而平息，反而越來越誇張。

其中流傳最廣的，是他和某電視台女主持人因專訪而結緣，進而外遇生子的傳聞。在這一基礎上，又衍生出女主播涉及間諜行為被查，秦剛因而被牽連的案外案。看得中國內外的吃瓜群眾目不暇給、眼花撩亂。

此外，14日的中國外交部例行記者會上，當時發言人汪文斌又被問秦剛在哪裡，只見他低頭翻閱資料長達16秒才回覆：「我此前已經介紹過相關情況，下一個問題。」

《美國之音》18日的分析報道指出，當今中共大力強調一錘定音、定於一尊，汪文斌張口結舌的猶豫，毫無疑問就是最高領導人習近平猶豫不決的反映，定音錘遲遲不落，才導致汪文斌及官媒不知如何是好。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex