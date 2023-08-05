台灣省菸酒公賣局為何結束40年獨占地位，全面開放菸酒市場？
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2002年專賣制度廢止後，頒布《菸酒管理法》及《菸酒稅法》取代台灣省內菸酒專賣暫行條例，菸酒改為課徵關稅、菸酒稅及菸品健康福利捐，取消公賣利益回歸稅制，菸酒市場開放民營。自此之後，菸酒管理制度展開新紀元，消費者可自由選擇喜好的台灣品牌，以及國外進口的各式菸酒。
當走進大街小巷的便利商店或超市，可以看到琳瑯滿目的國內外菸品及酒類；然而，早期菸酒生產、販賣都必須嚴格遵守「台灣省內菸酒專賣暫行條例」的規定，不得隨意販售。直到2002年，我國為邁向自由貿易新時代，廢除該項條例，全面開放菸酒市場。
台灣菸酒專賣制度可追溯至日治時代，台灣總督府為達殖民地自給自足及各項統治目的，先後將鴉片、食鹽、樟腦，菸草、酒類、火柴、度量衡及石油等八項收歸為專賣事業，在此制度下，僅有經過政府授權的批發及零售商才能販售專賣商品。這種市場控制的方式，不僅讓政府可以監督市場中的產品品質、價格及供應量，也使專賣事業成為政府收入的重要來源。
1945年台灣因二次大戰百廢待興，為確保財源，減少人民賦稅，台灣省行政長官公署決定繼續實施專賣制度，成立「台灣省專賣局」，業務範圍縮小為菸、酒、樟腦、火柴、度量衡等五項。然而，1947年2月28日一場查緝私菸的意外，引發難以抹滅的歷史悲劇「二二八事件」。該事件之後，台灣省政府成立，專賣項目僅保留菸、酒兩項，台灣省專賣局改制為「台灣省菸酒公賣局」（以下簡稱公賣局），並於1953年7月7日依《台灣省內菸酒專賣暫行條例》，規範台灣菸酒專賣事宜。
公賣局隸屬台灣省政府財政廳，負責全國菸酒公賣業務之管理監督事務。依據《台灣省內菸酒專賣暫行條例》，民眾若要經營菸酒零售買賣，必須向公賣局申請許可，經該局發予零售商許可證及零售標誌後才可營業（圖1），而零售商必須將許可證、零售標誌與定價表，懸掛在營業場所的明顯位置，且僅能按照公告價格銷售，不能自行定價和任意改變產品的包裝出售，也不能販賣未貼專賣憑證的菸酒產品。
進口商如要進口洋菸、洋酒，必須獲得公賣局申請許可，再向海關繳納公賣利益及相關稅捐，並逐包或逐瓶貼（印）上專賣憑證後才能順利進口。然而，為保障國內菸酒產業發展，進口之種類及數量都受到嚴格的限制。
公賣局改制成立之初，下轄11個分局、兩個辦事處，以及酒廠、菸廠、菸酒試驗所等22個相關機構，管轄範圍包含原料種植與進口、酒類釀製、包裝及配送營銷等業務（圖2）；公賣局所生產的產品，包含啤酒、紅酒、米酒、紹興酒等多種酒類，以及不同香味及特色的香菸，知名菸酒品牌如台灣啤酒、紅標米酒、寶島香菸及長壽菸等，這些重要產品幾經改良，至今仍是人們日常生活中的一部分，也是台灣文化中不可或缺的元素。
在專賣制度下，不僅工作穩定，福利待遇亦相對良好，運動風氣逐漸盛行，廠方為鼓勵員工強身健體，經常舉辦籃球、棒球、桌球、網球等運動友誼賽。作為國家獨占產業，公賣局為提升形象、增加品牌宣傳效果，不斷投入資金贊助運動賽事，各工廠遂組成專屬球隊參與比賽，而後更成立職業球隊，培養許多優秀籃球與棒球運動員。現在家喻戶曉的台啤籃球隊，成立於1968年，1980年更名為「公賣局金龍籃球隊」，1999年再更名為「台灣啤酒籃球隊」，是獲得最多超級籃球聯賽總冠軍的球隊。公賣局希望透過贊助運動賽事來轉化菸酒予人負面之形象，並為培養運動人才及國家體育事業的發展貢獻己力，以善盡企業社會責任。
根據我國《憲法》規定，專賣屬於中央政府行使之權，但1949年中央政府遷台之後，為讓台灣省菸酒公賣局名正言順地行使專賣權，行政院於1950年決議「台灣省菸酒專賣由中央政府委託台灣省政府代辦」，專賣收益65%歸中央，35%歸台灣省。因此公賣局預算須經立法院及台灣省議會「雙軌審查」，就連菸酒生產、銷售、研發等業務，甚至用人制度，都受到雙軌審查制度之監管，如遇兩方審查意見不一時，通常遵行「收入從高、支出從低」原則，造成經營效率、市場反應及設備汰舊換新等決策，常因層級節制而受限，或為專賣制度之重大隱患。
在面臨經濟艱困的時代，菸酒專賣收益可觀，1949年至1951年間僅次於課稅收入，1952年至1961年，專賣收入則躍居經常歲入總額中的首要項目；1970年代，由於國際石油危機，政府幾度藉由調漲菸酒價格來增加稅收、穩定財政。隨著經濟逐漸起飛，菸酒市場不斷擴大，1981年之後，菸酒產業每年的專賣利益繳庫數，更有高達500億元，由此可見專賣收入對於我國財政與經濟之貢獻甚鉅。
1980年代隨著台灣經濟發展和中美貿易逆差持續擴大，美國一再要求我國開放菸酒市場，經多次談判，雙方於1986年簽訂「中美菸酒協議書」，隔年正式開放菸酒進口。這是台灣40年來首度對外開放菸酒市場，各國知名廠商紛紛搶搭進口順風車，使公賣局結束40年的獨占地位，業績亦首度出現負成長。
1990年我國正式向關稅暨貿易總協定（GATT）提出入會申請，菸酒專賣與GATT主張之經貿平等待遇有所違背，廢止菸酒專賣乃時勢所趨。經過12年的努力，我國於2002年1月1日正式加入世界貿易組織（WTO），為執行加入WTO之承諾，菸酒專賣制度終告廢止。同年7月1日，公賣局改制為「台灣菸酒股份有限公司」，成為以生產銷售為本業的國營事業。
2002年專賣制度廢止後，頒布《菸酒管理法》及《菸酒稅法》取代台灣省內菸酒專賣暫行條例，菸酒改為課徵關稅、菸酒稅及菸品健康福利捐，取消公賣利益回歸稅制，菸酒市場開放民營。自此之後，菸酒管理制度展開新紀元，消費者可自由選擇喜好的台灣品牌（圖3），以及國外進口的各式菸酒。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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