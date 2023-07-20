歐洲議會首邀台灣立委參與公聽會促簽雙邊經貿協定，吳欣盈「回嗆」歐盟官員強調台灣立場
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會後吳欣盈說，歐洲議會和歐盟執委會對台灣「一個踩油門，一個踩剎車，很尷尬的狀況」。她坦言台歐雙邊投資協定短期內不可能發生，「但有些東西可以先談，像樂高堆積木那樣的模組化」。她也透露公聽會後施卓絲卡找她攀談，提到會中提及的醫療健康領域，過去執委會其實未想過可以與台灣合作，因此有一個新的進展機會。
歐洲議會首邀台灣立委參與公聽會，促簽雙邊協定
（中央社）歐洲議會國際貿易委員會19日舉辦公聽會探討台歐貿易及投資，並首度邀請台灣立委擔任主講人。代表立法院出席的吳欣盈向歐盟喊話，主張透過雙邊協定使台歐經貿合作正式化，可使歐盟達成更大戰略自主性。
這是台灣立委首度參與歐洲議會（European Parliament）的正式議程，源起於去年該議會國貿委員會（Committee on International Trade）組團訪台時，曾向立法院長游錫堃提及加強雙方國會外交。
同時，本屆歐洲議會多次通過決議、積極敦促歐盟執行委員會（European Commission）盡快與台灣洽簽雙邊經貿協定，因此訪台回歐後便主動籌辦這場公聽會，為台歐洽簽協定增添動能，經議會主席團會議同意後排入委員會議程。
代表立法院出席的民眾黨不分區立委吳欣盈首先分析台灣經濟實力，指出若台灣是歐盟成員，將會是其中第6大經濟體、第5大人口國。
此外，全球每年逾50%貨櫃運輸穿越台海、逾60%半導體產自台灣，MSCI明晟台灣指數長期表現超越新興市場指數和所有國家世界指數（ACWI），外匯存底排名全球第4，反映台灣在全球的經濟地位。
她也指出立法院在主權基金、資訊保護、數位健康、永續轉型和企業稅等領域的立法發展，將可使台灣與歐盟法規接軌、深化關係。
在經貿協議上，台灣目前擁有32個雙邊投資協定（BIA）或自由貿易協定（FTA），最近一樁是2019年與越南簽署的投資促進與保護協定，目前並與美國、加拿大分別洽簽雙邊協定中。
基於前述事實，吳欣盈在結語時以歐盟念茲在茲的「戰略自主」一詞喊話，主張透過雙邊協定與台灣正式化的合作，可使歐盟達成更大的戰略自主性。
代表歐盟執委會出席的貿易總署（DG Trade）主任施卓絲卡（Joanna Szychowska）表示，歐盟已努力於「創意和開放的思考」雙邊關係，例如貿易總署與台灣經濟部的對話層級提高，但來自歐洲企業的多數聲音都認為沒有必要與台灣簽署投資協定。
本屆執委會抱持不與台灣展開洽簽談判的立場。施卓絲卡除了重申台灣與歐盟互為重要的經濟夥伴，對於歐企在台遇到的問題，以及如何深化關係，她說可透過雙邊投資工作小組和具體的定向性措施來解決、促進。
不少議員對執委會只停留在處理技術性措施的層次存疑，質問歐盟究竟如何能不透過雙邊協定而達成與台灣深化關係的目標？具體增進關係的下一步是什麼？如何使台灣企業更容易投資歐洲？
比利時籍歐洲議員馮安蘭（Kathleen Van Brempt）更直言，她對執委會「一提到台灣，就立刻說（雙邊）協定不可能」的態度感到不快，她認為雙邊關係持續深化，終究會走到需要簽署某種協定。
委員會主席朗吉（Bernd Lange）則說，他最難以理解的是，為何台灣對歐盟的投資占比這麼低，尤其以台灣半導體的全球地位和布局思考，為何一直未在歐洲投資？
事實上，歐盟是台灣最大外來直接投資（FDI）來源，占比高達25%，但台灣對歐盟投資卻只占台灣對外直接投資的1.5%，這個現象近年經常被歐盟關切，認為台灣對歐投資不足。
線上參與這場公聽會的中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈分析，該中心訪問過2千家台灣企業，包括台積電，認為投資歐洲的主要問題在於難以形成群聚效應，且像富士康、緯創在捷克已有投資，但無法獲得更多土地和人力而難以擴大。
她並指出，台灣對中國的投資自2015年起逐漸下降，現只占20%，而東南亞已取代中國成為台商最大投資目的地。至於對歐美投資雖仍低，但在美國政策下台商赴美投資正顯著上升。
德國籍的左派政黨議員蕭茲（Helmut Scholz）回應，他對東南亞已成台灣最大投資對象感到訝異，如今歐盟正在重塑中國政策，而世界正對台灣「展開魅力攻勢，吸引台灣半導體投資」，包括日本、美國、印度等，歐洲應抓住機會。
施卓絲卡則期待，台灣對歐盟投資偏低的現象，在台灣企業分散布局下有機會提高。
歐洲工商聯合會（BusinessEurope）顧問蘇亞蕾斯（Elena Suarez）提出台歐深化經貿關係面臨的兩個挑戰，一是歐洲經濟前景在俄烏戰爭下帶來不確定性，二是台海緊張情勢升高，因此須聰明且小心應對，努力維持現狀。
歐洲議會挺台大將包瑞翰（Reinhard Butikofer）強調，台歐關係不應成為歐中關係的人質，也不應成為刺激中國的工具，而是基於彼此的價值需求往來。
他坦言今明兩年，也就是明年7月歐盟換屆前，台歐洽簽協定已不太可能，「但我們應該要保持大門敞開，持續這個目標」。
吳欣盈歐洲議會搶發言：老遠來就要強調台灣立場
（中央社）成為歐洲議會首度邀請台灣立委出席會議的代表，吳欣盈把握機會不斷舉手發言「回嗆」歐盟官員。會後她接受《中央社》專訪說：「既然老遠來，就要強調台灣的立場。」
歐洲議會（European Parliament）國際貿易委員會（Committee on International Trade）19日舉辦公聽會，探討歐盟與台灣的貿易和投資關係，並首度邀請立法院推派代表出席，差旅費由歐洲議會出資。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。