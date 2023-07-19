奧迪推出全新純電休旅Q8 e-tron，串連環島充電網，定位豪華車市場不怕價格戰

台灣奧迪（Audi）自2020年啟動Mission：ZERO環境計畫（減碳從供應鏈做起，打造碳中和生產中心），再推出全新電休旅概念車Audi Q8 Sportback e-tron。面對電車產業的「殺價戰」，奧迪指出，它們定位豪華車市場，要追求更好的充電、安全性及舒適體驗，不怕平價車款競爭。

奧迪推出全新純電休旅

福斯集團（Volkswagen AG）旗下從事豪華汽車、跑車市場的台灣奧迪，它們於2023年7月帶來Audi House of Progress Taipei品牌概念店，其中，最重要核心是了解Audi從產品純電發展、碳中和製程，同時推出全新純電休旅概念車——Audi Q8 Sportback e-tron。

台灣奧迪提供 Audi sphere純電概念車系列- Audi skysphere、grandsphere、urbansphere 及activesphere concept 根據不同地域和使用需求，結合大眾對未來的移動期望與永續理念注入設計。

台灣奧迪於今（19）日舉辦永續論壇，邀請台灣奧迪銷售處長孫敏郎、微電能源董事長王愍迪和電動車及營運雲端管理平台Noodoe拓連科技董事長王景弘，針對ESG的趨勢進行對談。王愍迪強調，「目前已經不是永續浪潮，而是永續海嘯，兩者差別在於後者，不會停止、也沒有人會倖免」。

王愍迪進一步說明，過去許多產業界人士多持觀望態度，甚至是事不關己，然而隨著各國近零碳排態度轉於明顯強烈，中小企業開始意識到自己無法逃過這波海嘯，而幾乎所有製造業現在對大的議題是什麼時候可以達到RE100。

RE100 ：這是由氣候組織 （The Climate Group）與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的全球再生能源倡議，以電力需求端的角度，加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。

奧迪電車打造完整生態系

王愍迪進一步分享 : 「再生能源的多樣與發電特性，讓能源的配售管理上除了技術外，更需要數據應用串連服務，微電能源從太陽能出發，提供獨創『電流、金流、資訊流』三合一能源管理應用平台，即時蒐集、分析數據，目前系統應用在全台200多個案場。」

淨零碳排趨勢下，電動車熱潮也跟著興起，奧迪推出的Audi Q8 Sportback e-tron採用3排6座設計，搭配柔和米色、灰色及綠色調系，特別之處是車艙內大多使用永續材質，座椅襯墊部分則是可回收再生聚酰胺尼龍帆布製成；扶手延伸至車室後方採用竹纖維面料。

台灣奧迪表示，未來汽車不再單純是A到B點的交通工具，車艙將化為第三豪華生活空間、專屬的體驗空間，同時奧迪也認為，內而外的設計思維，在Level 4自動駕駛的設計架構下，汽車設計重心不再是駕駛行車，因此內裝包覆感十足，有一種像是坐在按摩椅上的錯覺。

孫敏郎指出，2020年之後奧迪不再供應內燃機這個產品，至於內燃機零件，在2033年零件供應也會慢慢停止，逐漸走向全面電動化，目前奧迪已經投資超過5億歐元進行轉型，緊接著員工有所調整，資源分配也不同，整體而言，是走向智慧化生產。

此外，台灣奧迪自2020年引進純電車系以來，持續與充電商夥伴Noodoe合作，從智慧家用充電一站式服務、串連環島充電網，打造便捷Audi純電生活圈。孫敏郎說，充電夥伴Noodoe & EVOASIS提供「充電漫遊」跨平台共享服務，一個APP即可暢行三方充電站進行充電，提升充電便利性。

奧迪定位豪華，不怕電車殺價戰

電動車的製造相較於燃油車更繁瑣，孫敏郎說明，前兩年因為戰爭等原因，供應鏈不穩至今還有些動盪，但是展望未來，供應鏈上將走向順暢，他說：「奧迪非常樂觀，接下來不會再有供應問題，台灣、澳洲等供應絕對無虞。」

此外，面對近來「電動車產業價格戰」的問題，孫敏郎回應，奧迪的定位上並不會因為平價車款受到影響，反而樂觀其成。孫敏郎以過去過去燃油車為例子，燃油車也有許多平價汽車，同時高單價汽車也有相應市場，「高價車因為不同的技術規模，尤其在電池模組、防撞機制及電池容量、充電速度等有差異，而這些奧迪均有令人驕傲的地方。」

另一方面，目前電動車業者除了在內裝、底盤和電池模組上有所著墨以外，在打造完整電動車生態系也有進展。王景弘強調，電動車生態系中充電樁是關鍵之一，「因為多數民眾要購買電動車時，一定會問充電方便嗎？」

王景弘笑著談道，「我們有一句話是這麼說，Tomorrow parking is charging，就是你去上班你停車就開始充電，是一種極為便利的充電方式。」同時也和過去找加油站不同，未來若做到停順便充電 ，將會有更多人使用電動車，而這也是Noodoe拓連科技需要努力之處。

最後，孫敏郎強調，面對本次的電動車浪潮，台灣業者是有相當大的機會，但他觀察仍呈現「單打獨鬥」的情況，而亦缺乏國家和集團的力量支持茁壯，至於目前鴻海提出的代工整車概念，他也認為，鴻海要從電子業跨越到汽車業，還是有一些限制，而鴻海如何未來分配集團資源成為關鍵。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航