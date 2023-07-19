奧迪推出全新純電休旅Q8 e-tron，串連環島充電網，定位豪華車市場不怕價格戰
我們想讓你知道的是
台灣奧迪（Audi）認為，未來汽車不再單純是A到B點的交通工具，車艙將化為第三豪華生活空間，同時奧迪也認為，內而外的設計思維，在Level 4自動駕駛的設計架構下，汽車設計重心不再是駕駛行車，因此內裝包覆感十足，有一種像是坐在按摩椅上的錯覺。
台灣奧迪（Audi）自2020年啟動Mission：ZERO環境計畫（減碳從供應鏈做起，打造碳中和生產中心），再推出全新電休旅概念車Audi Q8 Sportback e-tron。面對電車產業的「殺價戰」，奧迪指出，它們定位豪華車市場，要追求更好的充電、安全性及舒適體驗，不怕平價車款競爭。
奧迪推出全新純電休旅
福斯集團（Volkswagen AG）旗下從事豪華汽車、跑車市場的台灣奧迪，它們於2023年7月帶來Audi House of Progress Taipei品牌概念店，其中，最重要核心是了解Audi從產品純電發展、碳中和製程，同時推出全新純電休旅概念車——Audi Q8 Sportback e-tron。
台灣奧迪於今（19）日舉辦永續論壇，邀請台灣奧迪銷售處長孫敏郎、微電能源董事長王愍迪和電動車及營運雲端管理平台Noodoe拓連科技董事長王景弘，針對ESG的趨勢進行對談。王愍迪強調，「目前已經不是永續浪潮，而是永續海嘯，兩者差別在於後者，不會停止、也沒有人會倖免」。
王愍迪進一步說明，過去許多產業界人士多持觀望態度，甚至是事不關己，然而隨著各國近零碳排態度轉於明顯強烈，中小企業開始意識到自己無法逃過這波海嘯，而幾乎所有製造業現在對大的議題是什麼時候可以達到RE100。
- RE100 ：這是由氣候組織 （The Climate Group）與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的全球再生能源倡議，以電力需求端的角度，加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。
奧迪電車打造完整生態系
王愍迪進一步分享 : 「再生能源的多樣與發電特性，讓能源的配售管理上除了技術外，更需要數據應用串連服務，微電能源從太陽能出發，提供獨創『電流、金流、資訊流』三合一能源管理應用平台，即時蒐集、分析數據，目前系統應用在全台200多個案場。」
淨零碳排趨勢下，電動車熱潮也跟著興起，奧迪推出的Audi Q8 Sportback e-tron採用3排6座設計，搭配柔和米色、灰色及綠色調系，特別之處是車艙內大多使用永續材質，座椅襯墊部分則是可回收再生聚酰胺尼龍帆布製成；扶手延伸至車室後方採用竹纖維面料。
台灣奧迪表示，未來汽車不再單純是A到B點的交通工具，車艙將化為第三豪華生活空間、專屬的體驗空間，同時奧迪也認為，內而外的設計思維，在Level 4自動駕駛的設計架構下，汽車設計重心不再是駕駛行車，因此內裝包覆感十足，有一種像是坐在按摩椅上的錯覺。
孫敏郎指出，2020年之後奧迪不再供應內燃機這個產品，至於內燃機零件，在2033年零件供應也會慢慢停止，逐漸走向全面電動化，目前奧迪已經投資超過5億歐元進行轉型，緊接著員工有所調整，資源分配也不同，整體而言，是走向智慧化生產。
此外，台灣奧迪自2020年引進純電車系以來，持續與充電商夥伴Noodoe合作，從智慧家用充電一站式服務、串連環島充電網，打造便捷Audi純電生活圈。孫敏郎說，充電夥伴Noodoe & EVOASIS提供「充電漫遊」跨平台共享服務，一個APP即可暢行三方充電站進行充電，提升充電便利性。
奧迪定位豪華，不怕電車殺價戰
電動車的製造相較於燃油車更繁瑣，孫敏郎說明，前兩年因為戰爭等原因，供應鏈不穩至今還有些動盪，但是展望未來，供應鏈上將走向順暢，他說：「奧迪非常樂觀，接下來不會再有供應問題，台灣、澳洲等供應絕對無虞。」
此外，面對近來「電動車產業價格戰」的問題，孫敏郎回應，奧迪的定位上並不會因為平價車款受到影響，反而樂觀其成。孫敏郎以過去過去燃油車為例子，燃油車也有許多平價汽車，同時高單價汽車也有相應市場，「高價車因為不同的技術規模，尤其在電池模組、防撞機制及電池容量、充電速度等有差異，而這些奧迪均有令人驕傲的地方。」
另一方面，目前電動車業者除了在內裝、底盤和電池模組上有所著墨以外，在打造完整電動車生態系也有進展。王景弘強調，電動車生態系中充電樁是關鍵之一，「因為多數民眾要購買電動車時，一定會問充電方便嗎？」
王景弘笑著談道，「我們有一句話是這麼說，Tomorrow parking is charging，就是你去上班你停車就開始充電，是一種極為便利的充電方式。」同時也和過去找加油站不同，未來若做到停順便充電 ，將會有更多人使用電動車，而這也是Noodoe拓連科技需要努力之處。
最後，孫敏郎強調，面對本次的電動車浪潮，台灣業者是有相當大的機會，但他觀察仍呈現「單打獨鬥」的情況，而亦缺乏國家和集團的力量支持茁壯，至於目前鴻海提出的代工整車概念，他也認為，鴻海要從電子業跨越到汽車業，還是有一些限制，而鴻海如何未來分配集團資源成為關鍵。
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核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
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1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
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「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
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(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢