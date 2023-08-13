育兒很累但請你好好把握現在，再過幾年孩子就恨不得跑去外頭野了

最好的時光就是現在

剛做媽的時候，我從在醫院開始，最常聽到過來人跟我說的一句話，就是「the time is long, but the years are short」，要我好好把握接下來當爸媽美好的時光。

美國與中國育兒的精神不一樣，美國這邊的觀念是孩子越小全家感情越緊密，孩子大了有自己的生活圈，日後還可能在不同城市等，大家感情就自然不如以前。不像中國的孝道觀念較強，孩子與父母的關係通常較長遠。

於是，我每次帶著兩寶走在路上，常被長輩或其他媽媽投以羨慕的眼光。常有人說 「Oh I remember those days!」、「These are the best times!」、「They grow up too fast」。

之前看到半路出家軟體工程師在矽谷的書摘「Die with Zero」，覺得這個分享很有價值。 生命是由一系列的體驗構成，把握當下投資美好的回憶，我們的心靈才會更富足。

例如孩子應該幾歲開始可以出遠門？

我以過來人的經驗發現，只要有良好的事前規劃，其實不管幾歲都可以。

我兩寶都是在六、七週大時趁夫妻產假回台灣，並在兩、三個月大時趁產假還沒結束前繼續去夏威夷旅行。疫情期間我們一家回台灣兩次，第二次隔離時二寶才將近七周。當時很多人都覺得我們瘋了，但因為事前有先妥善規劃，這兩次隔離創造出很多珍貴的回憶，讓我們家感情更堅固，也有機會能享受到難能可貴的四代同堂。因為孩子長得非常快，沒有所謂最完美的出遊，只有所謂的屬於一家人的回憶。

例如有沒有還沒生小孩前該做的事？

那就是越瘋狂的事越好，中規中矩的事留給家長做就好了，因為很多瘋狂的事情只能年輕的時候做。不論是去窮鄉僻壤自助旅行、徹夜通宵趴體、極限運動等，這些事情就是要年輕時做，才有體力也才有相近的朋友能夠一起。

我們研究所很多朋友在畢業前，就算口袋見底也硬去了Coachella跟EDC，頂著3、40度高溫在沙漠裡三天。現在十年過了，大家相聚也仍在講當年這幾個旅行的故事。現在大家人生被工作與小孩綁住，沒有一個人後悔沒錢還跑去玩的決定，因為大家現在就算有錢也沒得玩。

例如有沒有什麼爸媽應該做的事？

那就是把握現在，因為再幾年孩子就恨不得跑去外頭野了。我跟老公最近會在很累的時候互相打氣：現在也許是最累，但也是最好的時光。小孩還沒青春期，我們才剛長白髮，爸媽健在，世界還沒開始大戰，AI還沒比我們聰明，以後可能一切都會改變，但以後是以後，現在人生很美好。

但其實等孩子大後媽媽我打算繼續回頭做年輕人做的事。更年期時再繼續旅行跑趴學新運動，以後人生要比現在更美好歐。

本文經矽谷媽咪的樂活探索授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航