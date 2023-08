育兒很累但請你好好把握現在，再過幾年孩子就恨不得跑去外頭野了

最好的時光就是現在

剛做媽的時候,我從在醫院開始,最常聽到過來人跟我說的一句話,就是「the time is long, but the years are short」,要我好好把握接下來當爸媽美好的時光。

美國與中國育兒的精神不一樣,美國這邊的觀念是孩子越小全家感情越緊密,孩子大了有自己的生活圈,日後還可能在不同城市等,大家感情就自然不如以前。不像中國的孝道觀念較強,孩子與父母的關係通常較長遠。

於是,我每次帶著兩寶走在路上,常被長輩或其他媽媽投以羨慕的眼光。常有人說 「Oh I remember those days!」、「These are the best times!」、「They grow up too fast」。

之前看到半路出家軟體工程師在矽谷的書摘「Die with Zero」,覺得這個分享很有價值。 生命是由一系列的體驗構成,把握當下投資美好的回憶,我們的心靈才會更富足。

例如孩子應該幾歲開始可以出遠門?

我以過來人的經驗發現,只要有良好的事前規劃,其實不管幾歲都可以。

我兩寶都是在六、七週大時趁夫妻產假回台灣,並在兩、三個月大時趁產假還沒結束前繼續去夏威夷旅行。疫情期間我們一家回台灣兩次,第二次隔離時二寶才將近七周。當時很多人都覺得我們瘋了,但因為事前有先妥善規劃,這兩次隔離創造出很多珍貴的回憶,讓我們家感情更堅固,也有機會能享受到難能可貴的四代同堂。因為孩子長得非常快,沒有所謂最完美的出遊,只有所謂的屬於一家人的回憶。

例如有沒有還沒生小孩前該做的事?

那就是越瘋狂的事越好,中規中矩的事留給家長做就好了,因為很多瘋狂的事情只能年輕的時候做。不論是去窮鄉僻壤自助旅行、徹夜通宵趴體、極限運動等,這些事情就是要年輕時做,才有體力也才有相近的朋友能夠一起。

我們研究所很多朋友在畢業前,就算口袋見底也硬去了Coachella跟EDC,頂著3、40度高溫在沙漠裡三天。現在十年過了,大家相聚也仍在講當年這幾個旅行的故事。現在大家人生被工作與小孩綁住,沒有一個人後悔沒錢還跑去玩的決定,因為大家現在就算有錢也沒得玩。

例如有沒有什麼爸媽應該做的事?

那就是把握現在,因為再幾年孩子就恨不得跑去外頭野了。我跟老公最近會在很累的時候互相打氣:現在也許是最累,但也是最好的時光。小孩還沒青春期,我們才剛長白髮,爸媽健在,世界還沒開始大戰,AI還沒比我們聰明,以後可能一切都會改變,但以後是以後,現在人生很美好。

但其實等孩子大後媽媽我打算繼續回頭做年輕人做的事。更年期時再繼續旅行跑趴學新運動,以後人生要比現在更美好歐。

