育兒很累但請你好好把握現在，再過幾年孩子就恨不得跑去外頭野了
我們想讓你知道的是
美國與中國育兒的精神不一樣，美國這邊的觀念是孩子越小全家感情越緊密，孩子大了有自己的生活圈，日後還可能在不同城市等，大家感情就自然不如以前。不像中國的孝道觀念較強，孩子與父母的關係通常較長遠。於是，我每次帶著兩寶走在路上，常被長輩或其他媽媽投以羨慕的眼光。常有人說 「Oh I remember those days!」。
最好的時光就是現在
剛做媽的時候，我從在醫院開始，最常聽到過來人跟我說的一句話，就是「the time is long, but the years are short」，要我好好把握接下來當爸媽美好的時光。
美國與中國育兒的精神不一樣，美國這邊的觀念是孩子越小全家感情越緊密，孩子大了有自己的生活圈，日後還可能在不同城市等，大家感情就自然不如以前。不像中國的孝道觀念較強，孩子與父母的關係通常較長遠。
於是，我每次帶著兩寶走在路上，常被長輩或其他媽媽投以羨慕的眼光。常有人說 「Oh I remember those days!」、「These are the best times!」、「They grow up too fast」。
之前看到半路出家軟體工程師在矽谷的書摘「Die with Zero」，覺得這個分享很有價值。 生命是由一系列的體驗構成，把握當下投資美好的回憶，我們的心靈才會更富足。
例如孩子應該幾歲開始可以出遠門？
我以過來人的經驗發現，只要有良好的事前規劃，其實不管幾歲都可以。
我兩寶都是在六、七週大時趁夫妻產假回台灣，並在兩、三個月大時趁產假還沒結束前繼續去夏威夷旅行。疫情期間我們一家回台灣兩次，第二次隔離時二寶才將近七周。當時很多人都覺得我們瘋了，但因為事前有先妥善規劃，這兩次隔離創造出很多珍貴的回憶，讓我們家感情更堅固，也有機會能享受到難能可貴的四代同堂。因為孩子長得非常快，沒有所謂最完美的出遊，只有所謂的屬於一家人的回憶。
例如有沒有還沒生小孩前該做的事？
那就是越瘋狂的事越好，中規中矩的事留給家長做就好了，因為很多瘋狂的事情只能年輕的時候做。不論是去窮鄉僻壤自助旅行、徹夜通宵趴體、極限運動等，這些事情就是要年輕時做，才有體力也才有相近的朋友能夠一起。
我們研究所很多朋友在畢業前，就算口袋見底也硬去了Coachella跟EDC，頂著3、40度高溫在沙漠裡三天。現在十年過了，大家相聚也仍在講當年這幾個旅行的故事。現在大家人生被工作與小孩綁住，沒有一個人後悔沒錢還跑去玩的決定，因為大家現在就算有錢也沒得玩。
例如有沒有什麼爸媽應該做的事？
那就是把握現在，因為再幾年孩子就恨不得跑去外頭野了。我跟老公最近會在很累的時候互相打氣：現在也許是最累，但也是最好的時光。小孩還沒青春期，我們才剛長白髮，爸媽健在，世界還沒開始大戰，AI還沒比我們聰明，以後可能一切都會改變，但以後是以後，現在人生很美好。
但其實等孩子大後媽媽我打算繼續回頭做年輕人做的事。更年期時再繼續旅行跑趴學新運動，以後人生要比現在更美好歐。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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