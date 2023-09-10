不是只有曬太陽才會中暑！中醫警告：這種體質待在冷氣房也會中標

文：王韻雅

每年夏天氣溫屢創新高，中暑就醫人次也逐年增加，然而，中醫將中暑分為陽暑與陰暑，「陽暑」好發於夏日在外奔走工作者，「陰暑」則是四季都有可能產生，大多會發生在很少運動，長時間久坐冷氣房的人身上。建議民眾，若出現相關中暑症狀，最好及早就醫診治，並討論是否要進行刮痧治療。

翰醫堂中醫診所醫師陳信宏於臉書粉絲頁發文，近日診間多了很多「陰暑」的患者，一般人有聽過熱中暑，好像沒聽說過陰暑，究竟什麼是中暑？什麼又是陰暑？中暑是否能刮痧呢？陳信宏也一一為民眾解答疑問。

中暑分兩種？

因為天氣炎熱，而造成汗出多而影響食慾，或是伴隨有身體發熱、頭暈、頭痛、口渴、四肢倦怠、食慾不振、失眠等情況。在中醫的定義上，可以稱之夏疰，或為熱傷害的輕症。

中醫將中暑分為陽暑與陰暑，「陽暑」好發於夏日在外奔走工作者。「陰暑」則是四季都有可能產生，大多會發生在很少運動，長時間久坐冷氣房的人身上；另外體質虛弱者、熬夜、睡眠不足的人更易好發。

陽暑：指當身體已完全喪失調體溫度能力後，出現的熱傷害輕症，症狀包含不出汗、體溫升高、呼吸急促、噁心、嘔吐、無力倦怠、全身酸痛、胸悶、口渴、焦躁不安、頭痛、頭暈等，甚至出現神智不清、暈倒、休克等。

陰暑：可視為近似濕熱型感冒，產生原因大多與毛孔與汗腺，因在冷氣房環境裡，不易張開，導致體內如果受到濕熱外邪侵擾，就很容易會出現悶熱在體內不散的情況。症狀包含冒冷汗、體溫通常不高、呼吸急促、噁心、嘔吐、無力倦怠、全身酸痛、胸悶、口渴、焦躁不安、頭痛、頭暈、食慾不振、腸胃不適、胸悶、心悸、手腳發軟等不適。

陰暑可以刮痧嗎？

中醫一般認為，不通則瘀，通則不瘀，透過刮痧能有助於氣血通暢，刮痧擠壓組織過程，也能排除體表汗液，增加排熱的效果。當身體出現不適時，可適時給予侷部刺激，而造成出痧的現象，刮痧會造成侷部組織的破壞，並能調整侷部的血液灌流，進而達到再造再生的效果。

誰才可以刮痧：肩頸僵硬、腰背痠痛、感冒後發熱、急性咽喉炎與熱傷害輕症（如：身體發熱、多汗、頭暈、頭痛、口渴、四肢倦怠、食慾不振、失眠等症狀），只要是有熱證的表徵，都是非常適合刮痧處理的。

誰不適合刮痧：如果身體已處於過度疲勞或虛弱、神經緊張、空腹、吃太飽、酒醉、女性月經期間，則應該避免刮痧。其他較嚴重慢性疾病者，如肝腎功能不良、嚴重心血管疾病、凝血功能異常者，則可與醫師討論是否適合刮痧。

本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此

原標：不是只有曬太陽才會中暑！中醫警告「這體質」待在冷氣房也會中標

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航