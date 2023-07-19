英國上議院通過《非法移民法案》，政府將有權拘留或移交非法移民至第三方國家

綜合《BBC》、《紐約時報》和《半島電視台》報導，英國上議院昨（18）日通過《非法移民法案》（Illegal Migration Bill），經過多次的「議會乒乓球」來回，法案終於進入最終階段。根據英國議會網站顯示，該法案正在等待英國國王查爾斯三世（King Charles III）御准（Royal Assent），若通過該法案將成為正式法律。

《非法移民法案》的核心，是在回應英國首相蘇納克（Rishi Sunak，港譯「辛偉誠」），對於禁止載有非法移民的「小船」跨越英吉利海峽的承諾。依據該法案，未來英國內政大臣有權力依法拘留或移交任何非法移民，並加速遣返非法居留者。英國政府稱，該法律對於阻止跨越英吉利海峽和其他非法路徑入境英國，至關重要。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）昨（18）日，對此發表一份充滿憂心的聲明。聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）談到，過去十多年，英國基於國際義務，向有需要的人提供庇護，他說：「英國也曾為此感到自豪。」

The new migration bill passed by the UK Parliament violates the country’s international human rights and refugee law obligations.



High Commissioner for Human Rights @volker_turk and I share grave concerns in this respect.



Here is our joint statement👇🏻https://t.co/ZI8WTgI84Z — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) July 18, 2023

格蘭迪也談到，聯合國難民署（UNHCR）與英國政府一樣，擔心庇護者危險穿越英吉利海峽。但英國此一新法案的內容，並非在使現有的庇護制度更加有效運作，幫助國際間需要被保護的人更融入社會，相反地，是一種削弱。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）也批評該法案的內容，違反了禁止驅回和集體驅逐的規定，也違背正當法律程序和兒童福利的相關原則。聲明中指出，1951年發表的《關於難民地位的公約》提到，難民可能被迫以非正式的管道或方法，進入庇護國。

圖克警告，除了從國際的角度對該法案提出嚴重的法律問題外，他也擔憂該法案通過，將為廢除庇護的相關義務開創先例，引來歐洲的其他國家的仿效。圖克表示，這將對國際難民以及整體人權保障系統產生不利影響。

盧安達庇護計畫才遭判違法，英政府推動《非法移民法案》即將闖關成功

英國內政部統計，去（2022）年下半年，共有3萬3008人試圖搭乘小船從法國出發，穿越英吉利海峽進入英國。這個人數，是自2018年英國開始收集以來，創下的歷史新高。今年截至目前，據統計，已經有約有7619人入境。

《BBC》彙整英國內政部資訊指出，2022年，移民主要來自阿爾巴尼亞，有近1萬6000人申請庇護，其中有67％的人搭乘小船前來。這些移民之中，絕大部分的人希望尋求英國的庇護。《紐約時報》分析，去年搭乘小船以尋求庇護的申請者佔英國庇護申請總數的45％，並有60％的申請者最終獲得難民身份。

事實上，英國首相蘇納克與其所屬的保守派面對難民議題，傾向降低甚至阻斷前來英國申請庇護的人數，試圖將庇護門檻提高。

今年6月底，英格蘭及威爾斯上訴法院（Court of Appeal of England and Wales）才剛以盧安達非「安全」之地，裁決違法，駁回英國政府提出的「盧安達庇護計畫」（Rwanda asylum plan）。蘇納克在判決出爐後表示，政府會再尋求將案件提交最高法院的可能性。

盧安達計畫的內容，主要是賦予英國政府，能夠將非法入境英國者，遣送至盧安達或其他「安全的」第三方國家。這些非法移民的庇護申請將由盧安達接手，並得以在申請通過的至少5年內接受教育和其他協助。為此，英國政府在去年已與盧安達，達成一項價值1.4億英鎊（約台幣56億）的協議。

這項計畫與即將通過的《非法移民法案》相似，由英國政府在今年3月所提出的法案中，最為核心的議題，就是英國內政大臣有權依法拘留非法移民，或將其遣送至盧安達或另一個「安全」的第三方國家。

「難民住宿」船靠港18個月，引發民怨：拒絕漂浮的監獄

昨日，一艘巨大的金屬駁船畢比斯德哥爾摩號（Bibby Stockholm）抵達英國南部的波特蘭（Portland）。這艘船是被設計成可容納多達500名尋求庇護者的「暫時住所」，《紐約時報》指出，這艘駁船將會在港口停靠至少18個月，英國政府最快將從下週開始，轉移50名尋求庇護者到船上。內政部表示，今年的目標是在秋季之前為1700人提供住所。

抗議者高舉牌子，寫下「拒絕漂浮的監獄」、「波特蘭港背叛波特蘭」｜Photo Credit: GettyImages

船隻來到的那天，甚至是在幾天前，英國國內就已經出現大量的反對聲浪。《紐約時報》引述多位波特蘭當地居民，在一則Facebook貼文下的抱怨留言。

莎倫・道威爾（Sharon Dowell），一位居住在臨海城市韋茅斯（Weymouth）的居民擔憂：「當地依賴旅遊業維生，駁船的空間狹小，再加上他們因為申請庇護而無法工作，到時候難民們將聚集於此，成群結隊地在路上『閒晃』。」

道威爾也談到，當地人必須等待大約兩週的時間，才能與醫療人員會面，而且當地許多居民都是「勉強糊口」；相對地，政府提供那些尋求庇護者免費的交通和便利的醫療服務，使她感到沮喪。

西多塞特郡（Dorset）保守黨議員克里斯・洛德 （Chris Loder）曾致信詢問內政部，該船的最初設計僅能容納250人，現在卻擴增至500人，是否有安全疑慮。他說到，內政部對所有事情的回覆都十分「曖昧」。

一名當地議會的工黨議員德雷珀（Jim Draper）擔心，極右翼勢力會煽動與難民的暴力對抗。他認為，畢比斯德哥爾摩號被政府作為政治工具，以利將移民問題保留在議會議程中。