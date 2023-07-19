魏德聖4500萬本票欠債疑雲延燒，果子電影聲明稿：司法不公，壞人該被制裁

電影《賽德克・巴萊》的知名導演魏德聖，近期纏上4500萬元本票欠債風波，他旗下的果子電影公司今（19）日發布聲明稿，主張司法只看證據判定對錯，而非判斷證據取得的動機與公正性，他們對於這種司法判斷相當「 無能為力」，深感法律的不公不義。

他們無奈表示：「為什麼一家這麼大的企業集團，要做這麼惡劣的事，來毀掉一間那麼小的公司、一個只想專心拍好電影的導演？」該聲明稿立場鮮明，直言「壞人就是壞人，做壞事就該被制裁。」且指出中影公司董事長郭台強應當正面回應，讓大眾來評斷整件事情的對與錯，而非靠著龐大的律師團、會計團擾亂司法正義。

Photo Credit: 果子電影臉書

《鏡週刊》報導，台北地方法院對文化部、金馬獎執委會等單位，以及導演魏德聖及其經營的果子電影，發出強制執行命令，以魏德聖欠郭台強新台幣4500萬元債務為由，下令查封其的薪資、所得及資產抵償。

魏德聖喊冤遭陷害

雖然郭台強持有魏德聖親簽的4500萬元本票證據，但魏德聖否認欠債，表示該本票是在他忙於拍攝電影時被對方要求簽署，他認為郭台強利用其名下的鑫鴻公司對他發起資產全面查封，是為了散播「魏德聖欠債不還」的虛假形象，他目前已經委託律師黃秀蘭，向法院聲明異議以反擊指控。

根據《中時新聞網》，魏德聖與郭台強於2021年7月7日共同簽署4500萬元本票，而持有4500萬元本票的鑫鴻公司，於2022年11月30日經提示後，仍未能獲付款。因此，郭台強強便聲請本票准許強制執行，由法院做形式審查。

根據法律規定，若魏德聖堅稱該本票是偽造或被篡改的，他在收到法院裁定後的20天內，可對票據持有人提起訴訟，以確認債務不存在。如果他已經提起確認訴訟，則可根據《非訟事件法》第195條，向法院申請停止執行程序。

果子電影請求法院廢棄裁定

《聯合新聞網》報導，果子電影表示，鑫鴻國際投資股份有限公司從未支付《賽德克・巴萊》電影的著作權買賣價款，或借貸債務金額，認為公司簽署4500萬元的本票是受到中影公司的帳務的壓力，且這些資金都被投入到電影製作中。果子電影和鑫鴻公司之間並不存在債權債務關係，鑫鴻公司也從未向果子電影發出提示要求付款的要求，有鑑於此，果子電影請求法院廢棄裁定。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：羅元祺