2023/08/03,
運動

《美國第一健身強人 練肌力×抗老化鍛鍊全書》：想要「洗衣板腹肌」，不需要做任何訓練腹部的動作

《美國第一健身強人 練肌力×抗老化鍛鍊全書》：想要「洗衣板腹肌」，不需要做任何訓練腹部的動作
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

很多教練和健身愛好者可能會說，要變得健康和強壯就必須讓肌肉得到各種不同的刺激（例如運動），但其實不是這樣。要變得強壯，就必須讓肌肉產生更大的力量（張力）。所以米洛的訓練方法雖然相當土法煉鋼，卻非常有效，因為他每天都強迫自己移動更大的重量。

文：麥可．馬修斯（Michael Matthews）

任何年齡都適用！打造精實肌肉的關鍵

世界上任何值得做的事情，都需要付出努力，都令人感到痛苦，也都相當困難

―狄奧多．羅斯福（Theodore Roosevelt）

幾萬年以前，義大利南部的小鎮克羅頓（Croton）相當知名，因為許多偉大的運動員都來自這個小鎮，其中最有名的一位叫做米洛（Milo），他在自己的運動項目無人能及，六度贏得奧運金牌、七度稱霸皮提亞競技會（the Pythian Games）、十度在地峽運動會（Isthmian Games） 稱 雄， 並 九 度 在 尼 米 亞 運 動 會（NemeanGames）拔得頭籌。

米洛成為傳奇運動員的原因，當然不只有天分和技巧，他也具有相當驚人的力量，並締造各種奇蹟，例如將自己的銅像搬到奧運會場、在房屋倒塌的時候抱住柱子來拯救居民，並在一天之內揹著一隻成年的牛走路，並把這隻牛殺來吃。

米洛正是用揹著牛走路的這個方法，來打造他驚人的體態與力量。幾年前有一隻小牛出生在米洛家附近，隨後他靈機一動，把這隻牛扛在肩膀上在城鎮閒晃。米洛毫不在意其他人的眼光，每天都扛著牛走來走去，持續4年的時間。

這隻牛越長越大、越長越重，米洛的體型也越來越大、力量越來越強。最後他的力量大到足以扛著一隻成年的牛到處走動，因此他在角力場上遇到的對手都只有被虐的份兒。擁有這麼驚人的力量，米洛在運動場上的成功也就毫不意外。

以上這個故事說明了肌力訓練和提升肌肉的重要原則，也就是以漸進的方式提升肌肉承受的機械性張力，慢慢做到從前覺得不可能的事。

研究顯示，肌肉生長有三個主要的「因素」或「路徑」：

  1. 機械性張力
  2. 肌肉損傷
  3. 細胞疲勞

機械性張力指的是肌纖維伸展與收縮時產生的力量，簡單來說就是肌肉的力量。肌肉損傷指的是高張力對肌纖維造成的細微損傷，雖然還不確定肌肉生長的機制是否包含肌肉損傷，或只是機械性張力的附帶效果，但目前看來，肌肉損傷還是應該占有一席之地。至於細胞疲勞指的是肌纖維反覆收縮時，細胞內部與外部所產生的一系列化學反應。執行阻力訓練接近力竭的時候（肌肉無法再收縮時），就會造成大量的細胞疲勞。

研究顯示，肌肉生長的三個要素中，最重要的就是機械性張力。也就是說，機械性張力對肌肉生長的刺激，大於肌肉損傷和細胞疲勞。

這三個因素也和科學家所謂的「肌力耐力光譜」概念互相呼應。

這個理論指出：

  • 移動大重量時會產生很大的機械性張力與肌肉損傷，但細胞疲勞程度較少，這時候主要提升的是肌力。
  • 移動小重量時會產生較低的機械性張力與肌肉損傷，但細胞疲勞程度較高，這時候主要提升的是耐力。

根據你剛剛讀到的內容，你覺得哪一種方法能更有效率提升肌肉？沒錯，是第一種，因為移動大重量會產生較高的機械性張力，而機械性張力刺激肌肉生長的效果，大於肌肉損傷或細胞疲勞。

很多教練和健身愛好者可能會說，要變得健康和強壯就必須讓肌肉得到各種不同的刺激（例如運動），但其實不是這樣。要變得強壯，就必須讓肌肉產生更大的力量（張力）。所以米洛的訓練方法雖然相當土法煉鋼，卻非常有效，因為他每天都強迫自己移動更大的重量。

本書的肌力訓練計畫也會帶給你一樣的效果，不會介紹你一些無效的運動方法和理論，例如「代謝型訓練」、「肌肉混淆」或「功能性訓練」。我們強調的是漸進式超負荷。舉例來說，初學者會在每週第一次下肢訓練時做兩種深蹲動作，包括徒手深蹲與徒手分腿蹲。越來越強壯以後，你的體重就不足以為肌肉帶來挑戰，因此中階訓練者必須使用啞鈴來增加負荷，以再次達到漸進式超負荷，而中階者要做的動作包括啞鈴酒杯式深蹲，以及啞鈴分腿蹲。

如果你是男性，很可能已經理解肌力訓練和肌肉生長的重要性。

你想變得更隻、更精實、更強壯，而你現在應該很開心，因為你知道大重量訓練就是達到目標的關鍵。但如果妳是女性，可能會感到有點不安，因為妳想要變得好看、有線條，而不想「長肌肉」或「練太壯」，而這就是所有迷思中，對女性健身與健康帶來最大負面影響的一個。

這個迷思表面上看起來好像有點道理，畢竟那些想變壯的男生不正是透過大重量來達成目標嗎？如果女性的目標是線條和精瘦，怎麼可能會用一樣的方法訓練呢？事實上，女性要練出巨大的身形或大塊的肌肉，比多數人想像的困難許多。道理很簡單，因為就算男性天生比女性容易長肌肉，還是要非常努力訓練才會有效果，不可能突然就練出健壯的身材。所以女性其實不應害怕肌力訓練，而是要把肌力訓練當成巧克力蛋糕般欣然接受。

此外，男性或女性都沒辦法「拉長」或「繃緊」肌肉、改變體型、局部減脂。我們只能讓全身擁有更多肌肉，並讓整體脂肪變少。因此，如果有人告訴你說某些運動可以帶來舞者般「修長又精實的肌肉」，而其他運動則會讓你長出健美選手般「太壯又很醜的肌肉」，根本就是無稽之談，就像局部「修飾」、「雕塑」、「塑形」的運動一樣都是胡說八道。

不管你做的是皮拉提斯、瑜伽、還是肌力訓練，你的體型都會是一樣的，唯一的差別只在於肌肉生長速度不同而已。不過細節也很重要，因為如果女性在沒有控制體脂率的情況下恣意增肌，確實有可能練成臃腫的身材；但如果方法正確，例如使用本書的訓練方法，就能練出理想的肌肉線條以及曲線。

確實還是有不少女性用正確的方式做肌力訓練，最後的體態還是不盡理想，可能會讓妳有點猶豫。但妳必須瞭解的是，這種狀況大部分都不是因為肌肉量太大，而是因為體脂率太高。

脂肪會累積在肌肉組織的裡面和外面，所以體脂率越高，我們的身體就會看起來越大隻、越臃腫。但如果我們讓體脂率降低，就會有很明顯的改變，這時候我們不再臃腫，我們擁有的是運動員般的精實身材。因此不管是男性或女性，如果想變強壯、線條變明顯，但不想變得很大隻，都必須讓肌肉量高於平均、並讓體脂率低於平均。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。