《你好，焦慮小怪獸》：有時人生就是糟透了，等你準備好再往前進就好

文：薇樂蒂．克羅斯威爾（Verity Crosswell）

有時，人生就是糟透了

有時候，生活就是這樣，就算告訴自己不下幾百次「好吧，不要再計較了」或是「凡事要往好處想」，依然改變不了什麼。

遇上倒楣的事、痛徹心扉、失望透頂和心理焦慮，都是我們生命的一部分，是人生的真實印記。

想大叫時就放聲高喊；想哭的時候，就放任眼淚流下。難過、生氣或絕望不要緊，高興也可以——你不會因此變成壞人，你的拚搏也不會就此付諸流水。

每個人都會撐過艱難的時刻，讓我們承認並接受這一切真的糟透了。或許你會對人生的際遇感到無比難過和憤怒，但別堅持「自己絕對不能讓步」，這也是面對的一種方式，等你準備好再往前進就好。

在這艱難的時刻，這些小怪獸就在你左右，我也在你身邊。

還有，沒錯，這真的很煩。

Photo Credit: 大好書屋

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書籍介紹

本文摘錄自《你好，焦慮小怪獸：陪你舒緩憂鬱、不安與壓力》，大好書屋出版

作者：薇樂蒂．克羅斯威爾（Verity Crosswell）

譯者：楊婷湞

──亞馬遜書店評價4.8顆星──

一本溫柔陪伴憂鬱、恐慌、焦慮、痛苦的療癒之書！162隻可愛小怪獸×162則減壓金句，在脆弱無助時，給予你一個溫暖的擁抱！

串流平台、社群媒體、無法停下腳步的工作與生活……為什麼我們看似擁有、連結一切，卻仍感覺孤獨，心裡總有揮之不去的無力與低落？

英國插畫家薇樂蒂與她的先生長年為焦慮所苦，他們發現，在恐慌、高壓時，一些充滿能量或讓人會心一笑的話語，能帶來莫大的安慰與幫助，且能持續發生效用！為此，薇樂蒂以充滿塗鴉童趣的筆畫線條，將負面情緒化為許多掙扎不安、可愛動人的小怪獸，搭配療癒感十足的手寫文字，在Instagram迅速造成迴響，獲得許多暢銷作家、讀者一致推崇，進而催生了本書問世。

煩悶時，隨手翻開一頁，摘下你大腦的泥巴眼鏡！負面情緒就像是我們內心的警報器，擔憂、焦慮時警鈴作響，卻可能出自錯誤的大腦反應，讓我們過度解讀、思緒大亂，彷彿戴著沾上泥巴的眼鏡，眼前的世界混濁又黯淡……只要察覺到自己當下解讀事情的方式不準確，就能替鬱悶的心房點燃一盞光芒！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航