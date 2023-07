少子化有解方：主管支持、彈性工作、育兒資訊、支持團體及企業托兒

「主管支持」最重要,是台灣不同於歐美社會的重大發現

台北 2023年7月20日 /美通社/ -- 在2020 APEC 健康女性•健康經濟體得獎論文基礎上,國立臺灣大學王麗容名譽教授和得人資源整合公司工作與家庭聯合研究團隊今日發布職場友善育兒措施和相關政策對於員工「組織承諾感」和「個人幸福感」的影響。

台灣第一個大規模職場友善育兒研究符合 SDG3 良好健康與福祉、 SDG5 性別平等、 SDG8 尊嚴就業與經濟發展指標,助力永續發展和友善職場。

除研究發現之外,發布會 Google 台灣、台灣默克集團、嘉義基督教醫院、牧德科技和四季藝術兒童教育機構分享企業最佳實踐,產官學研齊聚一堂,數十家企業深度交流。

少子化衝擊下,台灣面臨全球最大人才缺口,誠盼研究成果讓企業和政府決策者有具體依據來投入友善職場,對企業和社會永續發展做出貢獻。

這是臺灣第一次針對職場友善育兒議題的跨產業、大規模研究,共計 1,280 受訪者,有效樣本 1,090 份,反映全台大中小企業的心聲。研究發現:各種友善職場措施都有助於提升員工的組織承諾感跟個人幸福感。最關鍵的是主管支持、彈性工作、育兒資訊、支持團體及企業托兒。其中,「主管支持」最重要。「主管支持」的嶄新發現,具有亞洲文化特色。在歐美研究中,主管支持的影響力沒有這麼大。

得人創辦人蔡淯鈴強調:「近年來我們的研究看到台灣人對工作家庭平衡的渴望沒有性別差異。職場友善育兒更是不分男女、共同的需求。台灣產業缺工嚴重,人才永續刻不容緩。呼籲對 ESG 具有承諾的企業及早把職場友善育兒措施納入行動計畫。許多男性員工較多的產業,過去較少意識到友善家庭措施的重要性,是迎頭趕上的時候了。」

「大規模實證研究讓民間企業與政府決策者能夠用數據來評估措施效益及資源分配。本土客觀資訊有助於企業貼近員工需求,展開高效對話,讓職場更友善、社會更永續。」蔡淯鈴表示。

研究主持人臺灣大學王麗容名譽教授進一步說明:「若提供『主管支持』,雖然友善措施不到位,員工還是有很高的組織承諾感和個人幸福感;相反地,即使公司有許多友善措施,沒有『主管支持』,員工的組織承諾感和個人幸福感仍然不高。呼籲政府積極鼓勵民間,從上市櫃公司董事會到基層主管,把『主管支持』相關知識及技巧納入必備訓練課程。」

「企業提供幼兒園或托兒措施,顯著提高員工生育意願,對少子化的台灣,非常重要。此外,企業提供『育兒資訊,以及親職講座、支持團體』,對提升男性員工的個人幸福感、女性員工的組織承諾感有顯著效用。『育兒資訊、親職講座及支持團體』為廣大中小企業主找到不用花大錢的友善育兒和留才育才做法。」王麗容說。

認同友善育兒從職場做起而贊助發布會,中山教育管理基金會秘書長曾珊慧期勉:「這個實證研究對推動台灣乃至亞洲的友善職場是一個里程碑。研究發現也符合基金會促進產業經營、管理教育及企業人力資源品質提升的宗旨。」

「中山基金會共 70 、 80位 同仁, 90% 以上是女性,為同仁營造友善職場,是身為最高主管的我最重要的職責。尤其,當得人跟我分享可以讓爸爸帶著孩子去上班,感動又有些震撼,是我前所未有的體驗。因此,我們支持友善職場相關議題的倡議與研究;期許為擴大台灣女性經濟力,貢獻棉薄之力。盼望拋磚引玉,為推動台灣、亞洲和諧、友善、快樂的職場,努力不懈。」曾珊慧補充。

Google 台灣總經理林雅芳以自身經驗分享,落實友善職場,除了在政策與制度上給予更多彈性外,更需透過「以人為本」營造相互尊重與包容的辦公文化,深化企業與員工間的相互信任,以及對於員工或同事的同理心。團隊主管是協助塑造環境與打造文化的第一線,同理心訓練更是 Google 各階主管的必修課程之一。當主管擁有能夠同理員工感受的能力並進一步給予支持,才能讓相關政策真正被使用與落實,為所需的人帶來實質幫助,打造正向循環。

屹立三百多年的家族企業默克集團,將友善家庭深入其 DNA ,並看重人才永續發展。台灣默克集團人資長周世嘉說明,導入「彈性工作模式」的策略,主要考量未來人才工作型態的變化,並鼓勵員工能兼顧職涯發展與家庭照顧。公司會考量不同職務需求,規劃不同的彈性工作方案,以期吸引並留任更多人才。

嘉義基督教醫院卓志錠主任分享:「嘉基相信員工關懷是優質服務的基石:院長設置員工關懷團隊,做為部門主管的重要資源。當同仁面臨後顧之憂時,主管有充分院內資源,給予同仁及其家人必要支持。在日常運作上,關懷團隊從『人生階段』、『工作年資』、『專業職能』三條軸線來發展各類院內活動,以此來提高部門向心力和促成同仁之間的橫向關係,給予彼此情感支持。嘉基設立托嬰中心、幼兒園、日間托老、長期照護等設施來回應同仁的家庭照顧需求,讓他們能安心工作、減少奔波掛慮。」

牧德科技董事長汪光夏闡述愛員工如家人的企業價值觀、友善育兒的起心動念和經營理念:「牧德科技打造全台最小而美的牧德幼兒園,其目的有二:第一,讓收入較低的基層同仁子女優先免費就讀,減輕同仁教養的經濟負擔。第二、牧德幼兒園以『品德教育』為主,學識教育為輔。希望教養出品德良善,有益於社會的好孩子。」

以一個媽媽的心,四季藝術兒童教育機構創辦人唐富美老師,為孩子打造了充滿藝術與美感的創客學校。以『成為孩子生命中的貴人』為使命,努力培育「改變世界的行動者」,成為「全球綠色永續創新教育的典範」。唐富美表示:「四季藝術高達 90 % 以上為女性伙伴,為了培育最好的師資,透過積極營造優質工作環境,打造領導人才培訓系統、多元化職能職涯發展與業界最佳薪資福利的幸福照顧系統,讓伙伴實現幼教理想,並兼顧工作與家庭。」四季藝術以女性領導力、組織行動力和創新變革力,帶領中小企業開創世界格局。

台灣大學王麗容名譽教授

國立台灣大學社會工作學系名譽教授,長期致力於婦女與工作、婦女與照顧、婦女與人身安全的學術研究和教學服務。同時也投入台灣多個倡議婦女權益和性別平等組織和參與政府部門諮詢服務工作,落實學術理想。

多年來,除在臺大教學服務之外,曾在英國牛津大學、美國加州大學洛杉磯分校與日本京都大學擔任訪問學者。多次代表台灣參加聯合國 NGO 暨國際性婦女議題會議,進行國際交流。

最大的心願是參與相關組織,協助台灣女性更有能量面對個人、婚姻、家庭和職場,並期待台灣社會落實聯合國永續發展目標,推動「 He for She 」和「工作與家庭平衡」的性平目標。

王教授團隊與得人資源整合所做的「工作與家庭衝突,社會支持與快樂指數 - 台灣獨特經驗」研究,榮獲 2020 APEC 健康女性•健康經濟體研究獎第二名,是台灣首次在 APEC 該領域獲獎。

