AIT年度記者會：孫曉雅說明美台合作四大目標，再次強調2024台灣大選「不會選邊站」

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今（19）日主持年度記者會，這是孫曉雅自2021年7月上任以來之第3場記者會，受到國內外高度媒體關注。孫曉雅一開場即提及，明（2024）年1月即將在台灣舉行的總統大選受到各界的高度矚目與關注，美國對台灣的民主體制和選舉程序充滿信心，期待與選民選出的任何一位領袖合作；孫曉雅強調，美國「不會在這場大選中選邊站」也反對外部勢力對選舉的干預。

媒體詢問國民黨總統候選人侯友宜曾說如當選將會縮短兵役為4個月，外交部長吳釗燮表示這樣做法會引起國際社會憂慮、特別是美國，美國是否有與國民黨人士就此討論？

孫曉雅表示，「我們與所有的總統候選人和幕僚、競選幹部都有頻繁互動，討論各種議題，我們不會為候選人打分數、叫他們什麼該做、什麼不該做，我們沒有支持特別的候選人，但我們想確保候選人了解美國在各種議題上的立場。」

針對台灣徵兵制的議題，孫曉雅認為真正重要的是在役期當中的訓練質量、以及軍隊能不能得到社會支持，美國支持台灣「選擇適合自己社會、文化的做法」，打造一個有自我防衛能力、能起嚇阻力的軍隊，至於該怎麼做，「這應該由台灣來決定」。

Photo Credit: 中央社 新北市長侯友宜（右）出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國獨立紀念日慶祝酒會。

回應賴清德過境美國，孫曉雅：非官方行程、中國沒理由挑釁

副總統賴清德將於8月14日前往南美友邦巴拉圭、參加總統就職典禮，外交部證實賴清德將過境美國，孫曉雅今日於記者會被問及此事，表示台灣還沒宣布賴副總統將選擇美國哪個城市過境，對此她沒有太多細節可提供。

孫曉雅說，這是她就任AIT處長以來，賴副總統第二次過境美國，強調這次過境符合美國長期以來的做法，是「非官方性質」，也符合美國「一中政策」，美國將依安全、舒適、尊嚴便利為原則來提供安排。孫曉雅強調，賴副總統過境美國是慣例做法，中國完全沒有理由採取挑釁行為，美國也希望中國「不會如此」。

至於今年11月美國主辦的亞太經濟合作會議（APEC）將在加州舊金山登場，有美國議員力邀蔡總統出席，不過為此孫曉雅僅表示「邀請函還未定案」。

協助台灣自我防衛、增進全球供應鏈韌性，孫曉雅說明未來美台合作四大目標

孫曉雅表示，美國與台灣眼下所面對的區域和全球局勢，比以往任何時候都更具挑戰性也更複雜，孫曉雅也說明AIT四項主要目標，其中每項都反映美國長期以待的政策優先目標，並得到華府跨黨派支持：

首先，美國將致力支持台灣自我防衛能力，並強化台灣作為區域夥伴的角色。孫曉雅指出，台海和平、穩定符合美台共享的長期利益，這對印太區域和全球的安全繁榮至關重要，美國將持續依循《台灣關係法》支持台灣自我防衛需求，將與台灣的夥伴在海上執法、人道救災等議題上共同努力。

第二，美國持續與台灣合作增進全球供應鏈韌性。孫曉雅直言，「美台在半導體產業是天生的互補夥伴」，全世界有68％、也就是三分之二是半導體產業是在美國設計的，台灣也有許多的晶圓廠，美台在高科技產業的合作將促進雙邊經濟成長、同時也為美台人民以帶來好處。

孫曉雅也提到，台美必須在安全和經濟領域方面合作，以更有成效的方式對抗資安威脅。

第三，孫曉雅表示美國正與台灣共同合作、創造機會以擴大台灣的國際空間，包括讓台灣在多邊場域分享專才、與國際夥伴互動，孫曉雅強調，對美國來說，台灣有意義的參與聯合國體系和其他國際組織是一項「務實的議題」。

最後孫曉雅指出，美台經濟和人民交流仍是美台關係的基石，美台經濟的關係不僅限於高科技產業，台灣在2022年是美國的第9大貿易夥伴，2021年也是美國第6大農業市場，美國前10大貿易夥伴中，只有加拿大和墨西哥與美國的人均貿易額高於台灣，加上台積電在美國設廠，台灣現在已是美國成長第4快的外國直接投資來源。

孫曉雅也提到美台剛通過第一批協議的「台美21世紀貿易倡議」，表示這對拜登（Joe Biden）政府是標誌性的一大成就，也為其他國家設下模範，展示美國未來如何推動並提高雙邊和全球貿易的標準。孫曉雅也提到，「台美21世紀貿易倡議」即將進入第二階段談判，將會更具挑戰，也期待在這些討論當中將會看到更具體的成果。

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核稿編輯：羅元祺