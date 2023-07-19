AIT年度記者會：孫曉雅說明美台合作四大目標，再次強調2024台灣大選「不會選邊站」
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孫曉雅表示，美國與所有的總統候選人和幕僚、競選幹部都有頻繁互動，討論各種議題，但美國不會為候選人打分數、叫他們什麼該做、什麼不該做，「我們沒有支持特別的候選人，但我們想確保候選人了解美國在各種議題上的立場。」
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今（19）日主持年度記者會，這是孫曉雅自2021年7月上任以來之第3場記者會，受到國內外高度媒體關注。孫曉雅一開場即提及，明（2024）年1月即將在台灣舉行的總統大選受到各界的高度矚目與關注，美國對台灣的民主體制和選舉程序充滿信心，期待與選民選出的任何一位領袖合作；孫曉雅強調，美國「不會在這場大選中選邊站」也反對外部勢力對選舉的干預。
媒體詢問國民黨總統候選人侯友宜曾說如當選將會縮短兵役為4個月，外交部長吳釗燮表示這樣做法會引起國際社會憂慮、特別是美國，美國是否有與國民黨人士就此討論？
孫曉雅表示，「我們與所有的總統候選人和幕僚、競選幹部都有頻繁互動，討論各種議題，我們不會為候選人打分數、叫他們什麼該做、什麼不該做，我們沒有支持特別的候選人，但我們想確保候選人了解美國在各種議題上的立場。」
針對台灣徵兵制的議題，孫曉雅認為真正重要的是在役期當中的訓練質量、以及軍隊能不能得到社會支持，美國支持台灣「選擇適合自己社會、文化的做法」，打造一個有自我防衛能力、能起嚇阻力的軍隊，至於該怎麼做，「這應該由台灣來決定」。
回應賴清德過境美國，孫曉雅：非官方行程、中國沒理由挑釁
副總統賴清德將於8月14日前往南美友邦巴拉圭、參加總統就職典禮，外交部證實賴清德將過境美國，孫曉雅今日於記者會被問及此事，表示台灣還沒宣布賴副總統將選擇美國哪個城市過境，對此她沒有太多細節可提供。
孫曉雅說，這是她就任AIT處長以來，賴副總統第二次過境美國，強調這次過境符合美國長期以來的做法，是「非官方性質」，也符合美國「一中政策」，美國將依安全、舒適、尊嚴便利為原則來提供安排。孫曉雅強調，賴副總統過境美國是慣例做法，中國完全沒有理由採取挑釁行為，美國也希望中國「不會如此」。
至於今年11月美國主辦的亞太經濟合作會議（APEC）將在加州舊金山登場，有美國議員力邀蔡總統出席，不過為此孫曉雅僅表示「邀請函還未定案」。
協助台灣自我防衛、增進全球供應鏈韌性，孫曉雅說明未來美台合作四大目標
孫曉雅表示，美國與台灣眼下所面對的區域和全球局勢，比以往任何時候都更具挑戰性也更複雜，孫曉雅也說明AIT四項主要目標，其中每項都反映美國長期以待的政策優先目標，並得到華府跨黨派支持：
首先，美國將致力支持台灣自我防衛能力，並強化台灣作為區域夥伴的角色。孫曉雅指出，台海和平、穩定符合美台共享的長期利益，這對印太區域和全球的安全繁榮至關重要，美國將持續依循《台灣關係法》支持台灣自我防衛需求，將與台灣的夥伴在海上執法、人道救災等議題上共同努力。
第二，美國持續與台灣合作增進全球供應鏈韌性。孫曉雅直言，「美台在半導體產業是天生的互補夥伴」，全世界有68％、也就是三分之二是半導體產業是在美國設計的，台灣也有許多的晶圓廠，美台在高科技產業的合作將促進雙邊經濟成長、同時也為美台人民以帶來好處。
孫曉雅也提到，台美必須在安全和經濟領域方面合作，以更有成效的方式對抗資安威脅。
第三，孫曉雅表示美國正與台灣共同合作、創造機會以擴大台灣的國際空間，包括讓台灣在多邊場域分享專才、與國際夥伴互動，孫曉雅強調，對美國來說，台灣有意義的參與聯合國體系和其他國際組織是一項「務實的議題」。
最後孫曉雅指出，美台經濟和人民交流仍是美台關係的基石，美台經濟的關係不僅限於高科技產業，台灣在2022年是美國的第9大貿易夥伴，2021年也是美國第6大農業市場，美國前10大貿易夥伴中，只有加拿大和墨西哥與美國的人均貿易額高於台灣，加上台積電在美國設廠，台灣現在已是美國成長第4快的外國直接投資來源。
孫曉雅也提到美台剛通過第一批協議的「台美21世紀貿易倡議」，表示這對拜登（Joe Biden）政府是標誌性的一大成就，也為其他國家設下模範，展示美國未來如何推動並提高雙邊和全球貿易的標準。孫曉雅也提到，「台美21世紀貿易倡議」即將進入第二階段談判，將會更具挑戰，也期待在這些討論當中將會看到更具體的成果。
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核稿編輯：羅元祺
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。