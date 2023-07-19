憂「反國安法」意見違法，香港通訊局擬豁免國教國安節目「持平」要求
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香港現時電視台及電台節目播放時事節目須確保內容「恰當地持平」。通訊事務管理局表示，有機構憂慮因遵守「持平」要求，加入反對《國安法》言論會承受違法風險，或因沒包含對立觀點遭投訴，建議「持平」要求不適用於有關國民教育、國民身分認同和正確認識《港區國安法》的節目，以便利機構營運。
（中央社）香港通訊事務管理局要求時事節目內容需「恰當地持平」，但該局最新建議，有關認識《港區國安法》或國民教育等節目可豁免「持平」要求，因有廣播機構憂慮加入反對《國安法》的意見會有違法風險。
香港通訊事務管理局是負責管理香港持牌廣播電台及電視台節目的官方機構。
現時持牌電視台及廣播電台每週需播放最少30分鐘有關認識《港區國安法》、國民教育或國民身分認同的節目。
據《明報》等港媒日前報導，通訊事務管理局發表諮詢文件，建議放寬部份規管。
報導指出，現時電視台及電台節目播放時事節目須確保內容「恰當地持平」。通訊局表示，有機構憂慮因遵守「持平」要求，加入反對《國安法》言論會承受違法風險，或因沒包含對立觀點遭投訴，建議「持平」要求不適用於有關國民教育、國民身分認同和正確認識《港區國安法》的節目，以便利機構營運。
其他新聞及時事節目仍要遵守「持平」要求。
另外，通訊局又建議，電視台或電台直接轉播中國大陸「信譽良好的媒體」所提供的節目或頻道時，應獲豁免遵守「本地業務守則的規定」，即不需像香港本地製作的節目要遵守香港的監管規定。
通訊局表示，隨著香港與中國大陸尤其是大灣區融合，從「信譽良好的媒體」購入節目播放，可增進市民對中國大陸的了解。
有關諮詢為期一個月。
《明報》引述浸會大學黃應士傳媒倫理操守教授陳景祥表示，中國大陸某些電視台節目都採取誇張手法，若有節目出問題，是否由香港機構承擔責任。
陳景祥又表示，新聞及其他公共事務節目應繼續遵守持平報導的要求。至於訪問某些人物或發表某些批評會否有法律風險，他表示，要視乎《立場新聞》等案的審訊結果。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
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智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
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由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
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