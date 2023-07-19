台灣影視圈MeToo：導演北村豐晴、攝影師周宜賢遭控性騷，被害者：實習的時候被強暴
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曾經憑藉《九槍》獲得去（2022）年金馬獎最佳紀錄片的導演蔡崇隆，昨日晚間發文揭發《阿嬤的夢中情人》導演北村豐晴、攝影指導周宜賢的性騷擾以及性侵事件。文中指出，周宜賢撫摸實習生的身體，吸吮乳頭，揉捏屁股，並說：「這就是二十歲的屁股啊！」而被性侵者，也已正式對北村豐晴、周宜賢提告。
曾經憑藉《九槍》獲得去（2022）年金馬獎最佳紀錄片的導演蔡崇隆，昨（18）日晚間9:13在臉書發文，以「別讓片場變成修羅場」為題，揭發日籍導演北村豐晴以及攝影指導周宜賢，在拍攝電影《阿嬤的夢中情人》時，曾經性侵中正傳播系畢業生「依依」，並被要求拍攝胯下的事件。全案已經提告，事發近一日，北村豐晴至今未出面回應，不過周宜賢則是在臉書做出相關回應。
針對北村豐晴、周宜賢的相關指控
蔡崇隆於臉書貼文表示：「公布一份我很不想公布的文件。因為它指涉的內容讓我很不舒服也很沉痛。但是我受到中正傳播系畢業生依依的委託，必須要做這件事。」
蔡崇隆文中指出，「影視傳播科系的學生，很多人非常熱愛影像，在學期間或者畢業之後，都有在業界實習或工作的經驗。雖然台灣影視圈有不少陋習，但是年輕人為了培養實力，想要參與製作更好的台灣電影，也只能為自己打氣加油。」
蔡崇隆也說到：「業界有很多傑出的工作者，對培養後進不遺餘力，但是不幸也有些成名敗類，利用學生的理想性和有限的社會經驗，進行令人難以忍受的性騷擾和性侵犯，我的學生在劇組發生的事件就是典型的例子。」
而蔡崇隆也坦言，「身為台灣的影像工作者，我想要嚴厲譴責加害他的劇組導演和攝影師。」
針對這起MeToo指控，文中所指涉的，就是《阿嬤的夢中情人》日籍導演北村豐晴以及攝影指導周宜賢。
依依的文件中，指出事件是發生在2012年，當時在由北村豐晴與蕭力修聯合執導的電影《阿嬤的夢中情人》劇組實習，遭到攝影組拍攝胯下，「包含攝影指導有四個男人，屏氣凝神蹲在我高抬的腿下方」，依依如此描述，而在拍攝完成之後，周宜賢稱讚：「看起來很情色、很有」，北村豐晴則表示依依「是為藝術犧牲」！
此事過後，劇組南下拍攝，周宜賢邀約依依抽大麻，並單獨在飯店房間喝酒聊天，而直到2012年9月4日，劇組在台北舉辦殺青酒，喝醉的依依被周宜賢帶至賓館，強制發生性行為，「一進到賓館，我就醉癱在床上。周宜賢把我的衣服全部脫下來，撫摸我的身體，吸吮我的乳頭，揉捏我的屁股，他還說，這就是二十歲的屁股啊！」
在這些事件過後，依依指出，周宜賢仍舊持續邀約出遊，而這段狀態則結束在9月。隔年，依依確診躁鬱症，2017年，依依和精神科醫生說：「因為我以前實習的時候被強暴過。」
最後依依表示，事發11年來，並沒有忘記這一切。且已正式對北村豐晴、周宜賢提告。
周宜賢的反應
蔡崇隆的貼文過後，過了一個半小時，昨日晚間10:46，周宜賢在臉書發文表示指控太恐怖了，「這個女生指控的內容太多記憶主觀的扭曲跟情節渲染，我希望大家先不要只看單方面沒有證據的說詞就下斷論，請給我一點時間讓我整理我的思緒，讓我證明這一切不是她單方面說的那個樣子，謝謝。」
而在周宜賢第一則回應出現之後，蔡崇隆也立刻於臉書回應，表示要「提醒周先生，不要隨便說別人是主觀扭曲和渲染，當事人的指控已經很含蓄了，想要我公布更直接的，你才能想起來嗎？」
而到了今（20）日早晨4:50，周宜賢再度發文，表示：「非常願意也希望跟匿名控訴我的依小姐在法院見，讓證據說話。」
周宜賢貼出近20張對話紀錄的截圖，並在文中表示：「針對依小姐的指控，我要先說的是，依小姐現在所說的內容，就像是另一個人重新轉譯的故事，一段我完全不認識的過去，我們當時確實違背了感情的倫理，但我絕對沒有犯法。」
周宜賢的貼文強調，自己的所作所為絕非性侵，且同樣支持MeToo運動，但沒辦法支持不實指控的MeToo，並認為「創傷是一樣重的」。
最後，周宜賢也再度申明，支持全案以法律途徑解決。
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核稿編輯：羅元祺
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。