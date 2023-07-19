台灣影視圈MeToo：導演北村豐晴、攝影師周宜賢遭控性騷，被害者：實習的時候被強暴

曾經憑藉《九槍》獲得去（2022）年金馬獎最佳紀錄片的導演蔡崇隆，昨（18）日晚間9:13在臉書發文，以「別讓片場變成修羅場」為題，揭發日籍導演北村豐晴以及攝影指導周宜賢，在拍攝電影《阿嬤的夢中情人》時，曾經性侵中正傳播系畢業生「依依」，並被要求拍攝胯下的事件。全案已經提告，事發近一日，北村豐晴至今未出面回應，不過周宜賢則是在臉書做出相關回應。

針對北村豐晴、周宜賢的相關指控

蔡崇隆於臉書貼文表示：「公布一份我很不想公布的文件。因為它指涉的內容讓我很不舒服也很沉痛。但是我受到中正傳播系畢業生依依的委託，必須要做這件事。」

蔡崇隆文中指出，「影視傳播科系的學生，很多人非常熱愛影像，在學期間或者畢業之後，都有在業界實習或工作的經驗。雖然台灣影視圈有不少陋習，但是年輕人為了培養實力，想要參與製作更好的台灣電影，也只能為自己打氣加油。」

蔡崇隆也說到：「業界有很多傑出的工作者，對培養後進不遺餘力，但是不幸也有些成名敗類，利用學生的理想性和有限的社會經驗，進行令人難以忍受的性騷擾和性侵犯，我的學生在劇組發生的事件就是典型的例子。」

而蔡崇隆也坦言，「身為台灣的影像工作者，我想要嚴厲譴責加害他的劇組導演和攝影師。」

針對這起MeToo指控，文中所指涉的，就是《阿嬤的夢中情人》日籍導演北村豐晴以及攝影指導周宜賢。

依依的文件中，指出事件是發生在2012年，當時在由北村豐晴與蕭力修聯合執導的電影《阿嬤的夢中情人》劇組實習，遭到攝影組拍攝胯下，「包含攝影指導有四個男人，屏氣凝神蹲在我高抬的腿下方」，依依如此描述，而在拍攝完成之後，周宜賢稱讚：「看起來很情色、很有」，北村豐晴則表示依依「是為藝術犧牲」！

此事過後，劇組南下拍攝，周宜賢邀約依依抽大麻，並單獨在飯店房間喝酒聊天，而直到2012年9月4日，劇組在台北舉辦殺青酒，喝醉的依依被周宜賢帶至賓館，強制發生性行為，「一進到賓館，我就醉癱在床上。周宜賢把我的衣服全部脫下來，撫摸我的身體，吸吮我的乳頭，揉捏我的屁股，他還說，這就是二十歲的屁股啊！」

在這些事件過後，依依指出，周宜賢仍舊持續邀約出遊，而這段狀態則結束在9月。隔年，依依確診躁鬱症，2017年，依依和精神科醫生說：「因為我以前實習的時候被強暴過。」

最後依依表示，事發11年來，並沒有忘記這一切。且已正式對北村豐晴、周宜賢提告。

周宜賢的反應

蔡崇隆的貼文過後，過了一個半小時，昨日晚間10:46，周宜賢在臉書發文表示指控太恐怖了，「這個女生指控的內容太多記憶主觀的扭曲跟情節渲染，我希望大家先不要只看單方面沒有證據的說詞就下斷論，請給我一點時間讓我整理我的思緒，讓我證明這一切不是她單方面說的那個樣子，謝謝。」

而在周宜賢第一則回應出現之後，蔡崇隆也立刻於臉書回應，表示要「提醒周先生，不要隨便說別人是主觀扭曲和渲染，當事人的指控已經很含蓄了，想要我公布更直接的，你才能想起來嗎？」

而到了今（20）日早晨4:50，周宜賢再度發文，表示：「非常願意也希望跟匿名控訴我的依小姐在法院見，讓證據說話。」

周宜賢貼出近20張對話紀錄的截圖，並在文中表示：「針對依小姐的指控，我要先說的是，依小姐現在所說的內容，就像是另一個人重新轉譯的故事，一段我完全不認識的過去，我們當時確實違背了感情的倫理，但我絕對沒有犯法。」

周宜賢的貼文強調，自己的所作所為絕非性侵，且同樣支持MeToo運動，但沒辦法支持不實指控的MeToo，並認為「創傷是一樣重的」。

最後，周宜賢也再度申明，支持全案以法律途徑解決。

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核稿編輯：羅元祺