怕機台燒壞！北半球極端高溫推升散熱業者業績，AI伺服器需求助攻股價創新高
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最近真的好熱！全球陷入高溫，再加上人工智慧（AI）熱潮，伺服器需求劇增，帶動散熱產業跟著發燙，而許多台廠受市場看好，近期股價紛紛創下波段新高。
天氣越來越熱，極端氣候之下，今（2023）年北半球夏季陷入火烤地獄，而科技、電子產業也擔憂高溫將導致機台、伺服器等熱當，造成產線停擺、虧損等問題，這股高溫推動了散熱業者業績走高，再加上近日人工智慧（AI）推動伺服器需求，多家業者對未來出貨相當看好。
近日全球紛紛創下高溫
美國聯邦疾病控制與預防中心（federal Centers for Disease Control and Prevention）的最新數據顯示，過去三年與高溫相關的死亡人數逐年攀升，到2022年將達到1708人。
除了美洲以外，南歐與東歐以及亞洲也都籠罩在嚴酷熱浪下，像是義大利的地中海島嶼撒丁尼亞（Sardinia），最高溫可能超過攝氏47度，其多個城市的氣溫飆升至攝氏40度；
亞洲方面，中國部分地區氣溫飆破攝氏52創下歷史紀錄，還有伊朗更是測得攝氏66.的恐怖體感高溫，這已經超越人體所能承受的最高溫度。近日，聯合國世界氣象組織（WMO）警告，極端氣候造成的死亡風險增加。
而高溫熱浪也成為各大產業的頭號大敵，近期受到人工智慧（AI）熱潮推動，各大科技業者開始打造更多伺服器和運算中心，而散熱成為首要克服的問題，它們首要借助散熱設備幫助系統、裝置出現過熱導致不正常的現象，進而影響壽命及效能。
散熱方案分為：氣冷散熱、浸沒式散熱和液冷散熱
永豐金證投顧指出，當前散熱技術主要分為：氣冷散熱、浸沒式散熱和液冷散熱等三種。首先，氣冷散熱由接觸面、散熱導管、散熱鰭片、風扇四個部分所組成，熱接觸面與晶片間塗上導熱膏，讓熱藉此經由熱導管到散熱鰭片上，在經由風扇所產生的對流進行散熱
接著是，液冷散熱，和氣冷散熱的差異在於媒介不同，將「氣冷換成水冷液」，之後跟上述相同，熱傳導路徑為熱接觸面與晶片間塗上導熱膏，熱經由水路管線傳導到水冷排上，在透過風扇所產生的對流使熱度下降。
最後，電子元件整個浸泡在不導電的液體中，讓零組件所產生的熱直接透過液體循環來帶走熱。資深投資人黃伯堃向我們說明，所有的3C產品都需要散熱裝置，但是技術差異很大，目前主要的業者有健策、超眾、雙鴻、建準、台達電以及奇鋐等多家業者。
連日高溫，散熱產業受到市場矚目
目前以奇鋐、建準和健策最受到市場青睞，股價於跟著近日高溫一起創高。
其中創立奇鋐於1991年，它研發總部設立在台灣的台北、中國的深圳和北京；生產基地則設立於中國深圳、東莞、成都及武漢。在美國、德國及韓國設有銷售據點，並在全球各地設有物流倉儲。
它們的產品涵蓋散熱、風扇及機箱，產品應用涵蓋伺服器、3C及車用等，受到需求帶動2022年營收達到新台幣560億元，相較前年上漲87億元。
奇鋐董事長沈慶行指出，以成為散熱產業領導者為目標，今年將持續投入資金在研發技術之上，並在氣冷、液冷散熱技術上提供更多不同方案，並持續鞏固領導地位。
至於健策主要動能來自伺服器及車用兩大應用領域，將帶動散熱與車用相關產品出貨加溫，看好下半年動能將轉強，預期全年營收仍有機會保持小幅成長並續創新高。
最後，建準則主打散熱風扇，黃伯堃認為伺服器、網通、車用出貨動能較旺，抵銷消費性產品，如手機、筆電的疲軟，下半年營運將優於上半年，全年獲利表現也好過去年，而持續伺服器等商機，帶動風扇需求增溫，且中國、菲律賓廠皆有擴產計畫，有望逐步降低人力成本，都會優化獲利表現。
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核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。