怕機台燒壞！北半球極端高溫推升散熱業者業績，AI伺服器需求助攻股價創新高

天氣越來越熱，極端氣候之下，今（2023）年北半球夏季陷入火烤地獄，而科技、電子產業也擔憂高溫將導致機台、伺服器等熱當，造成產線停擺、虧損等問題，這股高溫推動了散熱業者業績走高，再加上近日人工智慧（AI）推動伺服器需求，多家業者對未來出貨相當看好。

近日全球紛紛創下高溫

美國聯邦疾病控制與預防中心（federal Centers for Disease Control and Prevention）的最新數據顯示，過去三年與高溫相關的死亡人數逐年攀升，到2022年將達到1708人。

除了美洲以外，南歐與東歐以及亞洲也都籠罩在嚴酷熱浪下，像是義大利的地中海島嶼撒丁尼亞（Sardinia），最高溫可能超過攝氏47度，其多個城市的氣溫飆升至攝氏40度；

亞洲方面，中國部分地區氣溫飆破攝氏52創下歷史紀錄，還有伊朗更是測得攝氏66.的恐怖體感高溫，這已經超越人體所能承受的最高溫度。近日，聯合國世界氣象組織（WMO）警告，極端氣候造成的死亡風險增加。

而高溫熱浪也成為各大產業的頭號大敵，近期受到人工智慧（AI）熱潮推動，各大科技業者開始打造更多伺服器和運算中心，而散熱成為首要克服的問題，它們首要借助散熱設備幫助系統、裝置出現過熱導致不正常的現象，進而影響壽命及效能。

散熱方案分為：氣冷散熱、浸沒式散熱和液冷散熱

永豐金證投顧指出，當前散熱技術主要分為：氣冷散熱、浸沒式散熱和液冷散熱等三種。首先，氣冷散熱由接觸面、散熱導管、散熱鰭片、風扇四個部分所組成，熱接觸面與晶片間塗上導熱膏，讓熱藉此經由熱導管到散熱鰭片上，在經由風扇所產生的對流進行散熱

接著是，液冷散熱，和氣冷散熱的差異在於媒介不同，將「氣冷換成水冷液」，之後跟上述相同，熱傳導路徑為熱接觸面與晶片間塗上導熱膏，熱經由水路管線傳導到水冷排上，在透過風扇所產生的對流使熱度下降。

最後，電子元件整個浸泡在不導電的液體中，讓零組件所產生的熱直接透過液體循環來帶走熱。資深投資人黃伯堃向我們說明，所有的3C產品都需要散熱裝置，但是技術差異很大，目前主要的業者有健策、超眾、雙鴻、建準、台達電以及奇鋐等多家業者。

連日高溫，散熱產業受到市場矚目

目前以奇鋐、建準和健策最受到市場青睞，股價於跟著近日高溫一起創高。

其中創立奇鋐於1991年，它研發總部設立在台灣的台北、中國的深圳和北京；生產基地則設立於中國深圳、東莞、成都及武漢。在美國、德國及韓國設有銷售據點，並在全球各地設有物流倉儲。

它們的產品涵蓋散熱、風扇及機箱，產品應用涵蓋伺服器、3C及車用等，受到需求帶動2022年營收達到新台幣560億元，相較前年上漲87億元。

奇鋐董事長沈慶行指出，以成為散熱產業領導者為目標，今年將持續投入資金在研發技術之上，並在氣冷、液冷散熱技術上提供更多不同方案，並持續鞏固領導地位。

至於健策主要動能來自伺服器及車用兩大應用領域，將帶動散熱與車用相關產品出貨加溫，看好下半年動能將轉強，預期全年營收仍有機會保持小幅成長並續創新高。

最後，建準則主打散熱風扇，黃伯堃認為伺服器、網通、車用出貨動能較旺，抵銷消費性產品，如手機、筆電的疲軟，下半年營運將優於上半年，全年獲利表現也好過去年，而持續伺服器等商機，帶動風扇需求增溫，且中國、菲律賓廠皆有擴產計畫，有望逐步降低人力成本，都會優化獲利表現。

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核稿編輯：翁世航