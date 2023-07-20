《尋常與作樂——哲學與文藝的25則思考》序：作為老師與作為學生的Roger
我們想讓你知道的是
這本書收錄了Roger多年來寫過的文章，內容龐雜得誇張︰有哲學、文化研究、藝術評論、也有他個人求學與教學的逸事紀錄。當中有很多篇我早已讀過，現在連同新的文章重讀一遍，有幾篇印象特別深。
（文本取自《尋常與作樂——哲學與文藝的25則思考》推薦序：〈作為老師與作為學生的Roger〉）
文：李康廷 （好青年荼毒室）
2005年，我大學畢業不久，正過著靠兼職渡日的清貧生活。某天，朋友告訴我「睿哲文化學會」開辦了一個「哲學證書課程」，問我有沒有興趣一齊報讀。我二話不說，立即把所有積蓄都拿去交學費（學費其實非常便宜，只是我當時實在太窮）。現在回想起來，這個決定絕對正確。
睿哲辦的這個課程基本上就是哲學系本科的超濃縮版，它的科目全面，有邏輯、形上學、倫理學與政治哲學，連美學都有。每個單元由不同的老師教導，所有老師清一色來自中大哲學系。Roger（編按：李敬恒）是這個課程的其中一位老師，我記得他負責教形上學。
Roger給我的第一個印象是風趣幽默。作為一個老師，他給人的感覺其實不太穩重，原因在於他實在太喜歡講笑。幾乎每講十句說話，他就會講一個笑話。即使講的是抽象艱澀的形上學理論，他也有本事加插笑話在其中。這令我好生佩服。
不過更加令我佩服的，是他講述哲學時的靈活和清晰。我報讀這個哲學課程之前，已經雜七雜八的讀了一些哲學書。然而那時讀書沒有方法沒有系統，學到的東西可謂亂七八糟不知所云。每當聽到Roger講解一些我自以為早已認識的概念，都有恍然大悟之感。每次上完課之後，我都有一種被打通任督二脈的感覺。那些原本模糊不清的概念，逐漸變得清晰。簡直就像重新驗眼之後換了一副新眼鏡那樣︰原來一直以來我看見的世界是如此模糊不清！
Roger在課堂上回答問題的技巧更是令我驚嘆。作為初學者，有時候聽不明白一個理論，想要問問題也不知從何問起。結果同學們提出的問題往往聽得我一頭霧水，不知道他們「究竟問緊乜」。然而Roger卻有超人的理解能力，他總是先整理好同學的問題，然後才施施然回答。我肯定，在Roger整理好同學的問題之前，他們其實不太清楚自己想問甚麼（因為我自己也一樣）。在Roger回答問題的過程中，我見識到「明白」一個理論到底是怎麼一回事。雖然我當時已經讀過好些書，但和朋友討論的時候往往只能夠依書直說，別人轉一個角度問我，我就不懂如何回答。這其實是讀書讀不通的表現。答問題不容易，整理好別人的問題再回答就更難。你必須要對某個理論有透徹的理解，才能夠靈活地回答五花百門的問題。Roger答問題的技巧，至令依然令我拜服。
回想起來，當時我在Roger身上學到最重要的東西不是哲學知識（學過甚麼大部分都忘記了，對不起）。除了哲學知識之外，更重要的是他向我豎立了一個讀書人的標準。讀完「睿哲」辦的這個課程之後，我確信讀書要有次序有方法。單憑一腔熱誠，即使你多勤力也只會事倍功半。這個課程堅定了我報讀中大哲學系的意志。每次上完堂，我都有好想讀書的意欲。
2010年，Roger回到中大讀博士，我有幸和他成為同學。原本以為，他早就已經忘記了我。沒想到他居然認得我。還記得我第一次在中大遇見他的時候，他劈頭第一句就問︰「點解你會喺度嘅？」我心想︰我在這裡讀書，你都要負上部分責任！
在睿哲讀書的時候，我只知道Roger是一個好老師。後來在中大重遇他，我才知道他更加是一個好學生。
在中大和他相處的日子，我發現Roger的興趣誇張地廣泛。於哲學上，不論英美哲學、歐陸哲學、中國哲學，他都有興趣。在我初入哲學系的時候，有些同學，甚至有些老師，都略有門派之見。讀英美哲學的覺得歐陸哲學故弄玄虛，說話不清不楚。讀歐陸哲學的反過來覺得英美哲學討論的問題太過瑣碎，一味鑽牛角尖。而讀西方哲學的又會一同瞧不起中國哲學。然而，Roger卻完全沒有這些門派之見，他甚麼都感興趣，甚麼都讀。任何傳統任何流派的哲學，他總是能夠找到值得學習的地方。
除了哲學之外，Roger也熱愛藝術。他稱自己為「最廣義的藝術愛好者」︰音樂、繪畫、雕塑、文學、動漫、舞台劇、電影他統統都有興趣。我看過的作品，無論是藝術經典還是流行漫畫，他大部分都看過。我一直以文藝青年自居，然而站在Roger身邊，我覺得自己只是一個文藝嬰兒。在討論藝術作品的時候，Roger總是能夠指出作品的好處（我從來沒有聽過他批評任何作品）。我相信他也不是任何作品都喜歡，只是一來不好的作品並沒有太多討論價值，二來，我認為是他的性格使他偏向欣賞事物美好的一面。無論是讀書、欣賞藝術、還是對人，他總是能夠發現值得稱讚的地方。這種性格令Roger成為一個很好的學生。出於對事物的欣賞，他總是不停學習、不停充實自己。對他而言，好學不倦是自然不過的事情，因為他只是做自己喜愛的事情罷了。
這本書收錄了Roger多年來寫過的文章，內容龐雜得誇張︰有哲學、文化研究、藝術評論、也有他個人求學與教學的逸事紀錄。當中有很多篇我早已讀過，現在連同新的文章重讀一遍，印象最深的是下面幾篇︰
〈人與自然：環保的真正意義〉是動畫《千與千尋》的分析。我在讀到這篇文之前已經看過一次《千與千尋》，當時談不上特別喜歡，也沒有細心多想這齣戲想表達甚麼，只是覺得宮崎駿的角色造型非常有趣（我最喜歡「無面人」）。讀過Roger寫的這篇評論之後，才驚覺可以用環保與資本主義的角度切入。之後我嘗試用這角度將電影重看一遍，發現所有細節都變得合理，甚至連角色的造型設計都解得通。雖然一早已經知道劇情，但重看的時候竟然覺得電影比第一次看的時候更好看！常言藝術需要藝評人，一篇好的藝評確實能夠令人更懂得欣賞作品。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航