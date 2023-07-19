《異鄉港孩》：別以為自己為子女移民好偉大
我們想讓你知道的是
人們都說，孟母三遷很偉大，犧牲確實有，但和太太帶著三名年幼子女移民台灣的天爸卻說：「不要覺得是自己已經為小朋友做了甚麼甚麼，其實小朋友是為你而離開他熟悉的環境，所以不要覺得是自己怎麼偉大。」
文：天爸（前香港傳媒人，現為一所華德福中學的教師。2015年和太太帶著三名年幼子女移民台灣，現居於新竹。大女兒現年14歲讀八年級，兒子10歲讀四年級，小女兒8歲讀二年級。）
回帶2012年，「雨傘運動」也還未發生，在香港土生土長的天爸30多歲，正是三十而立。在香港的電視台工作，事業有成，可卻已開始思考連根拔起移居他鄉，為的只是不想子女接受港式填鴨教育。
人們都說，孟母三遷很偉大，犧牲確實有，但天爸卻說：「不要覺得是自己已經為小朋友做了甚麼甚麼，其實小朋友是為你而離開他熟悉的環境，所以不要覺得是自己怎麼偉大。」天爸說，對於即將或已步入青春期的小朋友，突然進入一個完全陌生環境的遷徙尤為痛苦。
可能也正因為如此，天爸在孩子還小的時候就起行，「我的人生已走到一半，而他們的才剛開始。」2012年，大女兒剛入讀K1，天爸撫心自問能否放下心儀的工作，把孩子放在首位，成就他們的未來？
為孩子教育放下自己
他的答案是肯定的！天爸回憶初心：「我離開不是因為政治問題，也不是為了追尋優質生活，而是要我的子女在一個良好的教育環境裡成長，令他們的人生充滿希望。我是為他們教育移民的！」可這用心，卻不能直白地向子女宣之於口，否則就會對子女的心理帶來巨大壓力。愛，是無聲的。
坐言起行，天爸開始踏上尋找沒壓力且愉快主動的學習路。及至2013年末2014年初，天爸趁到台灣喝喜酒之便，特意跑去朋友推薦的宜蘭慈心學校探訪。
誰知道剛踏入學校，就發現校園沒有圍牆，天爸甚覺驚訝，心想會否對學生造成危險？那時剛巧是午飯時間，他看見一些小朋友在洗碗，有些更在廚房煮食物，再往前走一點，竟看見學生們在建房子！他心想：「發生甚麼事！這是所甚麼學校？」接著，推薦他來的朋友帶他去認識家長，天爸忍不住問：「其實你們這樣讀書，升不升到大學？」
未想到這位家長如此回答：「為何你這麼介意子女升不升到大學？其實他們找到自己的人生目標，不是更加重要嗎？」這句話對天爸而言，簡直是當頭棒喝。
天爸回憶童年，父母給他很大的自由度，對他的學業不曾給予壓力，不求考好成績，只求他做個好人，不學壞便行，而自己的成績一向不優秀；直到唸中二，視傳媒工作為事業發展目標後，才發奮考入台灣世新大學唸傳播電視。既然欲秉承父母的教育理念，同樣只求孩子做個好人，且已下定決心不要給子女太大讀書壓力，那又何須再介懷是否升讀大學？
不久，宜蘭慈心學校到香港舉辦教育座談會，推廣華德福教育理念。天爸發覺實踐華德福教育理念的學校，不正正就是他想為子女找的學校嗎？2014年天爸獲悉台南新開辦華德福小學，他和太太喜歡台南的純樸氣氛，決定舉家移民台灣。2015年天爸和太太帶著6歲的大女兒，兩歲的兒子和剛出生的小女兒落腳台南，大女兒更成為台南華德福小學的第一屆學生。
三階段教育學生成才
重視子女教育，嚴選學校，是父母的職責。究竟華德福教育何以令天爸趨之若鶩？天爸解釋：「其實成長是分開不同階段的，要在孩子不同的成長階段，授予適合於該階段學習的知識，那他們就可以學得很快。其實華德福是一個很高效率的學習方式。」
華德福教育源自人智學，人智學將人的一生每七年作為一個階段，而華德福教育針對首三個階段而設計出合適的教學安排。天爸指出，第一個階段是0至7歲，是意志力、行動主導的階段。小朋友要建立生活節奏，多接觸大自然；第二階段7至14歲，是情感發展的主要階段，「你跟他說道理是沒意思的，不過你令他感到有興趣，他就會一頭栽下去學習。」
所以這階段要用很多方法吸引小朋友的注意力，培養他們的學習興趣。在鍛鍊意志之餘，也讓他們與世界連結；踏入14歲開始第三階段，是思考發展的主要階段，故設有深入社會的課程，包括農場實習、社會服務，從而引領他們追求知識和探索研究，到奠定好基礎後，在15歲至18歲時，更需要做專題研究並提交報告。
專題報告，聽起來似乎沒甚麼特別，香港的中學生每年也做大量的專題報告；可天爸舉出的真實例子，卻令人洞察前後兩者在學習的積極性與投入度的差異，更重要是孩子發展出改變世界的能力與決心：一位人權律師帶著一名12年級的華德福學生，訪問一名被判死刑的囚犯。探訪後，學生覺得那是一件冤案！他著手做專題報告，找來不同的法律人士研究審判書。又研讀法律條文，然後結合自己的觀點，集結成書，更將此出版發售，並把賣書所得款項全數捐贈人權律師事務所。
「這個例子很厲害，證明華德福教育是成功的。」天爸欣慰地說。
「這就是我們說的追求自由、邁向自由的教育，但這並不是放任自由的教育，不是說隨他喜歡做甚麼就做甚麼。年紀愈小的時候，我們會給他們愈多的界限，讓孩子知道究竟如何適當地生活。當年紀慢慢變大，就由規限變為引領，讓我們一起去思考當如何生活。」
女兒作業廣東話歌詞
孩子年紀小小來到一個陌生的環境生活，難免也有不適應，對6歲大的大女兒來說，她聽不懂國語，也不會講，是天大的難題。天爸安慰她：「爸爸當年到台讀大學，花了七天時間便聽懂國語。」女兒信以為真，加上年紀小適應力強，竟用兩天便能基本聽懂國語。
女兒今年14歲，天爸明白她踏入青春反叛期，擔心她整天聽歌而不做作業。兩父女曾為了功課發生爭拗，天爸好言勸慰：「我不介意妳的成績好壞，只介意妳有沒有做好本份。如果妳努力過，成績欠佳，爸媽會鼓勵妳，相反妳刻意放棄，爸媽便覺得妳沒有盡力。」經過那次溝通，女兒變得積極，更主動她留在學校做功課。「給予適當壓力，讓她重回正軌。」天爸深信父母的說話對孩子是重要的。
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
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教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
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當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
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