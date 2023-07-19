《異鄉港孩》：別以為自己為子女移民好偉大

文：天爸（前香港傳媒人，現為一所華德福中學的教師。2015年和太太帶著三名年幼子女移民台灣，現居於新竹。大女兒現年14歲讀八年級，兒子10歲讀四年級，小女兒8歲讀二年級。）

回帶2012年，「雨傘運動」也還未發生，在香港土生土長的天爸30多歲，正是三十而立。在香港的電視台工作，事業有成，可卻已開始思考連根拔起移居他鄉，為的只是不想子女接受港式填鴨教育。

Photo Credit: 圖片由作者提供

人們都說，孟母三遷很偉大，犧牲確實有，但天爸卻說：「不要覺得是自己已經為小朋友做了甚麼甚麼，其實小朋友是為你而離開他熟悉的環境，所以不要覺得是自己怎麼偉大。」天爸說，對於即將或已步入青春期的小朋友，突然進入一個完全陌生環境的遷徙尤為痛苦。

可能也正因為如此，天爸在孩子還小的時候就起行，「我的人生已走到一半，而他們的才剛開始。」2012年，大女兒剛入讀K1，天爸撫心自問能否放下心儀的工作，把孩子放在首位，成就他們的未來？

為孩子教育放下自己

他的答案是肯定的！天爸回憶初心：「我離開不是因為政治問題，也不是為了追尋優質生活，而是要我的子女在一個良好的教育環境裡成長，令他們的人生充滿希望。我是為他們教育移民的！」可這用心，卻不能直白地向子女宣之於口，否則就會對子女的心理帶來巨大壓力。愛，是無聲的。

坐言起行，天爸開始踏上尋找沒壓力且愉快主動的學習路。及至2013年末2014年初，天爸趁到台灣喝喜酒之便，特意跑去朋友推薦的宜蘭慈心學校探訪。

誰知道剛踏入學校，就發現校園沒有圍牆，天爸甚覺驚訝，心想會否對學生造成危險？那時剛巧是午飯時間，他看見一些小朋友在洗碗，有些更在廚房煮食物，再往前走一點，竟看見學生們在建房子！他心想：「發生甚麼事！這是所甚麼學校？」接著，推薦他來的朋友帶他去認識家長，天爸忍不住問：「其實你們這樣讀書，升不升到大學？」

未想到這位家長如此回答：「為何你這麼介意子女升不升到大學？其實他們找到自己的人生目標，不是更加重要嗎？」這句話對天爸而言，簡直是當頭棒喝。

Photo Credit: 圖片由作者提供

天爸回憶童年，父母給他很大的自由度，對他的學業不曾給予壓力，不求考好成績，只求他做個好人，不學壞便行，而自己的成績一向不優秀；直到唸中二，視傳媒工作為事業發展目標後，才發奮考入台灣世新大學唸傳播電視。既然欲秉承父母的教育理念，同樣只求孩子做個好人，且已下定決心不要給子女太大讀書壓力，那又何須再介懷是否升讀大學？

不久，宜蘭慈心學校到香港舉辦教育座談會，推廣華德福教育理念。天爸發覺實踐華德福教育理念的學校，不正正就是他想為子女找的學校嗎？2014年天爸獲悉台南新開辦華德福小學，他和太太喜歡台南的純樸氣氛，決定舉家移民台灣。2015年天爸和太太帶著6歲的大女兒，兩歲的兒子和剛出生的小女兒落腳台南，大女兒更成為台南華德福小學的第一屆學生。

三階段教育學生成才

重視子女教育，嚴選學校，是父母的職責。究竟華德福教育何以令天爸趨之若鶩？天爸解釋：「其實成長是分開不同階段的，要在孩子不同的成長階段，授予適合於該階段學習的知識，那他們就可以學得很快。其實華德福是一個很高效率的學習方式。」

華德福教育源自人智學，人智學將人的一生每七年作為一個階段，而華德福教育針對首三個階段而設計出合適的教學安排。天爸指出，第一個階段是0至7歲，是意志力、行動主導的階段。小朋友要建立生活節奏，多接觸大自然；第二階段7至14歲，是情感發展的主要階段，「你跟他說道理是沒意思的，不過你令他感到有興趣，他就會一頭栽下去學習。」

所以這階段要用很多方法吸引小朋友的注意力，培養他們的學習興趣。在鍛鍊意志之餘，也讓他們與世界連結；踏入14歲開始第三階段，是思考發展的主要階段，故設有深入社會的課程，包括農場實習、社會服務，從而引領他們追求知識和探索研究，到奠定好基礎後，在15歲至18歲時，更需要做專題研究並提交報告。

專題報告，聽起來似乎沒甚麼特別，香港的中學生每年也做大量的專題報告；可天爸舉出的真實例子，卻令人洞察前後兩者在學習的積極性與投入度的差異，更重要是孩子發展出改變世界的能力與決心：一位人權律師帶著一名12年級的華德福學生，訪問一名被判死刑的囚犯。探訪後，學生覺得那是一件冤案！他著手做專題報告，找來不同的法律人士研究審判書。又研讀法律條文，然後結合自己的觀點，集結成書，更將此出版發售，並把賣書所得款項全數捐贈人權律師事務所。

「這個例子很厲害，證明華德福教育是成功的。」天爸欣慰地說。

「這就是我們說的追求自由、邁向自由的教育，但這並不是放任自由的教育，不是說隨他喜歡做甚麼就做甚麼。年紀愈小的時候，我們會給他們愈多的界限，讓孩子知道究竟如何適當地生活。當年紀慢慢變大，就由規限變為引領，讓我們一起去思考當如何生活。」

女兒作業廣東話歌詞

孩子年紀小小來到一個陌生的環境生活，難免也有不適應，對6歲大的大女兒來說，她聽不懂國語，也不會講，是天大的難題。天爸安慰她：「爸爸當年到台讀大學，花了七天時間便聽懂國語。」女兒信以為真，加上年紀小適應力強，竟用兩天便能基本聽懂國語。

女兒今年14歲，天爸明白她踏入青春反叛期，擔心她整天聽歌而不做作業。兩父女曾為了功課發生爭拗，天爸好言勸慰：「我不介意妳的成績好壞，只介意妳有沒有做好本份。如果妳努力過，成績欠佳，爸媽會鼓勵妳，相反妳刻意放棄，爸媽便覺得妳沒有盡力。」經過那次溝通，女兒變得積極，更主動她留在學校做功課。「給予適當壓力，讓她重回正軌。」天爸深信父母的說話對孩子是重要的。