北檢核發首宗「犯罪被害人保護令」，《犯罪被害人權益保障法》新法重點一次看
我們想讓你知道的是
犯保組織能獲得的政府撥款、人力皆十分稀少，一個專員須負責上百個案件，許多分會的負責人甚至必須自掏腰包、自己募款以額外尋找人才。新法將層級提升至行政院後，犯保協會有望獲得更多資金與人力，行政院也更能整合跨部門合作，推動犯保服務與教育。
綜合《自由時報》、《NOW news》與《聯合新聞網》報導，立法院於今（2023）年1月通過《犯罪被害人權益保障法》，其中新增的被害人保護命令新章，禁止被告對犯罪被害人或其家屬的恐嚇、跟騷等行為，於7月1日上路後，台北地檢署針對一起男子猥褻家人的妨害性自主案件，核發北檢首例犯罪被害人保護命令。
台北地檢署日前指出，一名男子涉嫌在家庭中犯下妨害性自主罪。檢方傳喚該男子出庭，但他未到案，因此最終被通緝，並被迫到案受審。
北檢訊問後，依《犯罪被害人權益保障法》核發了編號為「112年度犯保令字第1號」的犯罪被害人保護令。根據這項保護令，被告男子禁止對被害人實施身體危害，並且不得對其進行恐嚇或騷擾行為。這是北檢核發的首例犯罪被害人保護命令。
除了台北地檢署外，士林地檢署最近也針對一宗數位性暴力案件核發了士檢首例犯罪被害人保護命令。
7月14日，士林地檢署檢察官林思吟在辦案過程中發現，被告涉嫌以性影像恐嚇被害人。因此，她指揮新北市警局淡水分局進行證據蒐證，並向士林地院聲請搜查令，得到批准後於同日執行搜索行動。
警方在搜索中查扣了被告的手機、電腦等儲存裝置。檢方遂依職權核發士檢第一件「112年度犯保令字第1號」犯罪被害人保護命令，禁止被告散布、重製或以其他方式供人觀覽被害人的性影像。
根據《NOW news》報導，法務部長蔡清祥於6月30日「犯罪被害人保護命令」上路前表示，新法在該章節，首創國內刑事法制先河，積極處理新興數位性暴力議題，希望能強化網路合作，為受害者提供全方位的資源與協助。
《犯罪被害人權益保障法》修法重點一次看
新修正的《犯罪被害人權益保障法》共有103條。其中，第一章總則、第四章修復式司法及第七章附則，已自今年1月7日公布日當天施行。第二章犯罪被害人保護服務、第三章犯罪被害人保護命令，及第五章犯罪被害補償金等章節，於7月1日正式上路。第六章的保護機構，行政院定於2024年1月1日施行。
《犯罪被害人權益保障法》擴大了犯保制度的服務對象、擴大重傷的適用範圍、將監督單位從法務部提升至行政院、將遺屬補償金定為新台幣180萬、提供犯罪被害人訴訟的協助、強化保護犯罪被害人人身安全、提升犯罪被害人參與修復式司法的支持服務、擴大重傷犯罪被害人銜接照顧及長照補助。
銘傳大學犯罪防治學系助理教授，曾在犯罪被害人保護協會服務20年的洪文玲接受《關鍵評論網》採訪時表示，此次修法很關鍵的一點是將《犯罪被害人權益保障法》的層級提升至行政院。
洪文玲指出，犯罪被害人保護原本被歸類在法務部底下，無法有效整合各部門共同推動犯保服務。此外，犯保組織能獲得的政府撥款、人力皆十分稀少，一個專員須負責上百個案件，許多分會的負責人甚至必須自掏腰包、自己募款以額外尋找人才。
新法將層級提升至行政院後，犯保協會有望獲得更多資金與人力，行政院也更能整合跨部門合作，推動犯保服務與教育。洪文玲表示，雖然目前還看不出實質改變，但她拭目以待。
在被害補償金上，蔡清祥於6月30日「新法迎馨 引領馨生」的新法宣導活動上強調，「犯罪被害補償金」因應現行制度性問題，做了根本性的翻轉並大幅提高補償金額。
比對原本的《犯罪被害人保護法》與新的《犯罪被害人權益保障法》，在遺屬補償金上，原法的補償制度是「代位求償制」，家庭中的每個遺屬可分別申請殯葬費、補償金、精神撫慰金最高共200萬。
新法則將制度改為「單筆定額制」，經法院判定被害人遭他人犯罪行為導致死亡後，其家庭可分得180萬元，由家庭成員共同領取。
洪文玲表示，新法希望能將補償金從速、從簡發放給被害人，不過她認為，新法的遺屬補償金應該訂為200萬。
新聞來源
- 惡男對家人犯「妨害性自主」案通緝到案 北檢核發首宗犯罪被害人保護令（自由時報）
- 犯罪被害人權益保障法7月1日上路 北檢核發首宗犯罪被害人保護令（聯合報）
- 犯保新法重要3章明上路 服務範圍擴大、措施更深化（NOW news）
- 犯罪被害人權益保障法三讀 遺屬補償金180萬元（中央社）
- 《犯罪被害人保護法》
- 《犯罪被害人權益保障法》
延伸閱讀
- 數位性暴力四法三讀通過：增訂移除影像、被害人保護措施，民團籲加強幼兒教育降低性誘騙風險
- 所有人都可能被捲入犯罪案件成為「被害人家屬」，但也可能成為「加害人家屬」
- 吸金被害人必備求生手冊：上法院有用嗎？要告刑事還是民事？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
Tags：
以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。