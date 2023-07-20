台大風險中心民調：83％民眾願意漲電價，減少未來氣候災害損失；林伯豐：電價應反映台電成本
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現行的電價是每度電新台幣2.6元，以年齡層區分，根據資料，願意支付每度電「3.0元至3.5元」的族群以21歲至30歲的比例占4成最高；願意支付「2.7元至2.9元」以50歲以上的民眾最多。林木興說，可以推論年長者雖有意願但不積極。
台大民調：8成民眾願意漲電價，減少氣候災害損失
（中央社）台大風險中心19日公布的民調，逾8成的民眾願意支付更多電價，以減少未來氣候災害的損失；值得一提的是，調查顯示現在21歲至30歲的青年，願意每度電付「3.0元至3.5元」比例最高。
台大風險中心19日舉辦「2023淨零轉型民意調查」發布記者會。台大風險中心博士後研究員林木興表示，根據調查，有83％的民眾願意支付更多電價，以減少未來氣候災害的損失。
林木興進一步說明，現行的電價是每度電新台幣2.6元，願意支付的電價中，以每度多付「未滿1元」、「1元以上未滿2元」的比例最高，分別約占約3成，「2元以上未滿3元」則約12.5％；僅11.6％民眾不願多付。
值得一提的是，以年齡層區分，根據資料，願意支付每度電「3.0元至3.5元」的族群以21歲至30歲的比例占4成最高；願意支付「2.7元至2.9元」以50歲以上的民眾最多。林木興說，可以推論年長者雖有意願但不積極。
台大風險中心主任周桂田補充，若從另一題「願意付多些電價改用再生能源電力」則有高達7成的民眾支持，代表能源轉型已經落入民眾普遍的意識，政府應該更系統、細膩的規劃再生能源的推動。
然而，周桂田說，約有近5成（48.8％）民眾認為，停電事故頻繁，應選擇促進能源多元化與分散化，以強化電力系統韌性；他進一步提到，民眾認為加速發展再生能源占約52％最多、其次為電價合理、減少電力使用，使用核電或增加供電來源僅占6.9％。
「台灣的電力是綠電不夠」，周桂田強調，根據風險中心之前的調查，從1999年至今，發生停電主要都是電網韌性的問題，而不是電力不足，因此首要是加強供電安全；他舉例，2017年815大停電，最後只投入6、700億加強改善，電價需要合理化才能加強。
林伯豐：電價應反映台電成本，能源配比須重新思考
（中央社）電價議題備受關注，三三會理事長林伯豐表示，台電的虧損應反映在電價上，呼籲政府重新思考能源配比。林伯豐指出，碳權交易僅是減碳轉型的過渡手段，政府應保留核能為基載電力，核能發電占比至少30％。
產業面臨缺工和低薪挑戰，林伯豐19日出席三三會例會受訪表示，開放移工是必然且需要的趨勢，由公司自行聘用移工，無須經由仲介，才能找到適合的人才。他建議，放寬優秀移工留台時間，從原本的12年拉長至14年或14年以上。
林伯豐呼籲，企業界應替員工加薪，提高工作效率，以創造勞資雙贏局面；政府也應協助企業安心控制成本，企業才能照顧到員工福利。
電價是否調漲備受關注，行政院長陳建仁18日表示，下半年估計不會再調電價。林伯豐表示，台電的虧損要反映在電價上，而核電能夠降低電力成本，歐洲和日本都在興建核電廠，也把核電當成綠電。
林伯豐強調，台灣應重新思考能源政策，考量綠電結合核能的配比，電價才可以長久穩定。
林伯豐致詞表示，根據監察院調查，台電核二及核三廠的氣渦輪機組，原本應作為基載備用電源，卻超過18個月都供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，將「備用變成常態」使用，顯示台灣缺電的事實，只有持續發展核電才能解決缺電危機。
林伯豐指出，碳權交易僅是減碳轉型的過渡手段，政府應減少燃煤、天然氣發電，保留核能為基載電力，核能發電占比至少30％，運用新一代安全的核能技術興建新核電廠。
因應2050淨零挑戰，台灣碳權交易所將於今年8月成立。林伯豐建議，碳權交易制度可參考韓國和歐盟，初期先以免費核配額度引導企業參與，並提高國際認可的自願性市場碳權抵換量；他表示，台灣碳權交易所進行的碳權轉移，應能被課徵碳邊境稅的國家承認。
碳費徵收方面，林伯豐表示，碳費費率應導入類似碳交易市場的免費配額設計，減碳責任不僅限於製造業或排碳大戶，各部門應提出減碳規劃，以共同責任為基礎，並使稅費與國際接軌。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。