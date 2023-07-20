台大風險中心民調：83％民眾願意漲電價，減少未來氣候災害損失；林伯豐：電價應反映台電成本

台大民調：8成民眾願意漲電價，減少氣候災害損失

（中央社）台大風險中心19日公布的民調，逾8成的民眾願意支付更多電價，以減少未來氣候災害的損失；值得一提的是，調查顯示現在21歲至30歲的青年，願意每度電付「3.0元至3.5元」比例最高。

台大風險中心19日舉辦「2023淨零轉型民意調查」發布記者會。台大風險中心博士後研究員林木興表示，根據調查，有83％的民眾願意支付更多電價，以減少未來氣候災害的損失。

林木興進一步說明，現行的電價是每度電新台幣2.6元，願意支付的電價中，以每度多付「未滿1元」、「1元以上未滿2元」的比例最高，分別約占約3成，「2元以上未滿3元」則約12.5％；僅11.6％民眾不願多付。

值得一提的是，以年齡層區分，根據資料，願意支付每度電「3.0元至3.5元」的族群以21歲至30歲的比例占4成最高；願意支付「2.7元至2.9元」以50歲以上的民眾最多。林木興說，可以推論年長者雖有意願但不積極。

台大風險中心主任周桂田補充，若從另一題「願意付多些電價改用再生能源電力」則有高達7成的民眾支持，代表能源轉型已經落入民眾普遍的意識，政府應該更系統、細膩的規劃再生能源的推動。

然而，周桂田說，約有近5成（48.8％）民眾認為，停電事故頻繁，應選擇促進能源多元化與分散化，以強化電力系統韌性；他進一步提到，民眾認為加速發展再生能源占約52％最多、其次為電價合理、減少電力使用，使用核電或增加供電來源僅占6.9％。

「台灣的電力是綠電不夠」，周桂田強調，根據風險中心之前的調查，從1999年至今，發生停電主要都是電網韌性的問題，而不是電力不足，因此首要是加強供電安全；他舉例，2017年815大停電，最後只投入6、700億加強改善，電價需要合理化才能加強。

林伯豐：電價應反映台電成本，能源配比須重新思考

（中央社）電價議題備受關注，三三會理事長林伯豐表示，台電的虧損應反映在電價上，呼籲政府重新思考能源配比。林伯豐指出，碳權交易僅是減碳轉型的過渡手段，政府應保留核能為基載電力，核能發電占比至少30％。

產業面臨缺工和低薪挑戰，林伯豐19日出席三三會例會受訪表示，開放移工是必然且需要的趨勢，由公司自行聘用移工，無須經由仲介，才能找到適合的人才。他建議，放寬優秀移工留台時間，從原本的12年拉長至14年或14年以上。

林伯豐呼籲，企業界應替員工加薪，提高工作效率，以創造勞資雙贏局面；政府也應協助企業安心控制成本，企業才能照顧到員工福利。

電價是否調漲備受關注，行政院長陳建仁18日表示，下半年估計不會再調電價。林伯豐表示，台電的虧損要反映在電價上，而核電能夠降低電力成本，歐洲和日本都在興建核電廠，也把核電當成綠電。

林伯豐強調，台灣應重新思考能源政策，考量綠電結合核能的配比，電價才可以長久穩定。

林伯豐致詞表示，根據監察院調查，台電核二及核三廠的氣渦輪機組，原本應作為基載備用電源，卻超過18個月都供作電力尖峰或大型機組跳脫時的調度電源，將「備用變成常態」使用，顯示台灣缺電的事實，只有持續發展核電才能解決缺電危機。

林伯豐指出，碳權交易僅是減碳轉型的過渡手段，政府應減少燃煤、天然氣發電，保留核能為基載電力，核能發電占比至少30％，運用新一代安全的核能技術興建新核電廠。

因應2050淨零挑戰，台灣碳權交易所將於今年8月成立。林伯豐建議，碳權交易制度可參考韓國和歐盟，初期先以免費核配額度引導企業參與，並提高國際認可的自願性市場碳權抵換量；他表示，台灣碳權交易所進行的碳權轉移，應能被課徵碳邊境稅的國家承認。

碳費徵收方面，林伯豐表示，碳費費率應導入類似碳交易市場的免費配額設計，減碳責任不僅限於製造業或排碳大戶，各部門應提出減碳規劃，以共同責任為基礎，並使稅費與國際接軌。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺