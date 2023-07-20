2023/07/20,
中國

人民幣兌美元匯率重貶，分析指經濟不佳欠缺動能，《路透社》：中國可能永遠不會富裕

人民幣兌美元匯率重貶，分析指經濟不佳欠缺動能，《路透社》：中國可能永遠不會富裕
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2022年中國債務將是GDP的3倍，辜朝明表示，「每當美國宣布一些反中政策，中國政府都會祭出相對方案。但美國並沒有掉入中等收入陷阱。中國才是」。「如果中國人民沒有實現他們的中國夢，或許會有14億不太快樂的人，這可能會造成相當的不穩定。」

人民幣兌美元匯率重貶，分析：經濟不佳欠缺動能

（中央社）人民幣兌美元匯率上週升值逾千點後，本週快速回檔，在岸、離岸人民幣18日雙雙重挫，跌破7.20關卡。中國外匯專家將原因指向經濟數據不佳，欠缺內升動能。

綜合《財聯社》、《新浪財經》報導，在岸人民幣兌美元匯率18日開盤報7.1947，此後接連跌破7.20、7.21關卡，下午收盤報7.2197，較上一個交易日下跌480點，創7月10日以來新低。本週下跌870點，7月以來的漲勢幾已回吐。

離岸人民幣兌美元匯率18日以7.1901開出，接連跌破7.20、7.21、7.22、7.23關卡，一度貶值419點。截至晚間7時，報7.2237，也創一週新低。

報導引述北京匯金天祿風險管理技術有限公司總經理王洋表示，受到經濟數據影響，人民幣貶值壓力仍在加大。目前美元指數實際上是在貼近年內低點，而美元兌人民幣已經回到7.20上，短期內技術走勢要再下來存在一定難度。

國金證券首席經濟學家趙偉指出，近期人民幣兌美元由6月30日的7.27快速升值至7.14，但人民幣兌歐元等仍在走弱，可見人民幣尚未進入趨勢性升值階段。向後看，美元難現大幅走弱。外部因素支撐有限的背景下，人民幣升值仍需內生動能的催化。

中金公司外匯研究專家李劉陽表示，中國國內經濟基本面將是決定人民幣匯率能否由貶轉升的關鍵變數。在國內經濟修復預期明朗前，短期人民幣匯率可能會呈現區間震盪的態勢。

國泰君安首席宏觀分析師董琦表示，從經濟內生動能和市場交易來看，人民幣貶值壓力仍在；而隨著美國聯準會升息放緩和海外經濟下行，疊加政策引導，貶值幅度預計也會有限；第3季人民幣兌美元匯率預計在7.0至7.3之間波動。

中國國家統計局17日公布第2季經濟成長率為6.3%，低於先前分析機構普遍落在7%上下的預測，多項宏觀經濟數據也顯示復甦動能疲弱。

中國經濟成長大幅減緩，路透：恐永遠無法富裕

（中央社）《路透社》18日在一篇分析報導中指出，中國正進入經濟成長大幅減放緩的時代，如此前景令人擔憂：中國可能永遠不會富裕。

報導指出，中國經濟無論是每年以3-4%的速率穩定前進，還是像某些經濟學家預期的陷入類日本「失落的10年」情況，看來都將令其領導人、年輕人和世界大部分人失望了。

決策者希望縮小中國與美國的發展差距；中國年輕人進大學想學的是先進經濟的工作；非洲和拉丁美洲則仰賴中國購買他們的商品。

華府智庫「美國企業研究所」資深研究員拉克曼（Desmond Lachman）表示：「中國經濟不太可能在接下來10或20年內超越美國。」

拉克曼預計中國經濟成長率將減緩至3%，由於中國青年失業率已逾20%，這「感覺上將如經濟衰退一般」。拉克曼補充說，「這也不利於世界其它地區的經濟」。

日本90年代經濟成長停滯時，其人均GDP（國內生產毛額）已超過高收入經濟體的平均水準，且逼近美國等級。然而，中國目前僅略高於中等收入的水準。

這般的經濟動能喪失，讓經濟學家不再將家庭消費不振與私營部門投資疲軟歸咎於疫情影響，而是將其歸因於結構性問題。

這些結構性問題，包括占產出1/4的房地產業泡沫化；投資與消費間嚴重失衡；地方政府債務如山；以及中共對社會（包括私營企業）嚴格控制。

且中國勞動力和消費者基礎正在萎縮，退休人員族群正在擴大。

華泰資產管理首席經濟學家王軍指出，「人口問題、房地產硬著陸、地方政府債務沉重、私營部門悲觀情緒，以及中美關係緊張等因素，都讓我們無法對中至長期的成長保持樂觀。」

中國家庭支出在GDP的占比，落後於其他大多數國家。國家發改委主任鄭善杰4日在官方《求是》雜誌上發表文章，罕見地提到了中等收入陷阱，主張中國需要「加快建設現代產業體系」來避免掉入這樣的陷阱。

鄭善杰指的「中等收入陷阱」，指的是開發中國家由於成本上升和競爭力下降，難以從中等收入水準提升至高收入水準。

中國國家主席習近平為消除不平等提出的「共同富裕」政策，鼓勵金融等部門減薪。此外，不斷惡化的城市財政導致公務員降薪，進而形成螺旋式通貨緊縮。

趙女士是北京一家銀行經理，她覺得自己永遠不會致富，因為即使多次升遷薪水都維持不變。與其更賣力工作，她計劃40多歲時退休，搬到一個更小、更便宜的城市。她說：「我已錯過銀行業的黃金時期。」

日本東京野村綜合研究所（Nomura Research Institute）首席經濟學家辜朝明表示，中國的問題比上一代日本的問題更具挑戰性，如果決策者把握「最後機會」達到已開發國家的生活水平，就應給予他們出錯空間。

辜朝明認為，中國出現了「資產負債表衰退」，也就是消費者與企業急於還債，而非借貸與投資。

辜朝明表示這就是衰退的開始，唯一解決之道是「迅速、實質與持續性」的財政刺激，但考慮到中國債臺高築，他認為財政刺激措施不會很快出爐。

此外，辜朝明指出財政刺激措施必須要有成效，同時做出改變、允許私營部門擺脫國家陰影，包括改善與外國投資來源國的關係。

2022年中國債務將是GDP的3倍，辜朝明表示，「每當美國宣布一些反中政策，中國政府都會祭出相對方案。但美國並沒有掉入中等收入陷阱。中國才是」。


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