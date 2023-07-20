人民幣兌美元匯率重貶，分析指經濟不佳欠缺動能，《路透社》：中國可能永遠不會富裕
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2022年中國債務將是GDP的3倍，辜朝明表示，「每當美國宣布一些反中政策，中國政府都會祭出相對方案。但美國並沒有掉入中等收入陷阱。中國才是」。「如果中國人民沒有實現他們的中國夢，或許會有14億不太快樂的人，這可能會造成相當的不穩定。」
人民幣兌美元匯率重貶，分析：經濟不佳欠缺動能
（中央社）人民幣兌美元匯率上週升值逾千點後，本週快速回檔，在岸、離岸人民幣18日雙雙重挫，跌破7.20關卡。中國外匯專家將原因指向經濟數據不佳，欠缺內升動能。
綜合《財聯社》、《新浪財經》報導，在岸人民幣兌美元匯率18日開盤報7.1947，此後接連跌破7.20、7.21關卡，下午收盤報7.2197，較上一個交易日下跌480點，創7月10日以來新低。本週下跌870點，7月以來的漲勢幾已回吐。
離岸人民幣兌美元匯率18日以7.1901開出，接連跌破7.20、7.21、7.22、7.23關卡，一度貶值419點。截至晚間7時，報7.2237，也創一週新低。
報導引述北京匯金天祿風險管理技術有限公司總經理王洋表示，受到經濟數據影響，人民幣貶值壓力仍在加大。目前美元指數實際上是在貼近年內低點，而美元兌人民幣已經回到7.20上，短期內技術走勢要再下來存在一定難度。
國金證券首席經濟學家趙偉指出，近期人民幣兌美元由6月30日的7.27快速升值至7.14，但人民幣兌歐元等仍在走弱，可見人民幣尚未進入趨勢性升值階段。向後看，美元難現大幅走弱。外部因素支撐有限的背景下，人民幣升值仍需內生動能的催化。
中金公司外匯研究專家李劉陽表示，中國國內經濟基本面將是決定人民幣匯率能否由貶轉升的關鍵變數。在國內經濟修復預期明朗前，短期人民幣匯率可能會呈現區間震盪的態勢。
國泰君安首席宏觀分析師董琦表示，從經濟內生動能和市場交易來看，人民幣貶值壓力仍在；而隨著美國聯準會升息放緩和海外經濟下行，疊加政策引導，貶值幅度預計也會有限；第3季人民幣兌美元匯率預計在7.0至7.3之間波動。
中國國家統計局17日公布第2季經濟成長率為6.3%，低於先前分析機構普遍落在7%上下的預測，多項宏觀經濟數據也顯示復甦動能疲弱。
中國經濟成長大幅減緩，路透：恐永遠無法富裕
（中央社）《路透社》18日在一篇分析報導中指出，中國正進入經濟成長大幅減放緩的時代，如此前景令人擔憂：中國可能永遠不會富裕。
報導指出，中國經濟無論是每年以3-4%的速率穩定前進，還是像某些經濟學家預期的陷入類日本「失落的10年」情況，看來都將令其領導人、年輕人和世界大部分人失望了。
決策者希望縮小中國與美國的發展差距；中國年輕人進大學想學的是先進經濟的工作；非洲和拉丁美洲則仰賴中國購買他們的商品。
華府智庫「美國企業研究所」資深研究員拉克曼（Desmond Lachman）表示：「中國經濟不太可能在接下來10或20年內超越美國。」
拉克曼預計中國經濟成長率將減緩至3%，由於中國青年失業率已逾20%，這「感覺上將如經濟衰退一般」。拉克曼補充說，「這也不利於世界其它地區的經濟」。
日本90年代經濟成長停滯時，其人均GDP（國內生產毛額）已超過高收入經濟體的平均水準，且逼近美國等級。然而，中國目前僅略高於中等收入的水準。
這般的經濟動能喪失，讓經濟學家不再將家庭消費不振與私營部門投資疲軟歸咎於疫情影響，而是將其歸因於結構性問題。
這些結構性問題，包括占產出1/4的房地產業泡沫化；投資與消費間嚴重失衡；地方政府債務如山；以及中共對社會（包括私營企業）嚴格控制。
且中國勞動力和消費者基礎正在萎縮，退休人員族群正在擴大。
華泰資產管理首席經濟學家王軍指出，「人口問題、房地產硬著陸、地方政府債務沉重、私營部門悲觀情緒，以及中美關係緊張等因素，都讓我們無法對中至長期的成長保持樂觀。」
中國家庭支出在GDP的占比，落後於其他大多數國家。國家發改委主任鄭善杰4日在官方《求是》雜誌上發表文章，罕見地提到了中等收入陷阱，主張中國需要「加快建設現代產業體系」來避免掉入這樣的陷阱。
鄭善杰指的「中等收入陷阱」，指的是開發中國家由於成本上升和競爭力下降，難以從中等收入水準提升至高收入水準。
中國國家主席習近平為消除不平等提出的「共同富裕」政策，鼓勵金融等部門減薪。此外，不斷惡化的城市財政導致公務員降薪，進而形成螺旋式通貨緊縮。
趙女士是北京一家銀行經理，她覺得自己永遠不會致富，因為即使多次升遷薪水都維持不變。與其更賣力工作，她計劃40多歲時退休，搬到一個更小、更便宜的城市。她說：「我已錯過銀行業的黃金時期。」
日本東京野村綜合研究所（Nomura Research Institute）首席經濟學家辜朝明表示，中國的問題比上一代日本的問題更具挑戰性，如果決策者把握「最後機會」達到已開發國家的生活水平，就應給予他們出錯空間。
辜朝明認為，中國出現了「資產負債表衰退」，也就是消費者與企業急於還債，而非借貸與投資。
辜朝明表示這就是衰退的開始，唯一解決之道是「迅速、實質與持續性」的財政刺激，但考慮到中國債臺高築，他認為財政刺激措施不會很快出爐。
此外，辜朝明指出財政刺激措施必須要有成效，同時做出改變、允許私營部門擺脫國家陰影，包括改善與外國投資來源國的關係。
2022年中國債務將是GDP的3倍，辜朝明表示，「每當美國宣布一些反中政策，中國政府都會祭出相對方案。但美國並沒有掉入中等收入陷阱。中國才是」。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航