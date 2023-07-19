2023/07/19,
印太

國際刑事法院駁回菲律賓「反毒戰爭」上訴，盼成為打擊有罪不罰的轉捩點

國際刑事法院駁回菲律賓「反毒戰爭」上訴，盼成為打擊有罪不罰的轉捩點
2019年12月10日，反毒戰爭受害者的親屬參加在菲律賓馬尼拉舉行的紀念國際人權日的抗議活動。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

國際刑事法院於本週二裁定駁回菲律賓先前的上訴，重啟對菲前總統杜特蒂「反毒戰爭」的調查。人權社群認為該判決標誌著受害者獲得正義的重要進程，但也有報導指出，由於現任總統小馬可仕的不配合以及國際刑事法院缺乏自己的警察部隊，可能難以逮捕任何人。

據《美聯社》報導，國際刑事法院（International Criminal Court）上訴法官於本週二（18）裁定，恢復對菲律賓前總統杜特蒂發動反毒戰爭所涉及危害人類罪的調查，駁回菲律賓當局先前對此案提出的上訴。

該法院對於掃毒戰的調查曾於2021年底時暫停，因菲律賓表示該國已經針對同樣的案件進行調查，並宣稱國際刑事法院對於國內事務並沒有管轄權。

2023年1月，國際刑事法院採取首席檢察官Karim Khan的意見，認為沒有推遲調查反毒戰爭的必要，法院裁定菲律賓國內訴訟程序並不足以影響國際刑事法院的調查結果，菲律賓隨後在2月提出上訴，再次質疑法院的管轄權。

杜特蒂於2019年宣布菲律賓從退出國際刑事法院，以阻止國際社會對反毒戰爭的殺戮事件進行調查。但根據國際刑事法院的退出機制，法院保留對一個國家在其為成員國期間所犯下的罪行的管轄權，因此法院具有反毒戰爭（2016年至2019年）期間的管轄權。

週二的聽證會上，主審法官Marc Perrin de Brichambaut表示，在五名法官組成的上訴小組以多數決定同意下，駁回了菲律賓的上訴。

BBC》報導，菲律賓政府宣稱在杜特蒂執政前間的打擊毒品犯罪中，有6千多名嫌疑人被殺，但人權組織表示，許多毒品犯罪嫌疑人都在該國最貧困的地方遭法外處決，因此死亡人數不僅如此，甚至可能高達3萬人。

受害者家屬的律師Kristina Conti表示，希望上訴被駁回的決定可以成為「打擊菲律賓有罪不罰的轉捩點」，她在推特上發文表示：「反毒戰爭的受害者一如既往地期望能夠獲得真正的正義，那一直是窮人、受壓迫者及無助者無法獲得的。」

人權觀察亞洲區副主任Bryony Lau也表示，國際刑事法院週二的裁決「標誌著為受害者及其家人伸張正義的一大步」，並補充：「小馬可仕政府應履行其配合法院調查的國際法律義務，以支持其對人權和打擊有罪不罰現象的承諾。」

菲律賓媒體《philstar》報導，此次上訴被駁回後，菲律賓無法再有進一步上訴的途徑，而該國副檢察長Menardo Guevarra先前曾表示，無論上訴結果如何，菲律賓政府將繼續專注於國內對於反毒戰爭的調查。

報導也稱，在反毒戰爭一案中，就算完成調查，任何嫌疑人被逮捕的可能性都不大，因為現任總統小馬可仕曾表示他不會與國際刑事法院合作且「脫離」與法院有關的所有參與，並聲稱這項調查是對國家主權的干涉與衝擊。

司法部長Jesus Crispin Remulla在國際刑事法院裁決前夕也曾表示，如果國際法庭發出逮捕令，該國並不會執行。

此外，國際刑事法院在逮捕嫌疑人方面面臨重大的障礙，因為法院缺乏自己的警察部隊，必須依靠各國及國際社會的合作來才能進行逮捕。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。