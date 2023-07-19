國際刑事法院駁回菲律賓「反毒戰爭」上訴，盼成為打擊有罪不罰的轉捩點
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國際刑事法院於本週二裁定駁回菲律賓先前的上訴，重啟對菲前總統杜特蒂「反毒戰爭」的調查。人權社群認為該判決標誌著受害者獲得正義的重要進程，但也有報導指出，由於現任總統小馬可仕的不配合以及國際刑事法院缺乏自己的警察部隊，可能難以逮捕任何人。
據《美聯社》報導，國際刑事法院（International Criminal Court）上訴法官於本週二（18）裁定，恢復對菲律賓前總統杜特蒂發動反毒戰爭所涉及危害人類罪的調查，駁回菲律賓當局先前對此案提出的上訴。
該法院對於掃毒戰的調查曾於2021年底時暫停，因菲律賓表示該國已經針對同樣的案件進行調查，並宣稱國際刑事法院對於國內事務並沒有管轄權。
2023年1月，國際刑事法院採取首席檢察官Karim Khan的意見，認為沒有推遲調查反毒戰爭的必要，法院裁定菲律賓國內訴訟程序並不足以影響國際刑事法院的調查結果，菲律賓隨後在2月提出上訴，再次質疑法院的管轄權。
杜特蒂於2019年宣布菲律賓從退出國際刑事法院，以阻止國際社會對反毒戰爭的殺戮事件進行調查。但根據國際刑事法院的退出機制，法院保留對一個國家在其為成員國期間所犯下的罪行的管轄權，因此法院具有反毒戰爭（2016年至2019年）期間的管轄權。
週二的聽證會上，主審法官Marc Perrin de Brichambaut表示，在五名法官組成的上訴小組以多數決定同意下，駁回了菲律賓的上訴。
《BBC》報導，菲律賓政府宣稱在杜特蒂執政前間的打擊毒品犯罪中，有6千多名嫌疑人被殺，但人權組織表示，許多毒品犯罪嫌疑人都在該國最貧困的地方遭法外處決，因此死亡人數不僅如此，甚至可能高達3萬人。
受害者家屬的律師Kristina Conti表示，希望上訴被駁回的決定可以成為「打擊菲律賓有罪不罰的轉捩點」，她在推特上發文表示：「反毒戰爭的受害者一如既往地期望能夠獲得真正的正義，那一直是窮人、受壓迫者及無助者無法獲得的。」
人權觀察亞洲區副主任Bryony Lau也表示，國際刑事法院週二的裁決「標誌著為受害者及其家人伸張正義的一大步」，並補充：「小馬可仕政府應履行其配合法院調查的國際法律義務，以支持其對人權和打擊有罪不罰現象的承諾。」
菲律賓媒體《philstar》報導，此次上訴被駁回後，菲律賓無法再有進一步上訴的途徑，而該國副檢察長Menardo Guevarra先前曾表示，無論上訴結果如何，菲律賓政府將繼續專注於國內對於反毒戰爭的調查。
報導也稱，在反毒戰爭一案中，就算完成調查，任何嫌疑人被逮捕的可能性都不大，因為現任總統小馬可仕曾表示他不會與國際刑事法院合作且「脫離」與法院有關的所有參與，並聲稱這項調查是對國家主權的干涉與衝擊。
司法部長Jesus Crispin Remulla在國際刑事法院裁決前夕也曾表示，如果國際法庭發出逮捕令，該國並不會執行。
此外，國際刑事法院在逮捕嫌疑人方面面臨重大的障礙，因為法院缺乏自己的警察部隊，必須依靠各國及國際社會的合作來才能進行逮捕。
新聞來源
- Thousands died in the Philippines’ ‘war on drugs.’ An international probe will now go ahead（美聯社）
- International Criminal Court rejects Philippine attempt to block drugs war killings probe（BBC）
- Probe into Duterte 'drug war' resumes as ICC rejects Philippines' bid to block it（philstar）
延伸閱讀
- 不滿前總統杜特蒂被調查，菲政府持續上訴國際刑事法院「掃毒戰爭」管轄權
- 暫停調查杜特蒂掃毒戰上訴遭駁回，小馬可仕：「結束菲律賓在國際刑事法院的所有參與」
- 菲律賓掃毒戰後續，菲政府反對國際刑事法院重啟調查
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。