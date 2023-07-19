國際刑事法院駁回菲律賓「反毒戰爭」上訴，盼成為打擊有罪不罰的轉捩點

據《美聯社》報導，國際刑事法院（International Criminal Court）上訴法官於本週二（18）裁定，恢復對菲律賓前總統杜特蒂發動反毒戰爭所涉及危害人類罪的調查，駁回菲律賓當局先前對此案提出的上訴。

該法院對於掃毒戰的調查曾於2021年底時暫停，因菲律賓表示該國已經針對同樣的案件進行調查，並宣稱國際刑事法院對於國內事務並沒有管轄權。

2023年1月，國際刑事法院採取首席檢察官Karim Khan的意見，認為沒有推遲調查反毒戰爭的必要，法院裁定菲律賓國內訴訟程序並不足以影響國際刑事法院的調查結果，菲律賓隨後在2月提出上訴，再次質疑法院的管轄權。

杜特蒂於2019年宣布菲律賓從退出國際刑事法院，以阻止國際社會對反毒戰爭的殺戮事件進行調查。但根據國際刑事法院的退出機制，法院保留對一個國家在其為成員國期間所犯下的罪行的管轄權，因此法院具有反毒戰爭（2016年至2019年）期間的管轄權。

週二的聽證會上，主審法官Marc Perrin de Brichambaut表示，在五名法官組成的上訴小組以多數決定同意下，駁回了菲律賓的上訴。

《BBC》報導，菲律賓政府宣稱在杜特蒂執政前間的打擊毒品犯罪中，有6千多名嫌疑人被殺，但人權組織表示，許多毒品犯罪嫌疑人都在該國最貧困的地方遭法外處決，因此死亡人數不僅如此，甚至可能高達3萬人。

受害者家屬的律師Kristina Conti表示，希望上訴被駁回的決定可以成為「打擊菲律賓有罪不罰的轉捩點」，她在推特上發文表示：「反毒戰爭的受害者一如既往地期望能夠獲得真正的正義，那一直是窮人、受壓迫者及無助者無法獲得的。」

Victims of Duterte's "war on drugs" are, as always, praying for genuine justice that has not been available for the poor, downtrodden, and powerless in the Philippines. We expect the ICC Appeals Chamber to be fair and wise in its decision, to be enlightened and compassionate. + — Kristina Conti (@chronikrissys) July 17, 2023

人權觀察亞洲區副主任Bryony Lau也表示，國際刑事法院週二的裁決「標誌著為受害者及其家人伸張正義的一大步」，並補充：「小馬可仕政府應履行其配合法院調查的國際法律義務，以支持其對人權和打擊有罪不罰現象的承諾。」

菲律賓媒體《philstar》報導，此次上訴被駁回後，菲律賓無法再有進一步上訴的途徑，而該國副檢察長Menardo Guevarra先前曾表示，無論上訴結果如何，菲律賓政府將繼續專注於國內對於反毒戰爭的調查。

報導也稱，在反毒戰爭一案中，就算完成調查，任何嫌疑人被逮捕的可能性都不大，因為現任總統小馬可仕曾表示他不會與國際刑事法院合作且「脫離」與法院有關的所有參與，並聲稱這項調查是對國家主權的干涉與衝擊。

司法部長Jesus Crispin Remulla在國際刑事法院裁決前夕也曾表示，如果國際法庭發出逮捕令，該國並不會執行。

此外，國際刑事法院在逮捕嫌疑人方面面臨重大的障礙，因為法院缺乏自己的警察部隊，必須依靠各國及國際社會的合作來才能進行逮捕。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒