南非總統拒絕在金磚國家會議逮捕普亭，因為這樣做相當於向俄羅斯「宣戰」
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金磚國家峰會8月將於南非登場，俄國總統普亭若出席，可能遭到逮捕。對此，南非總統拉瑪佛沙要求國際刑事法院豁免逮捕令，以避免南非陷入對俄「宣戰」的局面，這是怎麼回事？
文：德國之聲中文網（法新社、路透社）
根據週二（7月18日）公布的一份法庭文件，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已請求國際刑事法院（ICC）允許其無須逮捕俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），因為這樣做相當於使南非向俄羅斯「宣戰」。
普亭已受邀參加下個月在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家（BRICS）峰會，但他受到國際刑事法院發布逮捕令，若出席會議，南非作為國際刑事法院的成員國有義務將其逮捕。
然而拉瑪佛沙表示，「俄羅斯已經明確表示，逮捕現任總統將被視為宣戰」，而「冒險與俄羅斯發生戰爭」並不符合南非憲法 ，也將違背他保護國家的職責。因此，南非正在根據國際刑事法院的規則尋求豁免，因為逮捕普亭將威脅「國家的安全、和平與秩序」。
拉瑪佛沙在法庭文件表示，他已根據《羅馬規約》第97條，向國際刑事法院請求豁免。根據該條文，各國可以因存在阻礙逮捕的問題，而請求不必實施逮捕。
但拉瑪佛沙表示，他無法透露相關程序的細節。拉瑪佛沙的發言人拒絕對此案發表評論。國際刑事法院發言人也沒有立即回應《路透社》的置評請求。
普亭會出席金磚國家峰會嗎？
拉瑪佛沙9日時曾表示，本屆金磚國家峰會將以實體形式舉行。他當時並未證實普亭是否確定出席，克里姆林宮亦尚未公開表示普亭是否會參加。
今年3月，國際刑事法院對普亭發出逮捕令，指控普亭對烏克蘭兒童遭強制遷徙負有個人刑事責任。南非身為國際刑事法院《羅馬規約》的簽署國，若普亭踏上其領土，依規定南非有義務逮捕普亭、轉移至海牙審判。
不過，金磚國家中的中國與印度非締約國，並不受該義務限制，因此南非當地媒體曾傳言，該國考慮把峰會改到中國舉行，避免自身陷入不得不逮捕普亭的處境。
此逮捕令對南非而言是外交難題，南非自種族隔離時期以來，一直與俄羅斯維持密切關係。去（2022）年2月爆發俄烏戰爭至今，南非並未譴責俄羅斯，自稱中立並呼籲對話。
上個月，拉瑪佛沙率領埃及、塞內加爾和尚比亞等國代表、共7國組成的非洲和平代表團，分別在基輔和聖彼得堡舉行會談。
儘管南非在俄烏衝突中保持中立，不對聯合國有關衝突的決議進行投票，但西方國家多半認為，南非是莫斯科在非洲最親密的盟友之一。
反對黨轟論點站不住腳
《法新社》報導，南非副總統馬沙蒂萊（Paul Mashatile）最近在接受當地媒體採訪時表示，南非政府一直試圖說服普亭不要與會，但到目前為止尚未成功。而主要反對黨民主聯盟（DA）正試圖迫使政府採取行動，確保普亭在踏入南非後被拘留，並移交給國際刑事法院。
2015年，遭國際刑事法庭通緝的前蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）出席於南非舉辦的非洲聯盟峰會時，南非政府並未逮捕他；巴席爾目前仍遭通緝中。南非還曾經威脅要退出國際刑事法院。
這份最新公布的法庭文件，最初於6月簽署時被列為機密，直至7月18日才在南非法院裁定下授權公開。對此，南非主要反對黨民主聯盟的領導人史汀惠森（John Steenhuisen）讚揚了當地法院的裁決，並稱拉瑪佛沙稱南非冒著與俄羅斯開戰風險的論點，是「滑稽」和「站不住腳的」。
史汀惠森在一份聲明中表示：「當外交政策決策損害南非的國際聲譽……並損害我們的經濟時，（南非）政府履行其公開和透明的義務至關重要。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：稱逮捕普丁形同宣戰 南非要求豁免
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