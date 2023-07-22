2023/07/22,
藝文

再觀區智聰三十幀「尋找澳門」後的思考

再觀區智聰三十幀「尋找澳門」後的思考
一九七七年的區智聰｜圖片來源：區智聰

我們想讓你知道的是

筆者個人最喜歡的，或者不一定是讓人懷念往事的這一批過渡期澳門生活影像。反而是區智聰（Jorge Veiga Alves）老先生其他已修復且在網上公開的親友、舊同事照片，才是讓筆者說出溫情一詞的作品，因為攝影人物的表情和眼神很有「尋獲影像」的質感之餘，好似是也把觀者邀請到攝影者的視角，甚至是當時的生活中，同照中人有親近的接觸。

區智聰（Jorge Veiga Alves）老先生第二次在葡萄牙展出「尋找澳門」（À Procura de Macau）系列實體攝影作品，為期近一個月，今年六月中結束，由南部沿海古鎮塞新布拉的俱樂部（Grémio-Clube Sesimbrense）主辦。兩年前透過文字同老先生對談過，之後又在德國數次有機會介紹他的作品，今次藉「尋找澳門」在歐洲大陸的展出，希望整理一下思緒，總結一下從疫情期間接觸這批照片以來的一些思考，分享之餘也想向大家請教。

在透過訴出這些想法來介紹老先生的作品之前，覺得有必要短短講出筆者的觀看背景和動機，因為自己除了十年前上過埃及專家嗄沫唎．蕭伽（Samuli Schielke）的視覺人類學與攝影的課以外，當年視覺人類學討論的大多是理論，加上最後選擇的也是實驗片製作，而非攝影，所以後來一直在做的攝影日記，也是完全把技術放到一旁，完全專注在內容、道德、構圖、顏色等思考。

另一方面，筆者視覺人類學碩士畢業以後，柏林當地的反殖思潮近年可說是愈趨火熱，而藝術作西方傳統分類中作為形式自由度最大的知識系統，為西洋學說本身提供了靈活性，這也就是筆者親歷畢業以來不少人類學者對藝術作為方法，由原來的保守，慢慢傾向融會貫通，致使「去殖」過程中能跟西方（或現代化）前的各種文化有更開放的態度。

柏林疫情期間，筆者在職業上機緣巧合投向了文字、語言與藝術的結合，嘗到了在歐洲文化（資助）大國德國做自由職業藝術工作者的經驗。在這樣的背景中，對於視覺人類學的「藝術轉向」，筆者是抱謹慎，甚至是懷疑態度的，不過對於藝術的「民族誌轉向」，在藝術創作中加入人類學研究方法，暫時則是放開懷抱，這正正是由於藝術毋須受制於視覺人類學刻板的西方做法。老先生的作品很容易在西方分類框架中定性為由「愛好者」（甚至是「殖民地官員」）拍攝但具「民族學價值」的作品，不過在以觀看作為藝術研究的視角來欣賞，則可免拘泥於將作品定義的慣常做法。

所以，筆者在觀看時，除了是無法擺脫日常柏林去殖、平權、女權文化界泡沫圈子中的視角的影響外，靠的主要是日常以Instagram、圖像攝影日記作為藝術研究，以及一些西方去殖理論和自己在柏林數年日常生活得來的美學理解，去「細嚼」、「品味」、評論，有時甚至指控藝術生產和產品。

執著於西方「藝評」中「評」字的終極詞源——古希臘文的「κρίνω」（意為「我揀選」、「我決定」、「我裁定」等），一方面認同「要讓作品自己說話」，同時又想起德國戰後大文學評論家馬塞爾．萊希-拉尼基（Marcel Reich-Ranicki，粵音約為霢些邂殊恨呢慈奇）六五年同瑞士大作家馬克斯．弗里施（Max Frisch，粵音約為嚜菲呢殊）的電視座談弗里施說「這是一個我一有機會就會談到的、最喜歡的話題：評論無非就是評論員的工作（正職）⋯⋯」這時弗里施插嘴道「我也是這樣講」，但並無打斷萊希-拉尼基。萊希-拉尼基繼續說「而這並不是詩人的一種副業」。

如此一來，藝評人的主觀有了正當性，而逃避一般藝評的做法也似乎只成了藝評的一種，同時又無法離開「藝術寫作」的類型。

這樣強調觀看的動機，也就算是要提醒自己評論的時候，是將個人的詮釋投射在作品觀看的過程中。筆者疫情時在《澳門論壇日報》同老先生的對談中，指其攝影作品可反映出他的人文和溫情，這一點得到了老先生的認同。

筆者個人最喜歡的，或者不一定是讓人懷念往事的這一批過渡期澳門生活影像。反而是老先生其他已修復且在網上公開的親友、舊同事照片，才是讓筆者說出溫情一詞的作品，因為攝影人物的表情和眼神很有「尋獲影像」的質感之餘，好似是也把觀者邀請到攝影者的視角，甚至是當時的生活中，同照中人有親近的接觸。

相對於這些較為個人、私人的人物照，老先生在「尋找澳門」中展出的內容可被看成較具歷史價值，因為主題性較大，見有造船、（竹棚）建築工人、算命先生、捏麵人、小販、畫家、老店、睇大戲、舞獅、日常街頭孩童、食客、漁民、三輪車伕、農曆新年等，此外還有松山眺望塔石球場、遠觀內港風光等景象。這卅幀連同其他主題類同的作品也受到澳門華文和歸國葡僑網民的歡迎，因為畢竟老先生的這些作品都是「明信片」式的個人影像日記，較易受大眾消費。

老先生當年獲葡國政府派駐澳門執行公務，不諳華文又不識粵語，所以「尋找澳門」這卅幀和其他類似的作品很大程度的也就反映了老先生的「外來人」（outsider）視角，遠看日常生活中常見但或許無法接觸的人和事，對廣東風俗的好奇也再次很容易把老先生的攝影簡單地看成是殖民地官員的公餘喜好，或純粹地將之歸類於歷史檔案，把攝影機背後的人和動機忽略。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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