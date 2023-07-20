境外生讀私校也該補助學雜費嗎？高教工會陳柏謙：台灣教育朝公共化不應分本外
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最近台灣教育部提出了明年2月開始減免私立大專學雜費3.5萬元的政策，那就讀私校的境外生是否也應獲得補助呢？台灣高教工會研究員陳柏謙認為，政府往把高教公共化的方向是對的，但過於區分本外的話，差異性的收費意味可能會讓高教政策導向商品化。
根據教育部統計，全台大學生人數有114萬人，當中包括10.3萬名境外生，而來自東協十國的學生就有6.2萬，佔境外生人數的一半。隨著台灣少子化浪潮來襲，可預見的是，未來台灣各大專院校內的境外生比重會越來越高。所謂境外生，主要是指外籍生、僑生、港澳生和陸生等不同身分管道入學的非中華民國國籍學生，一般統稱為境外生。
在今年6月20日，副總統賴清德（民進黨總統候選人）拋出新政策，最快明年2月開始補助私校大專院校學生學雜費，每位私校生至少可獲補貼新台幣2.5萬元，拉近公私立大專校院學雜費的差距，以減輕學生的負擔落實教育實質公平。接著在6月29日，教育部在行政院會提出「拉近差距1+3方案」，方案主軸為定額減免私立大專學雜費3.5萬元，另外有加碼減免大專經濟弱勢學生學雜費1.5至2萬元、高中全面免學費及精進就學貸款等3項配套。
如今對本國人就讀私校學費減免的討論已一個月，在這波討論的熱潮中，鮮少人關注的是，那就讀私校的約5.4萬名境外生是否也能獲得補助？本集《阿峇卡巴東南亞電台》的來賓是台灣高等教育產業工會（以下簡稱高教工會）的研究員陳柏謙，他將為我們說明境外生是否也該被納入國家補助的立場。
當賴清德副總統提出補助私校生的政策後，台灣高教工會是樂見其成的，因為這方向符合高教工會訴求高等教育應公共化的立場，同時也希望未來能擴大補助並列入常態預算，使私立大學學費降低至現行公校標準為目標。
陳柏謙表示，雖然高教工會未進一步討論是否要求政府也將就讀私校的境外生納入補助，但依過去高教工會對爭取境外生權益的立場，應是不反對的。陳柏謙舉例，過去疫情時期，教育部提出了協助公私立大專生的紓困專案補助，但那僅限於本國籍學生能申請，忽視了也在台灣生活的廣大境外生，當時高教工會經過內部討論後，也一致呼籲教育部將境外生納入紓困補助。
陳柏謙認為，站在高教該公共化的立場，既然已招收境外生，那政策上應與本國人一視同仁，如歐陸國家基本上是將高等教育公共化，對外國學生無差別待遇，反觀英國的高教過度商品化，即開始對非本國籍學生收高昂學費後，如骨牌效應般，開始要求大學自籌財源本國籍學生的學費也開始高漲，激起了全英國大學生抗議高漲學費的示威潮。
此外，陳柏謙也指出，台灣政府應該要認知到，開放境外學來台就學之目的，不應只是補足生源問題而已，也應該負起責任提高各大學的教學品質，過去台灣在計算生師比時並不計入境外生，因此實際上各大學生師比狀況是偏高的，未來應將境外生納入計算，以及降低大學的生師比。
曾在台灣留學的主持人杜晉軒認為，其實綜觀公私立大學收入來源的統計，國立大學的收入中，學費不是最多的來源，而私校的學費收入固然比重較高，但境外生讀私校能獲得補助的話，相信能提高境外生報讀私校的誘因，以減緩招生壓力。
如前文所述，境外生主要分為外籍生、僑生、港澳生和陸生等四個群體，其中僑生和港澳生就讀公私立大學的收費標準和本國人一致，而隨著民國100年開始招收陸生，根據教育部的法規，陸生和外籍生就讀國立大學的話，學雜費收費標準不得低於國內私立大學的收費標準，意味著得就讀國立大學得多付一倍學費。 杜晉軒認為，同樣是境外生，但境外生群體內的收費卻不一致，即使未來台灣政府不考慮補助私校境外生的學雜費，也應思考是否改修正陸生、外籍生收費不得低於私立大學標準的規定。
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核稿編輯：吳象元
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