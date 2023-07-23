真愛，值得慢慢來：男人的心房為你敞開，不在於兩人是否發生過關係
我們想讓你知道的是
男人會持續愛上妳，是因為他感受到兩人之間「情緒」上的親密感，以及妳對於自己界線上的堅持。這種內在的親密與外在界線的張力，才是男人在潛意識上被妳深深吸引的關鍵。
文：墨心婷
你是否曾問過自己：發生關係之後，你會變得更黏，還是更想要獨處？
輕熟女畢竟走過許多段感情，因此對於牽手、擁抱、接吻愛撫、與發生關係，整套流程都不陌生。每一次重新開始的戀情，自然會想要套公式，心想：反正遲早會發生，何不就加速前進，讓感情加溫?
有這樣的想法，女人就傾向忽略年輕時的扭捏，把身體的界線放得很寬，直接交給男人推進。女人時常以為身體上的給予，是一種愛的表現；但對男人而言，卻不一定是通往愛情的路徑。
許多男人在發生關係後，會變得疏離、需要一段時間的獨處；而許多女人在發生關係後，容易變得較脆弱，需要男人更多的關心與靠近。這時，男女之間產生了需求的不一致；當男人開始不自覺地向後退時、女人便開始想要往前靠近他。在這個動力反轉的時刻，如果男人直接逃走，女人內心會出現很大的失落感：為什麼我給你了，你卻突然冷掉了？
上面的模式，在你的感情經歷裡若時常發生，那麼請先暫停一下，讓我們把一切都先慢下來，重新理解一件事：男人的心房是否打開，不在於兩人是否有發生關係。換句話說，女人無法藉由性關係，得到一個男人。
男人會持續愛上你，是因為他感受到兩人之間「情緒」上的親密感，以及你對於自己界線上的堅持。這種內在的親密與外在界線的張力，才是男人在潛意識上被你深深吸引的關鍵。
現代社會的人們，大方地在性行為中裸露自己的身軀，然而，對於伴隨著溫柔而來的心理層面和心靈層面的裸露，人們則顯得戒慎恐懼。——羅洛．梅 《愛與意志》
但要如何站在身體的界線上 ，展現女人的吸引力？你得先回到自己「內在的感受」，學習聆聽身體的聲音。
女人的身體，是誠實的羅盤。面對還不熟悉的男人，身體會有一種語言，警戒地保持友善的距離。隨著時間慢慢互相卸下心防，身體自然會再放鬆一些，你的手就願意被他牽；再熟一些，接吻也就可以自然發生了。這個時程表，你的身體會告訴你。
怕就怕在你誤把這些親密的身體接觸，當成「討好男人」的工具。怕就怕在你沒有聆聽身體的聲音，直接讓進度被男人超前，從一壘直奔三壘甚至四壘。
然後自己要面對陌生的孤獨。
女人的身體，有自己想要的進度。如果一份關係是長久型的，那麼絕對值得男人慢慢等你。約會一次、二次、或三次，就算再怎麼有火花，身體也不一定準備好要那麼靠近了。
實驗看看，當他觸摸你的時候，你準備好了嗎？當下的感受是什麼？是舒服，還是緊張？這些感受，你敢不敢直接對男人說出來？還是就壓抑住自己的不舒服，以為這是一種交換愛的方式？
你這樣摸，我好緊張……
我不喜歡作這個動作……
我喜歡這樣子……
我想試試看……
我不喜歡作這些事情 ……
上面的台詞，你敢對男人說出來嗎？
感情經驗再怎麼老練，當一段關係還在起步，女人面對喜歡的男子，你是否願意再一次回到「初心」，重新聆聽：現在身體最舒服的距離是什麼？雖然男人也需要學習如何主動引導兩人身體界線的逐步靠近，才有可能從友情變成戀情；但同樣地，女人也要練習拿捏界線、學習勇敢說暫停。這個界線的設定，不是討好式的交換，也不是機械式的規定，而是來自女人內心當下的感受。
要讓火燄很快的發生，其實難度不高；把門直接敞開，任誰都可以作到。難的是女人是否能活出自己真實（authentic）的樣子，當下要快要慢，都能真實的跟男人說。女人要學習去觀察，當你「界線明確」地表達：身體的接觸目前只能到這裡時，男人有什麼反應。而男人此時的反應，決定了他在這段戀情的格局。
- 他「尊重」你的身體界線？還是持續要求突破界線？
- 他「生氣」你的拒絕，還是突然冷淡？
- 他直接在床上像小孩子那樣崩潰，還是開始指責你的不識大體？
不管你再怎麼喜歡他，這些重要的考驗時刻，你一定不能錯過。當你勇敢地把內在的真實感受說出來，你將會看到一個男人真實的樣貌。而你之所以能有勇氣這麼作的前提是：
- 你不把性或身體的接觸，當作交換感情、討好他的禮物。
- 你有一股底氣——就算他被拒絕之後就分手了，你也無所謂。
你一但有所謂，一但放不下他，之後在關係裡，受苦的就是你。之前好多段感情都已經證明了如此，不是嗎？
放得下，是因為你知道，還有更好的男人在等你。你也知道去哪裡找。
身體界線的設定，女人先學會聆聽自己內心想要的進程快慢，再如實的表達給男人聽；不論是喜歡、或不喜歡他這樣作，都說給他聽，同時觀察男人的反應是什麼，作為兩人關係的檢核點。
你當下的舒服與安心，是互動時旳重點。至於他要怎麼作，才能讓你舒服，是他要破關的挑戰。這不是女人刻意耍心機、用手段，而是女人如實接受當下身體的聲音。身體很誠實，不會騙人；而這樣由內到外的真實，是男人會愛上一個女人的深刻原因。就看你願不願意，敢不敢先對自己誠實。
真愛，值得慢慢來。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。