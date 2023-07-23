真愛，值得慢慢來：男人的心房為你敞開，不在於兩人是否發生過關係

文：墨心婷

你是否曾問過自己：發生關係之後，你會變得更黏，還是更想要獨處？

輕熟女畢竟走過許多段感情，因此對於牽手、擁抱、接吻愛撫、與發生關係，整套流程都不陌生。每一次重新開始的戀情，自然會想要套公式，心想：反正遲早會發生，何不就加速前進，讓感情加溫?

有這樣的想法，女人就傾向忽略年輕時的扭捏，把身體的界線放得很寬，直接交給男人推進。女人時常以為身體上的給予，是一種愛的表現；但對男人而言，卻不一定是通往愛情的路徑。

許多男人在發生關係後，會變得疏離、需要一段時間的獨處；而許多女人在發生關係後，容易變得較脆弱，需要男人更多的關心與靠近。這時，男女之間產生了需求的不一致；當男人開始不自覺地向後退時、女人便開始想要往前靠近他。在這個動力反轉的時刻，如果男人直接逃走，女人內心會出現很大的失落感：為什麼我給你了，你卻突然冷掉了？

上面的模式，在你的感情經歷裡若時常發生，那麼請先暫停一下，讓我們把一切都先慢下來，重新理解一件事：男人的心房是否打開，不在於兩人是否有發生關係。換句話說，女人無法藉由性關係，得到一個男人。

男人會持續愛上你，是因為他感受到兩人之間「情緒」上的親密感，以及你對於自己界線上的堅持。這種內在的親密與外在界線的張力，才是男人在潛意識上被你深深吸引的關鍵。

現代社會的人們，大方地在性行為中裸露自己的身軀，然而，對於伴隨著溫柔而來的心理層面和心靈層面的裸露，人們則顯得戒慎恐懼。——羅洛．梅 《愛與意志》

但要如何站在身體的界線上 ，展現女人的吸引力？你得先回到自己「內在的感受」，學習聆聽身體的聲音。

Photo Credit: 墨心婷

女人的身體，是誠實的羅盤。面對還不熟悉的男人，身體會有一種語言，警戒地保持友善的距離。隨著時間慢慢互相卸下心防，身體自然會再放鬆一些，你的手就願意被他牽；再熟一些，接吻也就可以自然發生了。這個時程表，你的身體會告訴你。

怕就怕在你誤把這些親密的身體接觸，當成「討好男人」的工具。怕就怕在你沒有聆聽身體的聲音，直接讓進度被男人超前，從一壘直奔三壘甚至四壘。

然後自己要面對陌生的孤獨。

女人的身體，有自己想要的進度。如果一份關係是長久型的，那麼絕對值得男人慢慢等你。約會一次、二次、或三次，就算再怎麼有火花，身體也不一定準備好要那麼靠近了。

實驗看看，當他觸摸你的時候，你準備好了嗎？當下的感受是什麼？是舒服，還是緊張？這些感受，你敢不敢直接對男人說出來？還是就壓抑住自己的不舒服，以為這是一種交換愛的方式？

你這樣摸，我好緊張…… 我不喜歡作這個動作…… 我喜歡這樣子…… 我想試試看…… 我不喜歡作這些事情 ……

上面的台詞，你敢對男人說出來嗎？

感情經驗再怎麼老練，當一段關係還在起步，女人面對喜歡的男子，你是否願意再一次回到「初心」，重新聆聽：現在身體最舒服的距離是什麼？雖然男人也需要學習如何主動引導兩人身體界線的逐步靠近，才有可能從友情變成戀情；但同樣地，女人也要練習拿捏界線、學習勇敢說暫停。這個界線的設定，不是討好式的交換，也不是機械式的規定，而是來自女人內心當下的感受。

Photo Credit: 墨心婷

要讓火燄很快的發生，其實難度不高；把門直接敞開，任誰都可以作到。難的是女人是否能活出自己真實（authentic）的樣子，當下要快要慢，都能真實的跟男人說。女人要學習去觀察，當你「界線明確」地表達：身體的接觸目前只能到這裡時，男人有什麼反應。而男人此時的反應，決定了他在這段戀情的格局。

他「尊重」你的身體界線？還是持續要求突破界線？

他「生氣」你的拒絕，還是突然冷淡？

他直接在床上像小孩子那樣崩潰，還是開始指責你的不識大體？

不管你再怎麼喜歡他，這些重要的考驗時刻，你一定不能錯過。當你勇敢地把內在的真實感受說出來，你將會看到一個男人真實的樣貌。而你之所以能有勇氣這麼作的前提是：

你不把性或身體的接觸，當作交換感情、討好他的禮物。 你有一股底氣——就算他被拒絕之後就分手了，你也無所謂。

你一但有所謂，一但放不下他，之後在關係裡，受苦的就是你。之前好多段感情都已經證明了如此，不是嗎？

放得下，是因為你知道，還有更好的男人在等你。你也知道去哪裡找。

身體界線的設定，女人先學會聆聽自己內心想要的進程快慢，再如實的表達給男人聽；不論是喜歡、或不喜歡他這樣作，都說給他聽，同時觀察男人的反應是什麼，作為兩人關係的檢核點。

你當下的舒服與安心，是互動時旳重點。至於他要怎麼作，才能讓你舒服，是他要破關的挑戰。這不是女人刻意耍心機、用手段，而是女人如實接受當下身體的聲音。身體很誠實，不會騙人；而這樣由內到外的真實，是男人會愛上一個女人的深刻原因。就看你願不願意，敢不敢先對自己誠實。

真愛，值得慢慢來。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航