2023/07/20,
國際

季辛吉突訪北京：美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價

季辛吉突訪北京：美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價
前美國國務卿季辛吉｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

百歲高齡的季辛吉訪問北京並會晤中國防長李尚福。季辛吉說，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

文：德國之聲中文網（路透社等）

中國國防部長李尚福周二（7月18日）在北京會見了美國資深外交官季辛吉（Henry Kissinger）。李尚福說，美國在與中國打交道時，應作出正確的戰略判斷。

中國國防部公佈的新聞稿援引李尚福的話寫道，「我們始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。」

最近幾周來，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）和財政部長葉倫（Janet Yellen）先後訪問了中國，旨在緩和兩個超級大國之間的緊張關係。當天，正在北京的白宮氣候特使凱瑞（John Kerry）也在北京同中國總理李強以及外交第一把手王毅進行了交流。

《路透社》認為，今年5月剛剛慶祝了100周歲生日的季辛吉此次前往中國與高層會談，凸顯中美兩國高層防務對話仍處於冰凍狀態，而與此同時，東亞地區的軍事活動卻在不斷加強。

李尚福在會見季辛吉時闡述了中美關係。根據中國國防部的新聞稿，他說，「美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷。」

他還表示，「我們始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。」

季辛吉說：「我此訪是作為中國的朋友而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。」

他還表示，認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。」

在今年「香格里拉對話」期間，李尚福拒絕了美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）與其會談的邀請，對此，中國國防部發言人譚克非曾表示，「對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。」

2018年，時任中共中央軍委裝備發展部部長的李尚福，因進口俄羅斯武器而受到美國制裁。一般認為，在拜登政府無意取消該制裁的情況下，中國不太可能同意中美防長舉行會晤。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：季辛吉訪問北京：中美兩軍應該加強溝通

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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