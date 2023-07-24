「中國行動計劃」的寒蟬效應：美中交惡殃及學術環境，華裔學者離美將成趨勢？
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有研究報告顯示，美國的華裔研究人員在中美緊張的政治氣候下日漸擔憂，更多人選擇離開美國、前往中國等地任職。一位資深華裔學者在不久前離開了華盛頓智庫、赴港大任職，他認為，麥卡錫主義正在美國捲土重來。
文：德國之聲中文網
美媒《外交政策》近日的一篇報導指出，越來越多的華裔科學家正在離開美國，這對華盛頓來說是一個壞消息。
報導表示，幾十年來，居住在美國的華裔科學家為推動美國科技發展做出了貢獻。但是，隨著美中政治關係惡化、美國當局針對中國以及華裔研究人員的審查增加，該群體中越來越多人正在離開美國。專家警告，如果這一趨勢持續下去，人才流失長期上可能會對美國的科研工作造成重大打擊。
「中國行動計劃」的寒蟬效應
一份今年6月發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）上的研究報告表示，從2010年到2021年，離開美國的華裔科學家人數有所上升，其中2018至2021年期間科學家離開速度尤其快，很多選擇回到中國。這與時任美國總統川普（Donald Trump）推出的「中國行動計劃」（China Initiative，也稱「中國倡議」）不無關係，這項有爭議的倡議給華裔研究人員以及對華合作帶來了寒蟬效應。
據《外交政策》報導，亞利桑那大學高等教育研究中心的教授珍妮・李（Jenny Lee）表示，目前在美國，對華合作面對污名化。
根據PNAS的研究報告，在對1304名美國華裔研究人員進行調查後，發現89％的受訪者希望為美國科技領先地位做貢獻。然而同時，有72％的受訪者表示作為研究人員在美國感到不安全，61％的受訪者考慮過在美國以外尋求工作機會。
哈佛大學費正清中國研究中心的前主任墨菲（Daniel Murphy）對《外交政策》說：「我擔心美國在處理這個問題時過分關注學術關係的風險，而沒有充分考慮其益處。……而且，這種情況在兩黨都存在。」
中國政府加大了對海外人才的招聘力度
與此同時，中國政府在科學研發等方面投入了大量資源，長期以來一直努力從世界各地招募人才，也包括吸引科學家回國。PNAS的研究報告指出，2010年離美的華裔科學家中有近一半遷往中國大陸和香港，而這些年來遷往中國大陸的華裔科學家比例不斷上升。
2022年11月，著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士顏寧宣佈將從普林斯頓大學辭職，回中國協助創建深圳醫學科學院。這在當時引起了輿論關注。
中國媒體《每經網》當時在報導中指責美國「對華裔科學家審查和打壓，輕則丟掉了研究課題和學校經費，重則被懷疑成間諜而丟掉工作」，並稱這些「看似是顏寧的個人選擇，代表的其實是當前全球科技人才競爭流動的一個縮影。」
「越來越多人問我『我們』指的是誰」
近期，又有一位資深的華裔學者選擇離開美國、移居香港。在美國布魯金斯學會工作長達17年的學者李成，近日離開了這個華盛頓智庫。李成從7月1日開始在香港大學任教，同時將領導港大新成立的「中國與世界治理中心」。
據港媒《南華早報》報導，李成在接受港大邀請成立「中國與世界治理研究中心」時說，他已經準備好離開華盛頓，他覺得華盛頓對他來說越來越陌生。他說，他認為麥卡錫主義正在美國捲土重來，像他這樣的華裔美國人在美國生活變得不那麼自在。
在2021年11月接受DW採訪時，李成就曾表示：「我的觀察是，……在美國的華裔學生或者持有綠卡的學生，因為這種非常令人擔憂的麥卡錫主義，儘管美國大學校長們都表現很好，強烈指責這種麥卡錫主義，但是已經造成了這樣一種氛圍，一些頂級的中國或華裔科學家要到中國或其他地方教書工作。」
他指出，美國決策者中鷹派的政策和言論尤其是對中國的公眾，包括在美的中國留學生和學者，產生了強烈的負面影響。
伴隨著中美關係跌至歷史低點，鷹派論調和溝通困難似乎成為新常態。《外交政策》的報導指出，雖然拜登（Joe Biden）政府結束了「中國行動計劃」，但其陰影仍然籠罩著美國華裔科學家。
從半導體晶片到人工智慧，技術一直是美中競爭的焦點，華盛頓和中國政府都在設法互相「卡脖子」。在很多關鍵領域，雙方的合作很少。
《南華早報》7月1日的報導中提到了一個細節：在發表公開演講時，李成說，越來越多的人要求他澄清他是在為哪一方說話： 「當我說『我們』時，人們會問，『我們』指的是誰？」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：大國交惡殃及學術環境：華裔學者離美成趨勢？
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責任編輯：羅元祺
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