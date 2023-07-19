名導諾蘭《奧本海默》首波評價出爐，威尼斯終身成就獎得主：「本世紀最重要的電影」
我們想讓你知道的是
《天能》、《全面啟動》、《蝙蝠俠》系列名導克里斯多夫諾蘭的最新作品《奧本海默》即將上映，日前也舉行相關的首映會，評價也陸續出爐。而不只影評、媒體開出好評，影壇重量級編導也給出盛讚，稱「如果今年只在電影院看一部電影，一定要是《奧本海默》」，而《奧本海默》的原著作者，也給諾蘭此次的改編熱烈讚賞。
由名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的第12部劇情長片《奧本海默》，日前馬不停蹄地舉行相關首映會，而在日前於紐約舉行的首映會上，曾在去（2022）年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的知名影人保羅許瑞德（Paul Schrader）就表示，「《奧本海默》是本世紀最好、最重要的電影。」
保羅許瑞德1946年出生於美國，電影生涯從70年代發跡，一出手就是導演以及編劇雙重身份聞名於影壇，擔任編劇的保羅許瑞德，生涯前期與初出茅廬的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）共同打天下。
馬丁史柯西斯於70、80年代執導名聞遐邇的《計程車司機》、《蠻牛》、《基督的最後誘惑》等片，皆是由保羅許瑞德擔綱編劇，而《計程車司機》甚至在1976年摘下了坎城影展最高榮譽金棕櫚，也奠定了馬丁史柯西斯的影壇地位，而保羅許瑞德的編劇才華，自然也被世界影壇窺見。
除了馬丁史柯西斯之外，保羅許瑞德也以編劇身份和大導演薛尼波拉克（Sydney Pollack）合作過《高手》；與布萊恩狄帕瑪（Brian De Palma）合作過《迷情記》等作品。
除了純編劇身份之外，保羅許瑞德在導演工作的才華也是世界頂級，其自編自導的代表作包含《三島由紀夫：人間四幕》、《美國舞男》、《豹人》等片，而1985年，保羅許瑞德也憑藉《三島由紀夫：人間四幕》獲得坎城影展最佳藝術貢獻獎。
進入21世紀之後，保羅許瑞德持續在導演工作琢磨，導出了《大法師前傳》、《自動對焦》、《狗咬狗》等片，而在近年，保羅許瑞德重拾自編自導的雙重身分，2017年與演員伊森霍克（Ethan Hawke）合作交出了《牧師的最後誘惑》，以及2021年與演員奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）合作交出了《算牌手》，兩片也雙雙入主威尼斯影展主競賽單元。
到了2022年，保羅許瑞德多年以來的才華與貢獻，則受到威尼斯影展的肯定，頒予終身成就金獅獎，也讓保羅許瑞德的名字銘刻於水都。
也因此，從保羅許瑞德過往的生涯軌跡檢視，其名字在影壇具備著一定程度的重量，而當保羅許瑞德大讚《奧本海默》時，也讓許多支持諾蘭以及好奇《奧本海默》的觀眾，注入了一劑強心針。
「《奧本海默》是本世紀最好、最重要的電影。如果今年你只能在電影院看一部電影，那肯定應該是《奧本海默》。我不是諾蘭的鐵粉，但這部片子真的太炸了。」保羅許瑞德在個人的臉書，發表對於《奧本海默》的高度激賞。
《奧本海默》改編自凱柏德（Kai Bird）、馬丁・薛文（Martin J. Sherwin）於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，此書為一本傳記小說，透過理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人，「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的視角，深入二戰期間原子彈的製造過程，並挖掘他在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。
而克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕，並找來第6度合作的席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演奧本海默，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則是飾演其妻子凱瑟琳，其餘卡司包含麥特戴蒙（Matt Damon）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）等人。
而根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，凱柏德也對於諾蘭改編的《奧本海默》讚譽有加。「我認為這是一項令人驚嘆的藝術成就，我希望它能真正激發一場全國性的、甚至是全球性的對話，討論奧本海默迫切想要談論的問題——關於如何生活在原子時代，如何生活在炸彈之中，了解麥卡錫主義。作為一名愛國者意味著什麼，以及在一個充滿技術和科學的社會中，科學家的角色是什麼。」
環球影業的《奧本海默》將於7月21日在台上映，這也是諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。
延伸閱讀
- 諾蘭的六大編劇指引：非線性敘事更要「非常線性」的寫
- 【電影】惡補《奧本海默》的故事背景：為什麼原子彈不是愛因斯坦發明的？
- 【電影】《奧本海默》的五個背景知識：諾蘭執導過最豪華的演員陣容，核爆場景竟不是CG特效？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。