名導諾蘭《奧本海默》首波評價出爐，威尼斯終身成就獎得主：「本世紀最重要的電影」

由名導克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的第12部劇情長片《奧本海默》,日前馬不停蹄地舉行相關首映會,而在日前於紐約舉行的首映會上,曾在去(2022)年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的知名影人保羅許瑞德(Paul Schrader)就表示,「《奧本海默》是本世紀最好、最重要的電影。」

保羅許瑞德1946年出生於美國,電影生涯從70年代發跡,一出手就是導演以及編劇雙重身份聞名於影壇,擔任編劇的保羅許瑞德,生涯前期與初出茅廬的馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)共同打天下。

馬丁史柯西斯於70、80年代執導名聞遐邇的《計程車司機》、《蠻牛》、《基督的最後誘惑》等片,皆是由保羅許瑞德擔綱編劇,而《計程車司機》甚至在1976年摘下了坎城影展最高榮譽金棕櫚,也奠定了馬丁史柯西斯的影壇地位,而保羅許瑞德的編劇才華,自然也被世界影壇窺見。

除了馬丁史柯西斯之外,保羅許瑞德也以編劇身份和大導演薛尼波拉克(Sydney Pollack)合作過《高手》;與布萊恩狄帕瑪(Brian De Palma)合作過《迷情記》等作品。

除了純編劇身份之外,保羅許瑞德在導演工作的才華也是世界頂級,其自編自導的代表作包含《三島由紀夫:人間四幕》、《美國舞男》、《豹人》等片,而1985年,保羅許瑞德也憑藉《三島由紀夫:人間四幕》獲得坎城影展最佳藝術貢獻獎。

進入21世紀之後,保羅許瑞德持續在導演工作琢磨,導出了《大法師前傳》、《自動對焦》、《狗咬狗》等片,而在近年,保羅許瑞德重拾自編自導的雙重身分,2017年與演員伊森霍克(Ethan Hawke)合作交出了《牧師的最後誘惑》,以及2021年與演員奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)合作交出了《算牌手》,兩片也雙雙入主威尼斯影展主競賽單元。

到了2022年,保羅許瑞德多年以來的才華與貢獻,則受到威尼斯影展的肯定,頒予終身成就金獅獎,也讓保羅許瑞德的名字銘刻於水都。

也因此,從保羅許瑞德過往的生涯軌跡檢視,其名字在影壇具備著一定程度的重量,而當保羅許瑞德大讚《奧本海默》時,也讓許多支持諾蘭以及好奇《奧本海默》的觀眾,注入了一劑強心針。

「《奧本海默》是本世紀最好、最重要的電影。如果今年你只能在電影院看一部電影,那肯定應該是《奧本海默》。我不是諾蘭的鐵粉,但這部片子真的太炸了。」保羅許瑞德在個人的臉書,發表對於《奧本海默》的高度激賞。

Photo Credit: GettyImages 保羅許瑞德於2022年獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎

《奧本海默》改編自凱柏德(Kai Bird)、馬丁・薛文(Martin J. Sherwin)於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》,此書為一本傳記小說,透過 理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人,「 原子彈之父」羅伯特奧本海默(J. Robert Oppenheimer)的 視角,深入二戰期間原子彈的製造過程,並挖掘他 在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。

而克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕,並找來第6度合作的席尼墨菲(Cillian Murphy)飾演奧本海默,艾蜜莉布朗(Emily Blunt)則是飾演其妻子凱瑟琳,其餘卡司包含麥特戴蒙(Matt Damon)、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)等人。

而根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出,凱柏德也對於諾蘭改編的《奧本海默》讚譽有加。「 我認為這是一項令人驚嘆的藝術成就,我希望它能真正激發一場全國性的、甚至是全球性的對話,討論奧本海默迫切想要談論的問題——關於如何生活在原子時代,如何生活在炸彈之中,了解麥卡錫主義。作為一名愛國者意味著什麼,以及在一個充滿技術和科學的社會中,科學家的角色是什麼。」

環球影業的《奧本海默》將於7月21日在台上映,這也是 諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。

延伸閱讀

