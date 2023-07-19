名導諾蘭《奧本海默》首波評價出爐，威尼斯終身成就獎得主：「本世紀最重要的電影」

由名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的第12部劇情長片《奧本海默》，日前馬不停蹄地舉行相關首映會，而在日前於紐約舉行的首映會上，曾在去（2022）年獲得威尼斯影展終身成就金獅獎的知名影人保羅許瑞德（Paul Schrader）就表示，「《奧本海默》是本世紀最好、最重要的電影。」

保羅許瑞德1946年出生於美國，電影生涯從70年代發跡，一出手就是導演以及編劇雙重身份聞名於影壇，擔任編劇的保羅許瑞德，生涯前期與初出茅廬的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）共同打天下。

馬丁史柯西斯於70、80年代執導名聞遐邇的《計程車司機》、《蠻牛》、《基督的最後誘惑》等片，皆是由保羅許瑞德擔綱編劇，而《計程車司機》甚至在1976年摘下了坎城影展最高榮譽金棕櫚，也奠定了馬丁史柯西斯的影壇地位，而保羅許瑞德的編劇才華，自然也被世界影壇窺見。

除了馬丁史柯西斯之外，保羅許瑞德也以編劇身份和大導演薛尼波拉克（Sydney Pollack）合作過《高手》；與布萊恩狄帕瑪（Brian De Palma）合作過《迷情記》等作品。

除了純編劇身份之外，保羅許瑞德在導演工作的才華也是世界頂級，其自編自導的代表作包含《三島由紀夫：人間四幕》、《美國舞男》、《豹人》等片，而1985年，保羅許瑞德也憑藉《三島由紀夫：人間四幕》獲得坎城影展最佳藝術貢獻獎。

進入21世紀之後，保羅許瑞德持續在導演工作琢磨，導出了《大法師前傳》、《自動對焦》、《狗咬狗》等片，而在近年，保羅許瑞德重拾自編自導的雙重身分，2017年與演員伊森霍克（Ethan Hawke）合作交出了《牧師的最後誘惑》，以及2021年與演員奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）合作交出了《算牌手》，兩片也雙雙入主威尼斯影展主競賽單元。

到了2022年，保羅許瑞德多年以來的才華與貢獻，則受到威尼斯影展的肯定，頒予終身成就金獅獎，也讓保羅許瑞德的名字銘刻於水都。

也因此，從保羅許瑞德過往的生涯軌跡檢視，其名字在影壇具備著一定程度的重量，而當保羅許瑞德大讚《奧本海默》時，也讓許多支持諾蘭以及好奇《奧本海默》的觀眾，注入了一劑強心針。

「《奧本海默》是本世紀最好、最重要的電影。如果今年你只能在電影院看一部電影，那肯定應該是《奧本海默》。我不是諾蘭的鐵粉，但這部片子真的太炸了。」保羅許瑞德在個人的臉書，發表對於《奧本海默》的高度激賞。

Photo Credit: GettyImages 保羅許瑞德於2022年獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎

《奧本海默》改編自凱柏德（Kai Bird）、馬丁・薛文（Martin J. Sherwin）於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，此書為一本傳記小說，透過 理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人，「 原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的 視角，深入二戰期間原子彈的製造過程，並挖掘他 在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。

而克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕，並找來第6度合作的席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演奧本海默，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則是飾演其妻子凱瑟琳，其餘卡司包含麥特戴蒙（Matt Damon）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）等人。

而根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，凱柏德也對於諾蘭改編的《奧本海默》讚譽有加。「 我認為這是一項令人驚嘆的藝術成就，我希望它能真正激發一場全國性的、甚至是全球性的對話，討論奧本海默迫切想要談論的問題——關於如何生活在原子時代，如何生活在炸彈之中，了解麥卡錫主義。作為一名愛國者意味著什麼，以及在一個充滿技術和科學的社會中，科學家的角色是什麼。」

環球影業的《奧本海默》將於7月21日在台上映，這也是 諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。

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核稿編輯：羅元祺