盧卡申科鐵腕壓迫新聞自由，知名異議記者遭白羅斯逮捕，聯合國：違反國際人權法
我們想讓你知道的是
聯合國人權高專辦高級專員圖克表示，為了白羅斯人民，政府有責任制止此種大規模鎮壓，進行公正透明的調查，將嚴重侵犯人權的人繩之以法。他說，白羅斯當局逮捕那些他們聲稱的「極端主義者」，甚至剝奪他們的公民身份，是可恥的。
《美聯社》當地時間18日報導，白羅斯政府17日逮捕《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）一名55歲的知名異議記者哈爾・卡內伊（Ihar Karnei），當局尚未解釋為何逮捕這名記者。白羅斯長年壓迫反對派人士、獨立記者，與人權倡議人士，而該事件是則最新的鎮壓行動。
白羅斯人權組織「春天人權中心」（Viasna Human Rights Center）報告指出，卡內伊目前被關押在設施環境惡劣，對囚犯實施酷刑而臭名昭著的阿克雷斯蒂納（Akrestina）審前拘留中心，其律師和家人都無法接觸卡內伊。
《自由歐洲電台／自由電台》遭白羅斯視為極端主義
卡內伊所任職的新聞媒體「自由歐洲電台」 由美國國會出資建立，根據該組織的網站介紹，其成立的宗旨為在新聞自由受到威脅與假訊息普及的國家中，不畏外力阻擾，力求報導事實真相，促進民主價值觀。
然而，自由歐洲電台被白羅斯政府貼上極端主義標籤，與其合作或傳播其內容可被判處最高7年有期徒刑。春天人權中心在最近一則聲明中表示：「白羅斯拘留中心的逮捕、搜查和酷刑仍持續上演中，不僅政治犯們正受到壓迫，獨立的新聞產品也被認定是極端主義。」
白羅斯長期壓迫異議人士，自從2020年8月投票選舉，白羅斯總統亞歷山大・盧卡申科（Alexander Lukashenko）高票當選獲得第六個任期後，白羅斯的記者和活動人士便面臨大規模的鎮壓。
盧卡申科的高票連任，遭到反對派以及西方國家質疑是舞弊作票。因質疑聲浪不斷，當選舉結束後，白羅斯即爆發了大規模的抗議示威，其中一些活動吸引超過10萬人參加。政府以殘酷的鎮壓群眾，總計超過3萬5000人被逮補，數千人在拘留期間遭到警察毆打，數十個非政府組織和獨立媒體機構被迫關閉。目前共有36名記者被關押在白羅斯監獄。
卡內伊非首位被捕的異議記者
根據《國際新聞學會》（International Press Institute, IPI），自由歐洲電台記者赫魯・茲洛維奇（Aleh Hruzdzilovich）因三次抗議遊行，而在白羅斯被判入獄，除了監禁刑期外，他還被責令繳納5萬6000盧布（約新台幣6萬9000元）的罰款。
2021年7月，茲洛維奇在《自由歐洲電台》辦公室遭突襲，首次被拘留10天，並在2021年12月23日，被指控嚴重違反公共秩序，再次被捕。茲洛維奇曾報導過三場抗議遊行，他先前獲得白羅斯外交部的認可後，便為《自由歐洲電台》撰寫了首次遊行的報導。在《自由歐洲電台》記者資格被撤銷後，他作為《民意報》的自由撰稿人，報導了另外兩起抗議活動。
《民意報》總編輯約瑟夫・西亞雷季奇 （Losif Syaredzich）在法庭上作證稱，茲洛維奇參加的是因編輯任務而舉辦的抗議活動，因此認為這白羅斯政府的判決不合法，並稱茲洛維奇犯下的唯一罪行，就是向白羅斯人民報告真相。
IPI強烈譴責白羅斯政府的無理判決，IPI副主任斯科・特格里芬 （Scott Griffen）表示，該判決再次公然壓制該國的自由媒體。他說：「我們強烈敦促白羅斯當局釋放茲洛維奇以及所有其他被拘留的記者，並允許他們在不受干擾的情況下繼續工作。」
政治犯與律師也受壓迫
《美聯社》另一則報導指出，近三年來，由於盧卡申科對異議人士進行嚴厲鎮壓，導致該國的流放地關押了數千名政治犯，每天都有新的逮捕報導，與此同時，政府的一場運動解雇許多獨立律師，使得被拘留者越來越難進行任何形式的法律辯護。
齊克拉茨基・西阿基烏斯（Siarhej Zikratski）是在政府的逮捕威脅下，被迫離開白羅斯的律師之一。 自2020年以來，他的500多名同事已被吊銷律師執照離開該行業，其中許多人在國內遭到報復後移居國外，有些人最終甚至入獄。
他告訴《美聯社》，白羅斯的律師已不願意接辦出於「政治動機」的案件，甚至那些已經與客戶簽訂合約的律師，也不再願意為他們提供法律服務。他認為這現象是災難性的，隨著鎮壓不斷升級，政治犯人數不斷增加，律師供不應求，然而現在在白羅斯為政治犯找到律師的機會，幾乎為零，沒有人願意替那些政治犯辯護。
他表示，白羅斯當局建立了一個制度，只有忠於政府的律師才可替政治犯辯護，然而，這項制度褻瀆了法律辯護的理念，政治犯不僅被剝奪了法律援助的權利，甚至無法講述在獄中受酷刑的窘況。
聯合國：白羅斯違反國際人權法
盧卡申科任內的鐵腕政治手段，引起國際譁然。《聯合國》人權高專辦高級專員沃爾克・圖克（Volker Turk）敦促白羅斯政府，停止對異議人士大幅度地鎮壓，並立即釋放所有因政治因素被拘留的人 。
人權高專辦一項針對白羅斯人權狀況的報告，於2020年5月1日至2022年12月31日進行調查。研究結果發現，白羅斯當局大規模與系統性的壓迫政策，諸如非法剝奪生命、大量恣意剝奪自由、酷刑和虐待、性暴力、侵犯言論自由 、和平集會和結社，以及剝奪正當程序和平等法律保護等行徑，已違反國際人權法。
該報告採訪了207名受害者和證人，分析2500多項的證據，包括照片、影像、醫療和法庭等記錄。
圖克表示，為了白羅斯人民，政府有責任制止此種大規模鎮壓，進行公正透明的調查，將嚴重侵犯人權的人繩之以法。他說，白羅斯當局逮捕那些他們聲稱的「極端主義者」，甚至剝奪他們的公民身份，是可恥的。
Tags：
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢