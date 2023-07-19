盧卡申科鐵腕壓迫新聞自由，知名異議記者遭白羅斯逮捕，聯合國：違反國際人權法

《美聯社》當地時間18日報導，白羅斯政府17日逮捕《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）一名55歲的知名異議記者哈爾・卡內伊（Ihar Karnei），當局尚未解釋為何逮捕這名記者。白羅斯長年壓迫反對派人士、獨立記者，與人權倡議人士，而該事件是則最新的鎮壓行動。

白羅斯人權組織「春天人權中心」（Viasna Human Rights Center）報告指出，卡內伊目前被關押在設施環境惡劣，對囚犯實施酷刑而臭名昭著的阿克雷斯蒂納（Akrestina）審前拘留中心，其律師和家人都無法接觸卡內伊。

《自由歐洲電台／自由電台》遭白羅斯視為極端主義

卡內伊所任職的新聞媒體「自由歐洲電台」 由美國國會出資建立，根據該組織的網站介紹，其成立的宗旨為在新聞自由受到威脅與假訊息普及的國家中，不畏外力阻擾，力求報導事實真相，促進民主價值觀。

然而，自由歐洲電台被白羅斯政府貼上極端主義標籤，與其合作或傳播其內容可被判處最高7年有期徒刑。春天人權中心在最近一則聲明中表示：「白羅斯拘留中心的逮捕、搜查和酷刑仍持續上演中，不僅政治犯們正受到壓迫，獨立的新聞產品也被認定是極端主義。」

白羅斯長期壓迫異議人士，自從2020年8月投票選舉，白羅斯總統亞歷山大・盧卡申科（Alexander Lukashenko）高票當選獲得第六個任期後，白羅斯的記者和活動人士便面臨大規模的鎮壓。

盧卡申科的高票連任，遭到反對派以及西方國家質疑是舞弊作票。因質疑聲浪不斷，當選舉結束後，白羅斯即爆發了大規模的抗議示威，其中一些活動吸引超過10萬人參加。政府以殘酷的鎮壓群眾，總計超過3萬5000人被逮補，數千人在拘留期間遭到警察毆打，數十個非政府組織和獨立媒體機構被迫關閉。目前共有36名記者被關押在白羅斯監獄。

卡內伊非首位被捕的異議記者

根據《國際新聞學會》（International Press Institute, IPI），自由歐洲電台記者赫魯・茲洛維奇（Aleh Hruzdzilovich）因三次抗議遊行，而在白羅斯被判入獄，除了監禁刑期外，他還被責令繳納5萬6000盧布（約新台幣6萬9000元）的罰款。

2021年7月，茲洛維奇在《自由歐洲電台》辦公室遭突襲，首次被拘留10天，並在2021年12月23日，被指控嚴重違反公共秩序，再次被捕。茲洛維奇曾報導過三場抗議遊行，他先前獲得白羅斯外交部的認可後，便為《自由歐洲電台》撰寫了首次遊行的報導。在《自由歐洲電台》記者資格被撤銷後，他作為《民意報》的自由撰稿人，報導了另外兩起抗議活動。

《民意報》總編輯約瑟夫・西亞雷季奇 （Losif Syaredzich）在法庭上作證稱，茲洛維奇參加的是因編輯任務而舉辦的抗議活動，因此認為這白羅斯政府的判決不合法，並稱茲洛維奇犯下的唯一罪行，就是向白羅斯人民報告真相。

IPI強烈譴責白羅斯政府的無理判決，IPI副主任斯科・特格里芬 （Scott Griffen）表示，該判決再次公然壓制該國的自由媒體。他說：「我們強烈敦促白羅斯當局釋放茲洛維奇以及所有其他被拘留的記者，並允許他們在不受干擾的情況下繼續工作。」

政治犯與律師也受壓迫

《美聯社》另一則報導指出，近三年來，由於盧卡申科對異議人士進行嚴厲鎮壓，導致該國的流放地關押了數千名政治犯，每天都有新的逮捕報導，與此同時，政府的一場運動解雇許多獨立律師，使得被拘留者越來越難進行任何形式的法律辯護。

齊克拉茨基・西阿基烏斯（Siarhej Zikratski）是在政府的逮捕威脅下，被迫離開白羅斯的律師之一。 自2020年以來，他的500多名同事已被吊銷律師執照離開該行業，其中許多人在國內遭到報復後移居國外，有些人最終甚至入獄。

他告訴《美聯社》，白羅斯的律師已不願意接辦出於「政治動機」的案件，甚至那些已經與客戶簽訂合約的律師，也不再願意為他們提供法律服務。他認為這現象是災難性的，隨著鎮壓不斷升級，政治犯人數不斷增加，律師供不應求，然而現在在白羅斯為政治犯找到律師的機會，幾乎為零，沒有人願意替那些政治犯辯護。

他表示，白羅斯當局建立了一個制度，只有忠於政府的律師才可替政治犯辯護，然而，這項制度褻瀆了法律辯護的理念，政治犯不僅被剝奪了法律援助的權利，甚至無法講述在獄中受酷刑的窘況。

聯合國：白羅斯違反國際人權法

盧卡申科任內的鐵腕政治手段，引起國際譁然。《聯合國》人權高專辦高級專員沃爾克・圖克（Volker Turk）敦促白羅斯政府，停止對異議人士大幅度地鎮壓，並立即釋放所有因政治因素被拘留的人 。

人權高專辦一項針對白羅斯人權狀況的報告，於2020年5月1日至2022年12月31日進行調查。研究結果發現，白羅斯當局大規模與系統性的壓迫政策，諸如非法剝奪生命、大量恣意剝奪自由、酷刑和虐待、性暴力、侵犯言論自由 、和平集會和結社，以及剝奪正當程序和平等法律保護等行徑，已違反國際人權法。

該報告採訪了207名受害者和證人，分析2500多項的證據，包括照片、影像、醫療和法庭等記錄。

圖克表示，為了白羅斯人民，政府有責任制止此種大規模鎮壓，進行公正透明的調查，將嚴重侵犯人權的人繩之以法。他說，白羅斯當局逮捕那些他們聲稱的「極端主義者」，甚至剝奪他們的公民身份，是可恥的。