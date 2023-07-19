紐西蘭女足在世界盃前夕實現男女薪資平等，體壇中的「性別同工同酬」是否合理？
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男女在體育中工資差距大的主因，是因為女子體育不如男子體育受歡迎，能帶來的營收也更少。報導指出，推動男女運動平權最有效的方式是加大推廣女子體育，讓廣告媒體宣傳女性運動員，也鼓勵企業透過商業合作和贊助，擴大對女子運動的投資。這將為女子運動帶來更多收入，更有助於推動男女薪資平等。
根據《華盛頓郵報》報導，西斯普林斯協會足球俱樂部（Western Springs Association Football Club）的女子成員，於近期與管理層達成協議，將女性的薪資與資源，提升至與男子隊員相同；由紐西蘭與澳洲共同主辦的第九屆國際足總女子世界盃，也將於7月20日在紐西蘭開幕。
協議推手，前紐西蘭國家隊成員梅奧（Pip Meo）指出，爭取同酬不只關乎薪資，而是關乎整個女子運動的價值，以及向一代又一代，穿著足球鞋的小女孩傳遞正面的訊息。
梅奧補充：「我們還不能慶祝，因為我們還得看看這筆交易的結果如何，況且我們只是得到了我們應該得到的東西。」
紐西蘭足壇的性別不平等
《華盛頓郵報》報導指出，紐西蘭在全球的形象不斷進步，但他們的足球產業，卻長期存在著男女薪資、資源分配不均的問題。
紐西蘭大多數的足球俱樂部是業餘俱樂部，由志願者組成，球員可獲得的最高薪資由國家足球聯合會（national soccer federation）規定，每週約為94美元。但俱樂部是否會平均分配薪資，並沒有受到政府的關注。
在紐國足壇中，女性獲得的薪資、場地、設備、培訓機會與教練團遠遠不如男性，通常女子球隊只會有一名教練，男子球隊則會有好幾名。
去（2022）年，紐西蘭曼努考足球聯隊（Manukau United）的成員發起了爭取男女同酬、同資源的活動，但以失敗告終。球隊成員傑克曼（Maia Jackman）表示：「有很多球隊的女性都會為自己挺身而出，但他們會遭到打擊，接著放棄，但西斯普林斯（Western Springs）的人不同，他們一直堅持自己的信念，沒有退縮。」
梅奧與傑克曼於今（2023）年開始，加入了董事會成員幾乎都是男性的西斯普林斯協會，再度試圖實現足壇的男女平權。在兩個月的鬥爭後，梅奧與傑克曼和兩名無償代理的律師，經過一次12小時的馬拉松式調解，以及威脅要罷工的條件下，與俱樂部管理層達成協議，實現性別平權。
俱樂部也在隨後發布聲明，表示組織過去確實存在一些缺陷，他們為這些過失道歉。
針對談判成功，梅奧回應，新的協議還沒正式開始實施，因此他們也不能開心得太早，傑克曼則表示：「歸根究底，我們只是想不受限制、毫無顧忌地踢球。」
傑克曼表示，接下來她將把注意力放在世界盃，希望能靠這場賽事，讓世界看到女子足球的魅力。
體育中是否真的存在男女不平等？
綜合《CBS》與《Lexology》報導，目前世界上許多運動都存在著性別薪資不平等的現象。以籃球為例，美國職籃（NBA）男性球員的平均年收入為530萬美元，明星球員的收入會再高出得多，例如柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）去年的年薪分別為4570萬美元和4200萬美元。
相較之下，美國女子職籃（WNBA）球員的平均年收入僅有13萬美元，聯盟中收入最高的球員，年收入也僅有23萬美元。
然而，報導也指出，男女在體育中工資差距大的主因，是因為女子體育不如男子體育受歡迎，能帶來的營收、票房都更少，薪資自然也會更少。NBA去年賽季的收入約為100億美元，WNBA則僅有6000萬美元。
然而若聚焦在美國足球，美國女足從2019年開始，每年產生的收入及觀眾都超過了美國男足，但收入、贏球的獎金到去年以前仍然比男性低。
《Lexology》報導指出，推動男女運動平權最有效的方式，是加大推廣女子體育。鼓勵廣告媒體宣傳女性運動員，也鼓勵企業透過商業合作和贊助，擴大對女子運動、選手的投資。這將使女性運動員得到更多的關注，帶來更多的票房，也更有助於推動男女薪資平等。
新聞來源
- Not just about money: New Zealand women fight for rights on soccer field（The Washington Post）
- U.S. soccer has equal gender pay. Will other sports follow?（CBS News）
- Gender pay gap in sport - Disparity, progress and the way forward?（Lexology）
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。