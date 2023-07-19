紐西蘭女足在世界盃前夕實現男女薪資平等，體壇中的「性別同工同酬」是否合理？

根據《華盛頓郵報》報導，西斯普林斯協會足球俱樂部（Western Springs Association Football Club）的女子成員，於近期與管理層達成協議，將女性的薪資與資源，提升至與男子隊員相同；由紐西蘭與澳洲共同主辦的第九屆國際足總女子世界盃，也將於7月20日在紐西蘭開幕。

協議推手，前紐西蘭國家隊成員梅奧（Pip Meo）指出，爭取同酬不只關乎薪資，而是關乎整個女子運動的價值，以及向一代又一代，穿著足球鞋的小女孩傳遞正面的訊息。

梅奧補充：「我們還不能慶祝，因為我們還得看看這筆交易的結果如何，況且我們只是得到了我們應該得到的東西。」

梅奧｜Photo Credit: GettyImages

紐西蘭足壇的性別不平等

《華盛頓郵報》報導指出，紐西蘭在全球的形象不斷進步，但他們的足球產業，卻長期存在著男女薪資、資源分配不均的問題。

紐西蘭大多數的足球俱樂部是業餘俱樂部，由志願者組成，球員可獲得的最高薪資由國家足球聯合會（national soccer federation）規定，每週約為94美元。但俱樂部是否會平均分配薪資，並沒有受到政府的關注。

在紐國足壇中，女性獲得的薪資、場地、設備、培訓機會與教練團遠遠不如男性，通常女子球隊只會有一名教練，男子球隊則會有好幾名。

去（2022）年，紐西蘭曼努考足球聯隊（Manukau United）的成員發起了爭取男女同酬、同資源的活動，但以失敗告終。球隊成員傑克曼（Maia Jackman）表示：「有很多球隊的女性都會為自己挺身而出，但他們會遭到打擊，接著放棄，但西斯普林斯（Western Springs）的人不同，他們一直堅持自己的信念，沒有退縮。」

梅奧與傑克曼於今（2023）年開始，加入了董事會成員幾乎都是男性的西斯普林斯協會，再度試圖實現足壇的男女平權。在兩個月的鬥爭後，梅奧與傑克曼和兩名無償代理的律師，經過一次12小時的馬拉松式調解，以及威脅要罷工的條件下，與俱樂部管理層達成協議，實現性別平權。

俱樂部也在隨後發布聲明，表示組織過去確實存在一些缺陷，他們為這些過失道歉。

針對談判成功，梅奧回應，新的協議還沒正式開始實施，因此他們也不能開心得太早，傑克曼則表示：「歸根究底，我們只是想不受限制、毫無顧忌地踢球。」

傑克曼表示，接下來她將把注意力放在世界盃，希望能靠這場賽事，讓世界看到女子足球的魅力。

傑克曼｜Photo Credit: GettyImages

體育中是否真的存在男女不平等？

綜合《CBS》與《Lexology》報導，目前世界上許多運動都存在著性別薪資不平等的現象。以籃球為例，美國職籃（NBA）男性球員的平均年收入為530萬美元，明星球員的收入會再高出得多，例如柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）去年的年薪分別為4570萬美元和4200萬美元。

相較之下，美國女子職籃（WNBA）球員的平均年收入僅有13萬美元，聯盟中收入最高的球員，年收入也僅有23萬美元。

然而，報導也指出，男女在體育中工資差距大的主因，是因為女子體育不如男子體育受歡迎，能帶來的營收、票房都更少，薪資自然也會更少。NBA去年賽季的收入約為100億美元，WNBA則僅有6000萬美元。

然而若聚焦在美國足球，美國女足從2019年開始，每年產生的收入及觀眾都超過了美國男足，但收入、贏球的獎金到去年以前仍然比男性低。

《Lexology》報導指出，推動男女運動平權最有效的方式，是加大推廣女子體育。鼓勵廣告媒體宣傳女性運動員，也鼓勵企業透過商業合作和贊助，擴大對女子運動、選手的投資。這將使女性運動員得到更多的關注，帶來更多的票房，也更有助於推動男女薪資平等。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺