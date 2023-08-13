【小說】《鬼市傳說2》：「鬼市」會拿藥治病，更誇張的是居然可以治療絕症？

文：汎遇

唐東玄行色匆匆，擰緊劍眉，一面走，深邃星眸一面留心的四下尋望……

「鬼市」土地公，派了陰差，傳來緊急訊息，聽說有一群人生病，不曉得從哪打聽到消息，說什麼—到「鬼市」請了藥，一吃下去，身體馬上變好、變健康，甚至連任何絕症都可以醫好。

消息愈傳愈廣，傳得沸沸揚揚……

唐東玄問陰差，那些人住在哪裡？確定是到「鬼市」拿藥？「鬼市」裡是誰給的藥？到底這群人生了什麼病？

一連幾個問題，陰差卻只回答：「這一切都只是聽說，並沒有確切來源。」

「那麼，『鬼市』裡是誰拿出來的藥？土地公清查過嗎？」唐東玄又問。

陰差遲疑了很久，說：「土地公只說出梗概，交代我照祂說的，陳述給唐先生，所以我不知道祂是否清查過。」

交代完，陰差急急回去覆命，把問題留給唐東玄。

因此這陣子，唐東玄不管白天、黑夜，每天都出門尋覓，事實上，放眼看，哪個地方沒有病人？如何找起？

還有，生病了就該去看醫生，陽世間的病人，不是該看陽世間的醫生嗎？

據唐東玄所知，曾經有一些人，誤闖進「鬼市」，「鬼市」也曾經幫過那些人，解決他們的困境，但是卻沒聽說過「鬼市」會拿藥治病，更誇張的是，居然可以治療絕症？

到底是誰傳出這個消息？又是誰在給藥、替人治病？又是誰胡亂扯上「鬼市」？

真是的！

唐東玄為此事，沒日沒夜找遍多少地方，方圓百里內找不到，他準備再擴大範圍：兩百里、三百里……甚至方圓上千里，都得把給找出來。

當初發誓修行，就是想隨緣渡眾，倘或眾生有難、有病、有困苦，他當然也是盡力而為呀！

雖然，明知道不容易，他還是願意幫忙需要幫忙的人呀！

他已忘記到底忙碌了幾天、幾夜、幾個月……

這一天早起，唐東玄做完早課，拿起隨身袋子，準備出門，忽然轉頭望去……噫？

窗外，一縷曼妙倩影，閉月羞花的精緻臉顏上，一雙明眸，灼切地與他對望……

本以為是幻影，他再仔細一看，居然不是幻影！

之前跟她數度起衝突，還記得第一次，他想警告林杰茂，她卻跟他說：你白費心思。害他意圖救人的任務，宣告失敗。

接著幾次，她罵他偷窺、說他行為不檢點、害他把守得緊密，幾乎從來沒有出過差錯的修養以及澄淨的心境，氣得差點破功。

印象最深刻的那一次，是那個徐彩香鬼魂犯了數起殺人案，殺死了好幾個人，他幾乎已經可以手到擒來了，竟然讓她—眼前這個不知名的女子—輕鬆地給放掉了，最後居然還說：「先把你我之事，說清楚，處理好。」

天呀！一個他完全不認識的女子，何時曾有過節？害他超尷尬。

那時他實話實說的回她：「我們哪有什麼事？」

現在一回想，當時應該加一句：妳誰呀？我認識妳嗎？

「好，既然沒啥事，你為什麼躲著我？害我到處找不到。」

古人有句話，還真是貼切：秀才遇到兵，有理說不清。

思緒走到此，一股怒氣，無端升上來，但是向來自忖「修養」頗好的唐東玄，馬上熄滅這股怒氣，並暗中告誡自己：不！不能動怒！正事要緊。趕快調查土地公交代的事吧。

思緒百轉間，也只是一剎那間而已，唐東玄很快收回星眸，轉身走出書房……

到了客廳，他筆直往大門去，走不到幾步，突然，感到腰際再往下一點，撞上了什麼東西，他伸手一摸，哦？是一根長條物？但卻看不見？

微一愣怔，靈台一閃，他突然明白了！

是「隱身術」！但是可以練到沒有破綻，很不容易呀！除非是天生有特殊能力！

他伸出右手掌，輕觸到細條物，加緊手勁，握住再順著細條物，向右邊滑過去……

突然，唐東玄下手臂被看不到的東西重重地猛拍一下，緊接著他右邊面前，大約在他肩膀處，出現一顆頭，由上往下，徐徐出現……

一頭秀髮下，出現曼妙身影，嚇然是窗外那個女子，兩個人身子幾乎快碰到了。

唐東玄相當訝異，自己眼拙，幾次見面，居然看不出來這個女子，是高手！

再一回想……對啊！自己浮立在林杰茂家的五樓窗外，她不也是浮立著的！

女子一張娟秀姣顏，像蘋果般紅豔，但因為生氣瞪住唐東玄，使得一雙眼睛露出凶戾眸光：「放手！還不快放手！」說著，她用力掙扎，卻掙不脫唐東玄的手腕。

唐東玄低頭看，這才發現是自己唐突了，急急放開手，原來細條物是她的手臂：「對……對不起……」他可以感到自己的臉頰，好像被火炙般的燒燙起來。

女子甩甩微疼的纖細手臂……這會，唐東玄忽然想起，這裡可是自己的家，該道歉的是她，不是自己呀！

但立刻回想：修養，記住我是個有修養的修行人。小事……就算了，不過還是要教訓她幾句。

「妳又偷窺，到我家偷窺，還隱身……」

「哼！」女子仰高臉，才對得上唐東玄的臉，這會，娟秀姣顏已褪盡紅霞：「你躲著我，我只好找上門。」

她的話讓唐東玄想起，之前對她的印象，她的行為舉止讓他不敢恭維：「我幹嘛躲著妳！我何必躲妳！妳究竟是誰？」

「白素音！」

「哦，白小姐。」唐東玄點頭：「妳到我家……到底有何貴事？」

唐東玄硬是把「偷窺」兩個字省略掉，數度見面，他有點了解，她脾氣反覆無常、喜怒無常。

「唐東玄，你硬是省略『偷窺』兩個字嗎？」

「妳……妳知道我……？」大訝後，唐東玄瞬即明白，她可能聽過別人喊他名字。

「我真的有重要的事，想問你，你認識一位……陸少翔？智空法師？」

唐東玄搖頭。