【小說】《鬼市傳說2》：「鬼市」會拿藥治病，更誇張的是居然可以治療絕症？
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「鬼市」攤販吆喝，販售奇物，讓人願望成真，慾望之人皆想得之。為維護鬼市秩序，修行者唐東玄協助土地公，以法術鎮壓邪魔鬼物；但自鬼市再現人間後，白素音連同阿修羅族人與唐東玄作對，鬼市規約大亂，人類亂入、鬼魂亂出，鬼市風聲鶴唳、人鬼自危……
文：汎遇
唐東玄行色匆匆，擰緊劍眉，一面走，深邃星眸一面留心的四下尋望……
「鬼市」土地公，派了陰差，傳來緊急訊息，聽說有一群人生病，不曉得從哪打聽到消息，說什麼—到「鬼市」請了藥，一吃下去，身體馬上變好、變健康，甚至連任何絕症都可以醫好。
消息愈傳愈廣，傳得沸沸揚揚……
唐東玄問陰差，那些人住在哪裡？確定是到「鬼市」拿藥？「鬼市」裡是誰給的藥？到底這群人生了什麼病？
一連幾個問題，陰差卻只回答：「這一切都只是聽說，並沒有確切來源。」
「那麼，『鬼市』裡是誰拿出來的藥？土地公清查過嗎？」唐東玄又問。
陰差遲疑了很久，說：「土地公只說出梗概，交代我照祂說的，陳述給唐先生，所以我不知道祂是否清查過。」
交代完，陰差急急回去覆命，把問題留給唐東玄。
因此這陣子，唐東玄不管白天、黑夜，每天都出門尋覓，事實上，放眼看，哪個地方沒有病人？如何找起？
還有，生病了就該去看醫生，陽世間的病人，不是該看陽世間的醫生嗎？
據唐東玄所知，曾經有一些人，誤闖進「鬼市」，「鬼市」也曾經幫過那些人，解決他們的困境，但是卻沒聽說過「鬼市」會拿藥治病，更誇張的是，居然可以治療絕症？
到底是誰傳出這個消息？又是誰在給藥、替人治病？又是誰胡亂扯上「鬼市」？
真是的！
唐東玄為此事，沒日沒夜找遍多少地方，方圓百里內找不到，他準備再擴大範圍：兩百里、三百里……甚至方圓上千里，都得把給找出來。
當初發誓修行，就是想隨緣渡眾，倘或眾生有難、有病、有困苦，他當然也是盡力而為呀！
雖然，明知道不容易，他還是願意幫忙需要幫忙的人呀！
他已忘記到底忙碌了幾天、幾夜、幾個月……
這一天早起，唐東玄做完早課，拿起隨身袋子，準備出門，忽然轉頭望去……噫？
窗外，一縷曼妙倩影，閉月羞花的精緻臉顏上，一雙明眸，灼切地與他對望……
本以為是幻影，他再仔細一看，居然不是幻影！
之前跟她數度起衝突，還記得第一次，他想警告林杰茂，她卻跟他說：你白費心思。害他意圖救人的任務，宣告失敗。
接著幾次，她罵他偷窺、說他行為不檢點、害他把守得緊密，幾乎從來沒有出過差錯的修養以及澄淨的心境，氣得差點破功。
印象最深刻的那一次，是那個徐彩香鬼魂犯了數起殺人案，殺死了好幾個人，他幾乎已經可以手到擒來了，竟然讓她—眼前這個不知名的女子—輕鬆地給放掉了，最後居然還說：「先把你我之事，說清楚，處理好。」
天呀！一個他完全不認識的女子，何時曾有過節？害他超尷尬。
那時他實話實說的回她：「我們哪有什麼事？」
現在一回想，當時應該加一句：妳誰呀？我認識妳嗎？
「好，既然沒啥事，你為什麼躲著我？害我到處找不到。」
古人有句話，還真是貼切：秀才遇到兵，有理說不清。
思緒走到此，一股怒氣，無端升上來，但是向來自忖「修養」頗好的唐東玄，馬上熄滅這股怒氣，並暗中告誡自己：不！不能動怒！正事要緊。趕快調查土地公交代的事吧。
思緒百轉間，也只是一剎那間而已，唐東玄很快收回星眸，轉身走出書房……
到了客廳，他筆直往大門去，走不到幾步，突然，感到腰際再往下一點，撞上了什麼東西，他伸手一摸，哦？是一根長條物？但卻看不見？
微一愣怔，靈台一閃，他突然明白了！
是「隱身術」！但是可以練到沒有破綻，很不容易呀！除非是天生有特殊能力！
他伸出右手掌，輕觸到細條物，加緊手勁，握住再順著細條物，向右邊滑過去……
突然，唐東玄下手臂被看不到的東西重重地猛拍一下，緊接著他右邊面前，大約在他肩膀處，出現一顆頭，由上往下，徐徐出現……
一頭秀髮下，出現曼妙身影，嚇然是窗外那個女子，兩個人身子幾乎快碰到了。
唐東玄相當訝異，自己眼拙，幾次見面，居然看不出來這個女子，是高手！
再一回想……對啊！自己浮立在林杰茂家的五樓窗外，她不也是浮立著的！
女子一張娟秀姣顏，像蘋果般紅豔，但因為生氣瞪住唐東玄，使得一雙眼睛露出凶戾眸光：「放手！還不快放手！」說著，她用力掙扎，卻掙不脫唐東玄的手腕。
唐東玄低頭看，這才發現是自己唐突了，急急放開手，原來細條物是她的手臂：「對……對不起……」他可以感到自己的臉頰，好像被火炙般的燒燙起來。
女子甩甩微疼的纖細手臂……這會，唐東玄忽然想起，這裡可是自己的家，該道歉的是她，不是自己呀！
但立刻回想：修養，記住我是個有修養的修行人。小事……就算了，不過還是要教訓她幾句。
「妳又偷窺，到我家偷窺，還隱身……」
「哼！」女子仰高臉，才對得上唐東玄的臉，這會，娟秀姣顏已褪盡紅霞：「你躲著我，我只好找上門。」
她的話讓唐東玄想起，之前對她的印象，她的行為舉止讓他不敢恭維：「我幹嘛躲著妳！我何必躲妳！妳究竟是誰？」
「白素音！」
「哦，白小姐。」唐東玄點頭：「妳到我家……到底有何貴事？」
唐東玄硬是把「偷窺」兩個字省略掉，數度見面，他有點了解，她脾氣反覆無常、喜怒無常。
「唐東玄，你硬是省略『偷窺』兩個字嗎？」
「妳……妳知道我……？」大訝後，唐東玄瞬即明白，她可能聽過別人喊他名字。
「我真的有重要的事，想問你，你認識一位……陸少翔？智空法師？」
唐東玄搖頭。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航