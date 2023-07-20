新北老婦殺夫案第3日現場辯論終結，女兒到場稱願原諒母親，國民法官將作出判決
我們想讓你知道的是
季婦和范男的女兒邊哭邊表示，被告是媽媽，被害人是爸爸，得知此事時，除了感到震驚，也很自責，「我們沒有多點時間去關心陪伴他們，沒有警覺到他們的關係已經差到這個程度，發生這樣的事情，我們子女也有責任，我覺得非常後悔和痛苦」
新北市1名6旬季姓婦人，疑長期遭7旬范姓丈夫家暴，去年11月季婦趁丈夫入睡後，持刀將他殺害，新北地檢署今年3月依殺人罪起訴，成為新北地院第2件適用國民法官參審的案件。在昨18日開庭審理，成為全台首個開審的國民法官案件。在連續兩日的審理後，今（20）日由國民法官和檢辯雙方詢問被告，針對季婦的刑度進行最後辯論；而季婦和范男的女兒也以被害人家屬身份來到場，她一開口就落淚表示，對父母關係至此感到自責難過，但他和哥哥知道母親的痛苦，願原諒母親，「已經沒有爸爸了，請讓我們和媽媽早日團聚」。
檢察官依《刑法》271條「殺人罪」起訴季婦；殺人者處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。日前檢辯雙方已達成共識，認為被告季婦符合自首條件、案發當下精神狀況沒問題、具責任能力，另外確定有「殺人故意」。雙方最重要的爭點在於是否依據《刑法》59條，「犯罪之情狀顯可憫恕，認為科以最低度刑，仍嫌過重」，來討論季婦能否「減輕其刑」，以及減輕到什麼程度。
季婦：假如重來一次，我可能會繼續忍耐吧
繼前面兩日的證據呈現、證人出庭作證後，今天的審理來到最終階段，由辯方、檢方、法官及國民法官針對犯案過程和犯案動機等對被告提出疑問。
被告也在今天說明自自己和丈夫間多年來的幾個關鍵衝突，包括丈夫懷疑他外遇是因為他曾在某天下班後到一位男性員工家換衣服，但他強調當時該員工的家人也在；另外他解釋自己趁著范男返回中國探親時，拿自己名下的不動產去貸款，因為當時急於投入股市投資，後來他也用自己工作的勞保退休金償還貸款和填補投資失利的部分；另外還有在丈夫喝的飲品中偷加入安眠藥，是因為當時范男擔憂自己罹癌連日失眠，他才將自己的藥物給范男吃結果被發現又引發爭吵。
而針對犯案過程中備受爭議的用「鹼片水」潑灑在范男身體，季婦表示他是先拿房內垃圾桶接住丈夫流下的大量鮮血，然後再用抹布擦地，這些疑似「滅證」的清理現場行為，主要是因為他想到接下來可能會離家很長時間，下意識想要做個基本清潔；而清洗抹布過程中想到家中慣常準備用於清潔和殺鼠的「鹼片水」，於是也去拿來灑在丈夫身上，是想確認當時還在喘氣的丈夫到底死了沒等。
季婦陳述在婚後三年就開始遭受范男家暴，有時候喝完酒要他下跪道歉，否認指控會被呼巴掌、砸東西、各種責罵和翻舊帳。他表示當年和丈夫是自由戀愛結婚，曾深愛丈夫；年輕時尚可忍耐，中間也有段時間在丈夫喝酒後都可安撫對方情緒，不過到了近年他覺得自己滿身病痛，人生痛苦，家人也遭威脅，通報社工和躲回家都無用，開始產生「不是你死就是我死」的想法。
季婦坦言，雖然曾想過自殺，但范男曾說，「你自殺就是承認外遇，畏罪」，他為了捍衛清白決定忍耐下來，也曾表示丈夫如果不相信孩子是親生的可以去驗DNA，但他在感情上絕對沒有對不起丈夫過；在案發前，他本來已拿到一筆錢約有250萬，也打算到新竹和兄弟姐妹同住各過各的，但終究還是因為害怕、心軟而反覆回頭。
季婦表示，他想離婚又不敢離婚，除了相信丈夫，也是希望給孩子完整家庭；值得注意的是，本次正選國民法官中唯一的女性，詢問被告假如時間倒流，是否仍會選擇殺死丈夫？季婦回答，「當下的情緒很激動很難控制，但是如果現在回想，我可能就會繼續忍耐他吧，畢竟這也是我自己選的人」，該位國民法官又問「那你不考慮尋求協助和社會資源嗎？」季婦則含糊表示，好像能做的都做了但是也沒有用。
在被告進行最後陳述時，季婦表示，這婚姻和人生不如他原本想的，但也是他的選擇，對於做出這樣的事情，對范男、對孩子和范男的兄弟姐妹都感到抱歉，也覺得後悔，如果可以重頭來過，他希望可以有美滿幸福的婚姻，而現在他已經犯錯，願受法律處置。
被告女兒自責落淚：事情變成這樣我們也有責任
季婦和范男的女兒今天也到場表達意見。他身穿全黑色衣物，身材較媽媽高大許多，坐下後先說了聲「各位法官好」就情緒激動哽咽，幾次深呼吸才有辦法開始說話。女兒開口邊哭邊哭說，被告是媽媽，被害人是爸爸，作為兒女他們是最難過的。得知此事時，除了感到震驚，也很自責，「我們沒有多點時間去關心陪伴他們，沒有警覺到他們的關係已經差到這個程度，發生這樣的事情，我們子女也有責任，我覺得非常後悔和痛苦」，現場許多旁聽民眾聽了都跟著拭淚。
女兒也接著表示，從小到大，他一切看在眼裡，明白母親的長年來的痛苦，他知道母親做這事情，並不是為了奪取錢財名利，只是想要獲得尊重和愛；他也曾想過，如果今天同樣的情況在自己的身上，是否也會做出相同的行為。
女兒最後表示，如今，死的人已經不在了，他希望活著的人能繼續活下去，「我已經沒有爸爸了，不要也沒有媽媽」他願意原諒母親，希望法官給母親一次機會，讓他母親能在接受制裁後，還有好好活下去，還有好好愛自己的機會，並且能和他們早日團圓；而今天因工作忙碌沒有到場的哥哥也和他有相同的想法。
整個辯論終結後，女兒看著季婦，季婦則轉頭伸出手對女兒揮手致意，女兒點點頭後，季婦就被帶離法庭，兩人並未多做交談。
檢方建議8到12年，認為季婦「犯後態度不佳」不可減輕過多
檢方在終結辯論時，檢察官表示，殺死范男除了殺死了一個家暴者，其實也是殺死了孩子心目中正直的父親、家屬心中的喜愛釣魚的友好兄弟；量刑不能只考慮單一個案的情況，而是要思考「殺人」是什麼樣的行為，必須付出什麼代價，這也是社會大眾在看待犯罪時，會放在心裡的一把尺。
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