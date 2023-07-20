《異鄉港孩》：疫下痛苦童年，移英跑跳碰盡情成長
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不要以為英國家長都無為而治，只有香港家長才會那麼「怪獸」。原來即使英國的本地媽媽都不遑多讓，每個孩子都有上兩三個興趣班。不過英國人讓孩子去上興趣班的目的，就跟香港那套完全不一樣。
文：Joyce（曾為公立醫院護士長，離港前在大學擔當導師，專注教育護士；丈夫Brian於圖書館任職。二人育有5歲的女兒Rey，於2022年暑假移居英國。目前在學校擔任兼職，丈夫則成為家中的「柴可夫」與大廚）
香港的教育環境是，無論孩子資質高低，都是從起步開始就要一直不斷跑，家長也只能亦步亦趨，最終練就不少虎媽虎爸。來到英國生活，居然沒有起勢去跑的壓力。雖說養兒育女各施各法，但當香港家長到了外國，除了語言和生活上的適應外，在子女教養模式上也要有所調適。
到英國後，最開心的那位不是Joyce、也不是Brian，而是女兒Rey。離港前她4歲，四年間有兩年半在疫情中度過，在香港經歷了痛苦的童年。「一到了上學年齡，就不能上學，那時圖書館關閉，連遊樂場都封了。」
做媽媽的記得，在香港時女兒即使是能上學的日子，也只有每天上學一個半個小時，更只能坐在自己的位置，座位與座位之間是有圍板的。每天她只可以自己在圍板內砌積木，不能跟其他同學溝通。上不到多久，又要停課了。其實她在那一年多以來，見到多少次同學，又有多少次能與同學玩呢？到舉行家長日那天，Joyce在視像中跟老師對話時，Rey就在後面大聲說：「我不喜歡這間學校。」
是的，小孩子就是如此直接，「疫情時期，香港的教育環境實在是太極端了。」
所以當Rey到了英國後，真的可以與同學一起上學，她開心到不得了。當時在新學年便到5歲的Rey被編入了reception，就是英國小學制度入面的第一年，今年9月便升Grade 1了。她就讀的學校是全日制公立學校，上課時間由早上8點半到下午3點半，沒有功課壓力。課後還可以去學鋼琴、芭蕾舞、體操、足球和游泳，做一個紮紮跳的小孩子。
「因為她年紀尚小，學校沒有很多課外活動，只有摺紙班、畫畫這些。我們希望她可以嘗試不同的活動、參與不同的群體，特別是音樂和體育方面，於是就自己安排這些興趣班。」反正都是孩子喜愛的活動，不是課程補習班，孩子也上得開心。不要以為英國家長都無為而治，只有香港家長才會那麼「怪獸」。原來即使英國的本地媽媽都不遑多讓，每個孩子都有上兩三個興趣班。
不過英國人讓孩子去上興趣班的目的，就跟香港那套完全不一樣。英國的小學有分Key Stage，Key Stage 1是Grade 1和2，Key Stage 2是Grade 3至6。家長們都認為Key stage 2開始便要多些注重學業，所以都想孩子們在開始Key stage 2之前盡情去玩，而不是為了考取證書、儲獎座去報讀名校。
公園體會各地教養模式
課後，女兒星期一至四有各式各樣活動，星期五就例牌去公園遊樂場玩。護士出身的Joyce自然對「衛生」有一定要求，不過她留意到「這兒的家長不會緊盯著孩子，由他們自己追逐、玩耍，跌倒了就由他們自己爬起身，不會在後面追著要抹手要做甚麼的。即使小朋友之間出現紛爭，一般也由得他們自己解決。」結果是，大人和小朋友去到公園都可以很放鬆，很開心。「在遊樂場就可以體驗到一個地方的主流教養模式。」
以前在香港，即使Joyce覺得未必需要不斷抹手，也無可奈何要跟在女兒身後；怕其他家長覺得她放任女兒，在疫情下「咁唔小心」。所以即使公園重開後，大家玩時也倍感壓力，完全想像不到現在的「relax」感覺。「身為護士，我覺得太乾淨並不是最好的，也要幫小孩建立抵抗力，尤其是他們戴了三年口罩，免疫系統不夠強。其實小朋友小病小痛幾次，讓身體適應了，就會變得強壯。」
至於說小孩間的紛爭，暫時都只是停留在小爭執上。「也有聽說高年級可能會開始有欺凌的情況，不過這裡的學校從小就會教導孩子認識與尊重不同文化，例如齋戒月時會講解回教徒的習俗，農曆新年又會安排書法班，讓小朋友感受不同文化特色，所以較少出現小朋友歧視不同人種的問題。」Joyce認為，一個人長大，始終要學會保護自己，在遊樂場讓孩子經歷一下如何處理爭執，也是一種學習過程。
更何況，在Rey眼中，英國的公園比香港迪士尼更好玩。在屋企附近的城堡公園、森林公園，全都既有挑戰性，又有好玩伴。沒有膠帶圍封，沒有很多在後面追趕的父母，也沒有口罩的阻隔，開心其實真的可以很簡單。
小孩瞬間轉channel
小人兒Rey是一家三口裡最快適應和融入新生活的了。來了英國幾個月，便連發夢都是說英語。這是Joyce及Brian所始料不及的。
「在香港我們沒有僱用外傭，在家裡從來只會跟她說廣東話，希望她說好母語。」決定移民到真正動身那半年裡，Joyce更是陪她讀大量中文書，想為孩子打好基礎。
「但她上學後不久，就完全轉了channel。嚴重到跟香港的家人視像通話時，她聽得懂但說不到，只可以用英文去表達自己。」這並非Joyce所能想像到的。「難得生為香港人可以bilingual，世上兩個主要語言都可以掌握和轉換。當然希望女兒也會中文，能多開一道門。」
為此，他們一家加入了一個當地的廣東話讀書會。「就是香港人星期日的聚會，大人輪流每星期講一個中文故事，小朋友就圍著聽，然後一起做一些小手工、玩遊戲之類，希望為孩子保持一個廣東話的語言環境。」
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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