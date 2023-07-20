《異鄉港孩》：疫下痛苦童年，移英跑跳碰盡情成長

文：Joyce（曾為公立醫院護士長，離港前在大學擔當導師，專注教育護士；丈夫Brian於圖書館任職。二人育有5歲的女兒Rey，於2022年暑假移居英國。目前在學校擔任兼職，丈夫則成為家中的「柴可夫」與大廚）

香港的教育環境是，無論孩子資質高低，都是從起步開始就要一直不斷跑，家長也只能亦步亦趨，最終練就不少虎媽虎爸。來到英國生活，居然沒有起勢去跑的壓力。雖說養兒育女各施各法，但當香港家長到了外國，除了語言和生活上的適應外，在子女教養模式上也要有所調適。

到英國後，最開心的那位不是Joyce、也不是Brian，而是女兒Rey。離港前她4歲，四年間有兩年半在疫情中度過，在香港經歷了痛苦的童年。「一到了上學年齡，就不能上學，那時圖書館關閉，連遊樂場都封了。」

做媽媽的記得，在香港時女兒即使是能上學的日子，也只有每天上學一個半個小時，更只能坐在自己的位置，座位與座位之間是有圍板的。每天她只可以自己在圍板內砌積木，不能跟其他同學溝通。上不到多久，又要停課了。其實她在那一年多以來，見到多少次同學，又有多少次能與同學玩呢？到舉行家長日那天，Joyce在視像中跟老師對話時，Rey就在後面大聲說：「我不喜歡這間學校。」

是的，小孩子就是如此直接，「疫情時期，香港的教育環境實在是太極端了。」

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所以當Rey到了英國後，真的可以與同學一起上學，她開心到不得了。當時在新學年便到5歲的Rey被編入了reception，就是英國小學制度入面的第一年，今年9月便升Grade 1了。她就讀的學校是全日制公立學校，上課時間由早上8點半到下午3點半，沒有功課壓力。課後還可以去學鋼琴、芭蕾舞、體操、足球和游泳，做一個紮紮跳的小孩子。

「因為她年紀尚小，學校沒有很多課外活動，只有摺紙班、畫畫這些。我們希望她可以嘗試不同的活動、參與不同的群體，特別是音樂和體育方面，於是就自己安排這些興趣班。」反正都是孩子喜愛的活動，不是課程補習班，孩子也上得開心。不要以為英國家長都無為而治，只有香港家長才會那麼「怪獸」。原來即使英國的本地媽媽都不遑多讓，每個孩子都有上兩三個興趣班。

不過英國人讓孩子去上興趣班的目的，就跟香港那套完全不一樣。英國的小學有分Key Stage，Key Stage 1是Grade 1和2，Key Stage 2是Grade 3至6。家長們都認為Key stage 2開始便要多些注重學業，所以都想孩子們在開始Key stage 2之前盡情去玩，而不是為了考取證書、儲獎座去報讀名校。

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公園體會各地教養模式

課後，女兒星期一至四有各式各樣活動，星期五就例牌去公園遊樂場玩。護士出身的Joyce自然對「衛生」有一定要求，不過她留意到「這兒的家長不會緊盯著孩子，由他們自己追逐、玩耍，跌倒了就由他們自己爬起身，不會在後面追著要抹手要做甚麼的。即使小朋友之間出現紛爭，一般也由得他們自己解決。」結果是，大人和小朋友去到公園都可以很放鬆，很開心。「在遊樂場就可以體驗到一個地方的主流教養模式。」

以前在香港，即使Joyce覺得未必需要不斷抹手，也無可奈何要跟在女兒身後；怕其他家長覺得她放任女兒，在疫情下「咁唔小心」。所以即使公園重開後，大家玩時也倍感壓力，完全想像不到現在的「relax」感覺。「身為護士，我覺得太乾淨並不是最好的，也要幫小孩建立抵抗力，尤其是他們戴了三年口罩，免疫系統不夠強。其實小朋友小病小痛幾次，讓身體適應了，就會變得強壯。」

至於說小孩間的紛爭，暫時都只是停留在小爭執上。「也有聽說高年級可能會開始有欺凌的情況，不過這裡的學校從小就會教導孩子認識與尊重不同文化，例如齋戒月時會講解回教徒的習俗，農曆新年又會安排書法班，讓小朋友感受不同文化特色，所以較少出現小朋友歧視不同人種的問題。」Joyce認為，一個人長大，始終要學會保護自己，在遊樂場讓孩子經歷一下如何處理爭執，也是一種學習過程。

更何況，在Rey眼中，英國的公園比香港迪士尼更好玩。在屋企附近的城堡公園、森林公園，全都既有挑戰性，又有好玩伴。沒有膠帶圍封，沒有很多在後面追趕的父母，也沒有口罩的阻隔，開心其實真的可以很簡單。

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小孩瞬間轉channel

小人兒Rey是一家三口裡最快適應和融入新生活的了。來了英國幾個月，便連發夢都是說英語。這是Joyce及Brian所始料不及的。

「在香港我們沒有僱用外傭，在家裡從來只會跟她說廣東話，希望她說好母語。」決定移民到真正動身那半年裡，Joyce更是陪她讀大量中文書，想為孩子打好基礎。

「但她上學後不久，就完全轉了channel。嚴重到跟香港的家人視像通話時，她聽得懂但說不到，只可以用英文去表達自己。」這並非Joyce所能想像到的。「難得生為香港人可以bilingual，世上兩個主要語言都可以掌握和轉換。當然希望女兒也會中文，能多開一道門。」

為此，他們一家加入了一個當地的廣東話讀書會。「就是香港人星期日的聚會，大人輪流每星期講一個中文故事，小朋友就圍著聽，然後一起做一些小手工、玩遊戲之類，希望為孩子保持一個廣東話的語言環境。」