矢板明夫Ｘ李志德Ｘ孟買春秋《2024不祇是選總統》：2022年地方選舉民進黨大敗的意義是什麼？
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菲爾・史密斯：在地方選舉中，你可以為地方政策投贊成票或投反對票，但全國大選就不一樣了，中國會是最大的因素，因此我認為此時沒有必要看地方選舉，全國大選是關於更重大的事情。我認為台灣總統選舉將是一個單一議題的選舉，就像英國脫歐是一個單一議題的選舉一樣，那是所有人都會思考的問題。
文：玉山社編輯部
對蔡英文政府的看法為何？怎麼看二○二二年地方選舉？
喬伊斯：說到選舉，在蔡英文政府的最後一年，去年地方選舉民進黨大敗的意義是什麼？
李志德：菲爾剛才講的那個事情，其實我自己有一個很特別的個人經驗，就是南西・裴洛西（Nancy Pelosi）來台灣的時候，那個時候其實我人不在台灣，正和家人在英國旅行。菲爾講到說，台灣的議題以前可能根本國際新聞都上不了，但是就在裴洛西離台後，中國緊接著宣布在台灣周邊演習的時候，我們坐在愛丁堡的一個民宿裡面，晚上八點鐘看著《BBC》的新聞，第一條就是台灣，第二條也是台灣，而且還和台灣連線。那個感覺很特別：我們是台灣人，但是那時候我們在離台灣千里之外的愛丁堡，看著《BBC》報著我們家鄉的新聞，而且擺在黃金時段（prime time）晚間新聞的第一條，我覺得那個感覺真的非常非常的特別。
當然我們也看到了，外國媒體其實對台灣是非常陌生的，他們在新聞稿裡面，一定要從頭交代，一九四九年的時候發生了什麼什麼事，於是有今天台灣的問題。但是當時《BBC》的報導，有一段讓我印象非常深刻，就是它在文稿裡面直接寫到，台灣的安全對於世界的經濟秩序至關重要，是最重要的事情，然後配合的畫面就是台積電（TSMC）工廠裡面的畫面。
菲爾：的確，這個世界現在有了台灣意識，也有了台積電意識，多數人都知道台積電這家公司，或是至少知道晶片是一家台灣公司製造的。我認為下一任台灣總統的主要工作之一，就是讓台灣繼續在世界舞台上成為新聞焦點。這對台灣的未來非常重要，因為很多事情很快就會被遺忘，台灣必須確保不會被忘記。
喬伊斯：怎麼樣選總統，我想大家都有一個共識，民主選舉不是對錯的問題，而是你要選擇什麼樣的總統？你希望這位總統把台灣帶往哪個方向？現在烏俄戰爭已經把台灣推上國際，甚至為台灣帶來前所未有的能見度，接下來的這場選舉對台灣是非常關鍵性的。
矢板：我先講一下對蔡英文總統政府的評價。總體而言，我覺得做得很不錯。我認為一個政府最重要的要做幾件事情：第一，要保障國民生命財產的安全，這是一個政府最大、最重要的責任。台灣正好面對這麼嚴重的疫情，這次民進黨的防疫團隊，在全世界的團隊裡面，他們的成績是名列前茅的，台灣沒有出現巨大的疫情災荒和恐慌，所以我說這是做得非常非常好，在全世界比起來，當然不是滿分，但是就生命財產的權利來說，是獲得最大程度的保障了。
第二呢，就是保衛國民的自由人權，這是最重要的，讓大家有自由的環境、言論自由、有人權，這一點呢，我認為是做得非常努力。當然會有一部分人批評自由被限制了、言論自由被限制了，這是一部分人的批評。但總體上我認為，在努力地捍衛這個價值觀上，也做得滿不錯的。
第三點呢，就是讓國民活得更有尊嚴，更能受人尊敬，這一點剛才有講到，台灣在國際社會上的能見度也在提高，這點我覺得做得非常好。
還有第四點，是能不能發展經濟等各方面，讓台灣國民的生活變得更好？我覺得政府其實最主要就是這四樣工作。那麼生活有沒有變得更好呢？有一部分人好了，有一部分人不太好。這是因為現在有戰爭、有疫情、有通膨，外在的條件非常多，但是歸根結柢還是執政黨的責任。去年地方選舉大家投票對執政黨表達不同意，就是很多人認為我的生活沒有變好，我覺得這是一個非常非常重要的原因。
李志德：我也覺得前陣子執政黨在地方選舉的失敗是兩個因素造成的：第一個總體的國際情勢，或者是對中國的關係，其實那不是地方大選的主題。包括我覺得執政黨自己都不太去宣傳這件事情，或者是說，可能有點害怕，很怕人家批評說，我們在選市長，你一直講這些對中國的議題幹什麼。所以我認為民進黨沒有辦法把議題拖到自己擅長的領域裡面來。
至於以一個政府執政，我認同矢板先生講的，總體來看其實是非常好的，但是落實到微觀的層面，譬如說一個一個縣市的施政，特別是你在當執政者時，很難做到百分之百完全沒有問題。所以有一些東西它就會被放大，而且我認為就事後來看，就是過度放大。譬如棒球場建得好不好啊，或者是論文寫得對不對。（喬伊斯：現在已經到足球場了。）哈哈，對，就是說現在這種東西到底怎麼樣，在一個以地方議題為主的選舉當中，這些議題就會被放大，過度放大之後，就成為了決定性的因素。
第二我覺得是一個長期的因素，以台灣的媒體生態來講，對於地方新聞的經營，或是對地方政府的監督，幾乎退化到零的地步。所有媒體的地方新聞，全部都只剩下公關稿，那麼大的縣市只有一個採訪記者的話，就只能大量依靠警察局給的一些東西，或者是市政府的公關稿讓記者每天都能交差，監督地方政府的能力幾乎到了零的地步。在這種情況之下，地方真正重要的議題沒有辦法被突顯出來，所有的問題都是一些比較虛的問題在那裡燒，發生決定性因素的也是這些很虛的議題。
矢板：我稍微補充一句，當了這麼多年記者，見了很多奇奇怪怪的事情，但是棒球選手負傷怨市長的，還是第一次聽說過。（笑）所以這是我覺得台灣新聞很奇葩的事情。
喬伊斯：哈哈哈，這還只是其中之一，所以菲爾你怎麼看蔡英文政府？還有對地方選舉大敗有什麼看法？
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航