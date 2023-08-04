矢板明夫Ｘ李志德Ｘ孟買春秋《2024不祇是選總統》：2022年地方選舉民進黨大敗的意義是什麼？

文：玉山社編輯部

對蔡英文政府的看法為何？怎麼看二○二二年地方選舉？

喬伊斯：說到選舉，在蔡英文政府的最後一年，去年地方選舉民進黨大敗的意義是什麼？

李志德：菲爾剛才講的那個事情，其實我自己有一個很特別的個人經驗，就是南西・裴洛西（Nancy Pelosi）來台灣的時候，那個時候其實我人不在台灣，正和家人在英國旅行。菲爾講到說，台灣的議題以前可能根本國際新聞都上不了，但是就在裴洛西離台後，中國緊接著宣布在台灣周邊演習的時候，我們坐在愛丁堡的一個民宿裡面，晚上八點鐘看著《BBC》的新聞，第一條就是台灣，第二條也是台灣，而且還和台灣連線。那個感覺很特別：我們是台灣人，但是那時候我們在離台灣千里之外的愛丁堡，看著《BBC》報著我們家鄉的新聞，而且擺在黃金時段（prime time）晚間新聞的第一條，我覺得那個感覺真的非常非常的特別。

當然我們也看到了，外國媒體其實對台灣是非常陌生的，他們在新聞稿裡面，一定要從頭交代，一九四九年的時候發生了什麼什麼事，於是有今天台灣的問題。但是當時《BBC》的報導，有一段讓我印象非常深刻，就是它在文稿裡面直接寫到，台灣的安全對於世界的經濟秩序至關重要，是最重要的事情，然後配合的畫面就是台積電（TSMC）工廠裡面的畫面。

菲爾：的確，這個世界現在有了台灣意識，也有了台積電意識，多數人都知道台積電這家公司，或是至少知道晶片是一家台灣公司製造的。我認為下一任台灣總統的主要工作之一，就是讓台灣繼續在世界舞台上成為新聞焦點。這對台灣的未來非常重要，因為很多事情很快就會被遺忘，台灣必須確保不會被忘記。

喬伊斯：怎麼樣選總統，我想大家都有一個共識，民主選舉不是對錯的問題，而是你要選擇什麼樣的總統？你希望這位總統把台灣帶往哪個方向？現在烏俄戰爭已經把台灣推上國際，甚至為台灣帶來前所未有的能見度，接下來的這場選舉對台灣是非常關鍵性的。

矢板：我先講一下對蔡英文總統政府的評價。總體而言，我覺得做得很不錯。我認為一個政府最重要的要做幾件事情：第一，要保障國民生命財產的安全，這是一個政府最大、最重要的責任。台灣正好面對這麼嚴重的疫情，這次民進黨的防疫團隊，在全世界的團隊裡面，他們的成績是名列前茅的，台灣沒有出現巨大的疫情災荒和恐慌，所以我說這是做得非常非常好，在全世界比起來，當然不是滿分，但是就生命財產的權利來說，是獲得最大程度的保障了。

第二呢，就是保衛國民的自由人權，這是最重要的，讓大家有自由的環境、言論自由、有人權，這一點呢，我認為是做得非常努力。當然會有一部分人批評自由被限制了、言論自由被限制了，這是一部分人的批評。但總體上我認為，在努力地捍衛這個價值觀上，也做得滿不錯的。

第三點呢，就是讓國民活得更有尊嚴，更能受人尊敬，這一點剛才有講到，台灣在國際社會上的能見度也在提高，這點我覺得做得非常好。

還有第四點，是能不能發展經濟等各方面，讓台灣國民的生活變得更好？我覺得政府其實最主要就是這四樣工作。那麼生活有沒有變得更好呢？有一部分人好了，有一部分人不太好。這是因為現在有戰爭、有疫情、有通膨，外在的條件非常多，但是歸根結柢還是執政黨的責任。去年地方選舉大家投票對執政黨表達不同意，就是很多人認為我的生活沒有變好，我覺得這是一個非常非常重要的原因。

李志德：我也覺得前陣子執政黨在地方選舉的失敗是兩個因素造成的：第一個總體的國際情勢，或者是對中國的關係，其實那不是地方大選的主題。包括我覺得執政黨自己都不太去宣傳這件事情，或者是說，可能有點害怕，很怕人家批評說，我們在選市長，你一直講這些對中國的議題幹什麼。所以我認為民進黨沒有辦法把議題拖到自己擅長的領域裡面來。

至於以一個政府執政，我認同矢板先生講的，總體來看其實是非常好的，但是落實到微觀的層面，譬如說一個一個縣市的施政，特別是你在當執政者時，很難做到百分之百完全沒有問題。所以有一些東西它就會被放大，而且我認為就事後來看，就是過度放大。譬如棒球場建得好不好啊，或者是論文寫得對不對。（喬伊斯：現在已經到足球場了。）哈哈，對，就是說現在這種東西到底怎麼樣，在一個以地方議題為主的選舉當中，這些議題就會被放大，過度放大之後，就成為了決定性的因素。

第二我覺得是一個長期的因素，以台灣的媒體生態來講，對於地方新聞的經營，或是對地方政府的監督，幾乎退化到零的地步。所有媒體的地方新聞，全部都只剩下公關稿，那麼大的縣市只有一個採訪記者的話，就只能大量依靠警察局給的一些東西，或者是市政府的公關稿讓記者每天都能交差，監督地方政府的能力幾乎到了零的地步。在這種情況之下，地方真正重要的議題沒有辦法被突顯出來，所有的問題都是一些比較虛的問題在那裡燒，發生決定性因素的也是這些很虛的議題。

矢板：我稍微補充一句，當了這麼多年記者，見了很多奇奇怪怪的事情，但是棒球選手負傷怨市長的，還是第一次聽說過。（笑）所以這是我覺得台灣新聞很奇葩的事情。

喬伊斯：哈哈哈，這還只是其中之一，所以菲爾你怎麼看蔡英文政府？還有對地方選舉大敗有什麼看法？