矢板明夫Ｘ李志德Ｘ孟買春秋《認知戰下的台灣》：外媒對台灣有立場嗎？會比較親中嗎？
我們想讓你知道的是
喬伊斯：台灣對於這些外媒的評論，我常覺得是有一點點太過極端了，因為台灣的鄉民老是喜歡說哪個媒體親中，如果真的那麼親中的話，為什麼會被趕出中國呢？幾乎所有駐北京的外籍記者都被趕走了。
文：玉山社編輯部
外媒對台灣有立場嗎？會比較親中嗎？
喬伊斯：台灣鄉民常常說哪個媒體是親中的，就你的經驗你覺得呢？
菲爾：我不能為《美聯社》或其他媒體發言，但對我來說，我在中國的時候，我們對待中國就像對待其他國家一樣，我們報導的方式與在其他國家沒有區別。有些人認為中國會在我們報導前或報導後審查，但是並沒有，至少我沒有這樣的經驗。
我主要想說的是，例如《路透社》和《美聯社》的新聞運作，在任何國家包括中國，都是採取一樣的標準，否則他們就會失去誠信。這個審查或是限制的情形如果發生，對新聞報導造成影響，他們就不得不離開，例如《紐約時報》曾經寫過很多中國不喜歡的東西，現在中國那裡沒有《紐約時報》的記者。
但是中國外交部也必須和各大國際新聞機構之間取得平衡，因為他們必須與外媒共處，而且他們知道，如果他們開始嘗試審查像《路透社》這樣的媒體，那將是一個大新聞，然後你就無法再相信中國，這是一件令人不安的事。我可以說對《路透社》而言，連自我審查也沒有。
不過我們曾經因為一些非新聞因素短暫關閉中文網站，因為那牽涉到中國本地記者，我們必須保護記者。對此我們無能為力，於是我們公布網站關了，這不需要說明大家都知道為什麼，這是一件公開的事。不過我們的報導從來沒有遇過任何審查，我們對待中國新聞和《路透社》在任何其他國家一樣，就是必須平衡報導，只要一切都是真實的、平衡的，就不可能成為問題。
我在習近平上台不久前離開中國。我還在中國的時候，中國政府對媒體是比較寬容的，但是習上台之後，對媒體幾乎是零容忍，媒體政策和許多事都開始發生問題。我現在已經不在《路透社》工作了，但我可以向你保證《路透社》的報導依舊沒有被審查，那是絕對不會發生的，我相信《路透社》不會為了可以留在中國，而對新聞報導做出任何妥協。《路透社》多年前在越南遇到報導的問題，結果就是離開，不會因為想要留下而妥協。
我知道《彭博社》常被指責對中國有點過於軟弱，但我真的不知道親中這個形容，如果它從來沒有這種意圖呢？這些都是印象而已。
現在台灣到處都是這樣被中國趕出來的記者，他們總得找個地方繼續工作，即使是香港，外國記者也漸漸開始離開，這是現實，而且外媒在中國報導的情況會變得越來越困難。不過中國必須知道，它不可能把所有外國記者都趕出去，這樣他們的信譽會蕩然無存。而還在中國的外國記者，尤其是通訊社的記者，他們必須保持他們報導的誠信，我認為他們中的任何一個都不會妥協。
喬伊斯：台灣對於這些外媒的評論，我常覺得是有一點點太過極端了，因為台灣的鄉民老是喜歡說哪個媒體親中，如果真的那麼親中的話，為什麼會被趕出中國呢？幾乎所有駐北京的外籍記者都被趕走了。
最近《紐約時報》來了一個新的駐台記者儲百亮（Chris Buckley） ，他原來在《路透社》北京工作，後來《紐約時報》找他去，最後他決定換工作。中國不是特別喜歡《紐約時報》，但對《路透社》還算客氣，他一加入《紐約時報》，中國就不續發他的記者簽證，他只好出境回了澳洲又到了香港，好像最近搬來台灣了。
所以像這樣子的事情，中國就是懲罰你，但是儲百亮在《路透社》的時候反而沒有被懲罰，那是不是因為《路透社》是親中呢？也不是。是因為他有一個特別的編輯立場嗎？也沒有。很多台灣鄉民對於外國媒體的看法，我覺得太過於專一了，就是要認定媒體肯定有立場，譬如看到你今天講蔡英文好話，就認定你的這個媒體一定是親綠的。像這樣子片面武斷認定的事情，好像越來越嚴重。
李志德：因為台灣人把自己對本地媒體的評價和認識，投射到其他的媒體上面。大家對於媒體的專業性沒有足夠的認識，或者說，台灣的媒體並沒有讓台灣的受眾，認識到媒體的中立性，因為我們沒有中立的媒體。在沒有風骨的情況下，台灣人就會覺得所有的媒體好像都是這樣。
矢板：我覺得不光是媒體，台灣每個人都是。我跟朋友吃飯的時候就有人說：「啊！那些是綠的、那些是藍的，對不對？」有的時候，我要介紹朋友來，就會被問：「那個是藍的還是綠的？」或者有時候我問這個人是什麼背景？得到的答案是藍中帶綠的（大笑），比較複雜。
說到台灣人，首先，台灣人把人用二分法分類。說真的，我覺得我十歲以前看書的時候要找好人、壞人；後來到了十一歲左右就知道，世界很複雜嘛，怎麼去分好人、壞人，對不對？所以說，我小的時候看《三國演義》，覺得劉備是好人、曹操是壞人，大概都是用這種二分法的邏輯來判斷。但是到現在，大部分台灣人還是用這種二分法來判斷世界，這是一個非常奇特的現象，這個在日本不會有。
李志德：二分法這件事情，我舉一個自己工作的經驗，《蘋果日報》登陸台灣時，《蘋果日報》很會炒作新聞，我親耳聽過一位CEO怒斥記者說：「你不用寫這麼長，你告訴我誰是壞人就好。」特別是社會事件這一種，就是說：「你找一個專家告訴我們，誰是壞人就可以了，讀者只要看這個。」因為在商業上面好操作，這是一個能夠激起強烈情緒的操作手法。
菲爾：在其他國家較少發生這樣的狀況。我的意思是，在我曾經工作過的國家中，政治傾向很長一段時間都比較穩定。在台灣，我認為社會在政治生活方面比較二元化，雖然這種情況在英國也常見。在美國，有些議題的立場是浮動的，你可能是民主黨，卻依然覺得移民太多了。在這裡，政治議題的立場對於兩大陣營來說都相較明確，中國是其中的主要議題。
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html