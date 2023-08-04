矢板明夫Ｘ李志德Ｘ孟買春秋《認知戰下的台灣》：外媒對台灣有立場嗎？會比較親中嗎？

文：玉山社編輯部

外媒對台灣有立場嗎？會比較親中嗎？

喬伊斯：台灣鄉民常常說哪個媒體是親中的，就你的經驗你覺得呢？

菲爾：我不能為《美聯社》或其他媒體發言，但對我來說，我在中國的時候，我們對待中國就像對待其他國家一樣，我們報導的方式與在其他國家沒有區別。有些人認為中國會在我們報導前或報導後審查，但是並沒有，至少我沒有這樣的經驗。

我主要想說的是，例如《路透社》和《美聯社》的新聞運作，在任何國家包括中國，都是採取一樣的標準，否則他們就會失去誠信。這個審查或是限制的情形如果發生，對新聞報導造成影響，他們就不得不離開，例如《紐約時報》曾經寫過很多中國不喜歡的東西，現在中國那裡沒有《紐約時報》的記者。

但是中國外交部也必須和各大國際新聞機構之間取得平衡，因為他們必須與外媒共處，而且他們知道，如果他們開始嘗試審查像《路透社》這樣的媒體，那將是一個大新聞，然後你就無法再相信中國，這是一件令人不安的事。我可以說對《路透社》而言，連自我審查也沒有。

不過我們曾經因為一些非新聞因素短暫關閉中文網站，因為那牽涉到中國本地記者，我們必須保護記者。對此我們無能為力，於是我們公布網站關了，這不需要說明大家都知道為什麼，這是一件公開的事。不過我們的報導從來沒有遇過任何審查，我們對待中國新聞和《路透社》在任何其他國家一樣，就是必須平衡報導，只要一切都是真實的、平衡的，就不可能成為問題。

我在習近平上台不久前離開中國。我還在中國的時候，中國政府對媒體是比較寬容的，但是習上台之後，對媒體幾乎是零容忍，媒體政策和許多事都開始發生問題。我現在已經不在《路透社》工作了，但我可以向你保證《路透社》的報導依舊沒有被審查，那是絕對不會發生的，我相信《路透社》不會為了可以留在中國，而對新聞報導做出任何妥協。《路透社》多年前在越南遇到報導的問題，結果就是離開，不會因為想要留下而妥協。

我知道《彭博社》常被指責對中國有點過於軟弱，但我真的不知道親中這個形容，如果它從來沒有這種意圖呢？這些都是印象而已。

現在台灣到處都是這樣被中國趕出來的記者，他們總得找個地方繼續工作，即使是香港，外國記者也漸漸開始離開，這是現實，而且外媒在中國報導的情況會變得越來越困難。不過中國必須知道，它不可能把所有外國記者都趕出去，這樣他們的信譽會蕩然無存。而還在中國的外國記者，尤其是通訊社的記者，他們必須保持他們報導的誠信，我認為他們中的任何一個都不會妥協。

喬伊斯：台灣對於這些外媒的評論，我常覺得是有一點點太過極端了，因為台灣的鄉民老是喜歡說哪個媒體親中，如果真的那麼親中的話，為什麼會被趕出中國呢？幾乎所有駐北京的外籍記者都被趕走了。

最近《紐約時報》來了一個新的駐台記者儲百亮（Chris Buckley） ，他原來在《路透社》北京工作，後來《紐約時報》找他去，最後他決定換工作。中國不是特別喜歡《紐約時報》，但對《路透社》還算客氣，他一加入《紐約時報》，中國就不續發他的記者簽證，他只好出境回了澳洲又到了香港，好像最近搬來台灣了。

所以像這樣子的事情，中國就是懲罰你，但是儲百亮在《路透社》的時候反而沒有被懲罰，那是不是因為《路透社》是親中呢？也不是。是因為他有一個特別的編輯立場嗎？也沒有。很多台灣鄉民對於外國媒體的看法，我覺得太過於專一了，就是要認定媒體肯定有立場，譬如看到你今天講蔡英文好話，就認定你的這個媒體一定是親綠的。像這樣子片面武斷認定的事情，好像越來越嚴重。

李志德：因為台灣人把自己對本地媒體的評價和認識，投射到其他的媒體上面。大家對於媒體的專業性沒有足夠的認識，或者說，台灣的媒體並沒有讓台灣的受眾，認識到媒體的中立性，因為我們沒有中立的媒體。在沒有風骨的情況下，台灣人就會覺得所有的媒體好像都是這樣。

矢板：我覺得不光是媒體，台灣每個人都是。我跟朋友吃飯的時候就有人說：「啊！那些是綠的、那些是藍的，對不對？」有的時候，我要介紹朋友來，就會被問：「那個是藍的還是綠的？」或者有時候我問這個人是什麼背景？得到的答案是藍中帶綠的（大笑），比較複雜。

說到台灣人，首先，台灣人把人用二分法分類。說真的，我覺得我十歲以前看書的時候要找好人、壞人；後來到了十一歲左右就知道，世界很複雜嘛，怎麼去分好人、壞人，對不對？所以說，我小的時候看《三國演義》，覺得劉備是好人、曹操是壞人，大概都是用這種二分法的邏輯來判斷。但是到現在，大部分台灣人還是用這種二分法來判斷世界，這是一個非常奇特的現象，這個在日本不會有。

李志德：二分法這件事情，我舉一個自己工作的經驗，《蘋果日報》登陸台灣時，《蘋果日報》很會炒作新聞，我親耳聽過一位CEO怒斥記者說：「你不用寫這麼長，你告訴我誰是壞人就好。」特別是社會事件這一種，就是說：「你找一個專家告訴我們，誰是壞人就可以了，讀者只要看這個。」因為在商業上面好操作，這是一個能夠激起強烈情緒的操作手法。

菲爾：在其他國家較少發生這樣的狀況。我的意思是，在我曾經工作過的國家中，政治傾向很長一段時間都比較穩定。在台灣，我認為社會在政治生活方面比較二元化，雖然這種情況在英國也常見。在美國，有些議題的立場是浮動的，你可能是民主黨，卻依然覺得移民太多了。在這裡，政治議題的立場對於兩大陣營來說都相較明確，中國是其中的主要議題。